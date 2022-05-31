Dân dã miền Tây sông nước - Thịt luộc chấm mắm cá linh ngon hết sảy!

Món ngon mỗi ngày 31/05/2022 09:21

Mắm cá linh pha cho vừa miệng, thịt luộc vừa tới không bở, dai dai. Chấm và cuốn rau sống ngon khó tả.

THỊT LUỘC ĂN KÈM MẮM CÁ LINH

Dân dã miền Tây sông nước - Thịt luộc chấm mắm cá linh ngon hết sảy! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 500gr thịt ba chỉ
  • 50gr mắm linh
  • 1quả chanh
  • Ớt băm, tỏi băm
  • Hành tím, gừng nhỏ
  • Hạt nêm
  • 1/2kg bún
  • Rau ăn kèm: dưa leo, cà rốt, tía tô, rau thơm, diếp cá, lá quế

Cách làm:

- Thịt ba rọi cắt khúc, rửa sạch, chần sơ với nước sôi tầm 2 phút thì vớt thịt ra rửa lại.

- Cho thịt vào nồi, cho nước ngập thịt, thêm 1 muỗng cafe hạt nêm, 3 củ hành tím bóc vỏ, 1 củ gừng gọt vỏ thái sợi, đun sôi. Hạ bớt lửa và vớt bọt, đun tầm 20p hút thịt chín thì vớt ra cho vào thau nước lạnh để thịt được trắng và mau nguội. Sau đó thái miếng vừa ăn.

- Mắm linh tuỳ con to hay nhỏ dùng kéo cắt ra thành 2-3 miếng cho vừa ăn

 

Dân dã miền Tây sông nước - Thịt luộc chấm mắm cá linh ngon hết sảy! - Ảnh 2

 

- Cho mắm vào tô, thêm 1 muỗng canh đường, 1/2 muỗng canh ớt băm, 2 muỗng canh tỏi băm, vắt 3/4 trái chanh cho vào và trộn đều, 1/4 trái chanh còn lại thái mỏng cho vào. Để tầm 30 phút cho mắm được thấm các gia vị.

 

Dân dã miền Tây sông nước - Thịt luộc chấm mắm cá linh ngon hết sảy! - Ảnh 3

 

- Rau ăn kèm sơ chế, rửa sạch cho ra mẹt/rổ, thêm bún, thịt luộc và mắm. 

 

Dân dã miền Tây sông nước - Thịt luộc chấm mắm cá linh ngon hết sảy! - Ảnh 4

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Diễm Hiền

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