6 dấu hiệu cho thấy bạn đang bị căng thẳng liên tục nhưng không nhận ra, cần biết để điều chỉnh gấp

Sức khỏe 05/06/2022 08:26

Căng thẳng là tình trạng tiêu cực có ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần và thể chất của người bị mắc phải. Những người liên tục bị căng thẳng thường thì bản thân họ sẽ không nhận ra được những dấu hiệu tiêu cực của cơ thể họ luôn diễn ra hàng ngày.

 

Nghiến răng

Nguyên nhân lớn nhất của tật nghiến răng là do căng thẳng. Bạn có thể thấy mình đang cắn hoặc nghiến răng trong tiềm thức vào ban ngày hoặc khi đang ngủ. Một trong những dấu hiệu cho thấy bạn đã có thói quen này là đau hàm vào sáng hôm sau. Bạn cũng có thể nhận thấy răng của mình trông ngắn hơn bình thường. Bạn nên sử dụng dụng cụ bảo vệ răng miệng để bảo vệ răng hoặc tham gia trị liệu.

 

6 dấu hiệu cho thấy bạn đang bị căng thẳng liên tục nhưng không nhận ra, cần biết để điều chỉnh gấp - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Đổ quá nhiều mồ hôi

Đổ mồ hôi xảy ra vì nhiều lý do: tập thể dục, nhiệt độ cao hoặc khi bộ não của bạn nhận thấy một mối đe dọa. Tuy nhiên, nếu bạn đổ mồ hôi liên tục, đó có thể là dấu hiệu cho thấy bạn đang quá lo lắng. Cơ thể chúng ta cần loại bỏ tất cả nước qua da, sau đó qua thận, để không sử dụng nhà vệ sinh ngay giữa lúc tự vệ. Kết quả là, phản ứng chiến đấu hoặc bay được kích hoạt, khiến bạn đổ mồ hôi quá nhiều.

 

6 dấu hiệu cho thấy bạn đang bị căng thẳng liên tục nhưng không nhận ra, cần biết để điều chỉnh gấp - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Rụng tóc nhiều hơn bình thường

Tìm thấy nhiều tóc trong phòng tắm hoặc trên lược có thể là dấu hiệu của sự căng thẳng tiềm ẩn. Bạn thậm chí có thể vò nát  hoặc xé nó ra một cách vô thức. Rối loạn cảm xúc có thể làm gián đoạn giai đoạn phát triển của chu kỳ tóc. Ngay cả khi không có gì khủng khiếp xảy ra gần đây, hãy nhớ rằng rụng tóc thường bị trì hoãn. Vì vậy, bạn có thể bị rụng tóc từ 6-12 tuần sau một sự kiện căng thẳng.

 

6 dấu hiệu cho thấy bạn đang bị căng thẳng liên tục nhưng không nhận ra, cần biết để điều chỉnh gấp - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Da có thể nổi những đốm hoặc những mảng màu đỏ

Nếu bạn không bị dị ứng mà vẫn bùng phát thì có thể bạn đã trải qua một chuyến tàu lượn siêu tốc đầy cảm xúc. Hơn nữa, bạn thậm chí có thể bị nổi nốt đỏ trong miệng do căng thẳng. Bạn có thể đã bị ảnh hưởng về mặt cảm xúc đến mức cơ thể tiết ra một số chất hóa học làm thay đổi phản ứng của cơ thể đối với các chức năng khác của cơ thể.

 

6 dấu hiệu cho thấy bạn đang bị căng thẳng liên tục nhưng không nhận ra, cần biết để điều chỉnh gấp - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Mắt co giật liên tục

Căng thẳng có thể đưa ra những tín hiệu bất thường cho não và cơ mặt của bạn. Hậu quả là mắt bạn co giật không kiểm soát được. Bạn có thể nhận thấy chuyển động không tự chủ của mí mắt dưới hoặc trong một số trường hợp hiếm hoi là mí mắt trên. Trong một số trường hợp, co giật kéo dài hàng tuần, thậm chí hàng tháng.

6 dấu hiệu cho thấy bạn đang bị căng thẳng liên tục nhưng không nhận ra, cần biết để điều chỉnh gấp - Ảnh 5
Ảnh minh họa

Miệng luôn bị khô

Nếu bạn thường xuyên khát và không ăn bất cứ thứ gì mặn, hãy chú ý đến sức khỏe cảm xúc của bạn. Thời gian căng thẳng kéo dài sẽ chặn tuyến nước bọt ủa bạn , khiến bạn bị khô miệng. Bạn cũng có thể cảm thấy khó nuốt do mất nước.

5 cách cần nhớ để bàn chân không bị lạnh vào ban đêm khi đi ngủ

5 cách cần nhớ để bàn chân không bị lạnh vào ban đêm khi đi ngủ

Buổi tối là khoảng thời gian nhạy cảm nhất mà cơ thể sẽ dễ bị lạnh. Nhất là bàn chân của bạn, đây là bộ phận dễ bị lạnh nhất khi bạn đi ngủ. Sau đây là những cách giúp bạn giữ ấm cho bàn chân của bạn trước khi đi ngủ vào ban đêm.

Xem thêm
Từ khóa:   sức khỏe căng thẳng các dấu hiệu căng thẳng

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 4 giờ 4 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 19 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 14 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 17 giờ 4 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 18 giờ 4 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 18 giờ 29 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 19 giờ 4 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 20 giờ 4 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 21 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm