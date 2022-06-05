6 dấu hiệu cho thấy bạn đang bị căng thẳng liên tục nhưng không nhận ra, cần biết để điều chỉnh gấp

Nguyên nhân lớn nhất của tật nghiến răng là do căng thẳng . Bạn có thể thấy mình đang cắn hoặc nghiến răng trong tiềm thức vào ban ngày hoặc khi đang ngủ. Một trong những dấu hiệu cho thấy bạn đã có thói quen này là đau hàm vào sáng hôm sau. Bạn cũng có thể nhận thấy răng của mình trông ngắn hơn bình thường. Bạn nên sử dụng dụng cụ bảo vệ răng miệng để bảo vệ răng hoặc tham gia trị liệu.

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Đổ quá nhiều mồ hôi

Đổ mồ hôi xảy ra vì nhiều lý do: tập thể dục, nhiệt độ cao hoặc khi bộ não của bạn nhận thấy một mối đe dọa. Tuy nhiên, nếu bạn đổ mồ hôi liên tục, đó có thể là dấu hiệu cho thấy bạn đang quá lo lắng. Cơ thể chúng ta cần loại bỏ tất cả nước qua da, sau đó qua thận, để không sử dụng nhà vệ sinh ngay giữa lúc tự vệ. Kết quả là, phản ứng chiến đấu hoặc bay được kích hoạt, khiến bạn đổ mồ hôi quá nhiều.

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Rụng tóc nhiều hơn bình thường

Tìm thấy nhiều tóc trong phòng tắm hoặc trên lược có thể là dấu hiệu của sự căng thẳng tiềm ẩn. Bạn thậm chí có thể vò nát hoặc xé nó ra một cách vô thức. Rối loạn cảm xúc có thể làm gián đoạn giai đoạn phát triển của chu kỳ tóc. Ngay cả khi không có gì khủng khiếp xảy ra gần đây, hãy nhớ rằng rụng tóc thường bị trì hoãn. Vì vậy, bạn có thể bị rụng tóc từ 6-12 tuần sau một sự kiện căng thẳng.

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Da có thể nổi những đốm hoặc những mảng màu đỏ

Nếu bạn không bị dị ứng mà vẫn bùng phát thì có thể bạn đã trải qua một chuyến tàu lượn siêu tốc đầy cảm xúc. Hơn nữa, bạn thậm chí có thể bị nổi nốt đỏ trong miệng do căng thẳng. Bạn có thể đã bị ảnh hưởng về mặt cảm xúc đến mức cơ thể tiết ra một số chất hóa học làm thay đổi phản ứng của cơ thể đối với các chức năng khác của cơ thể.

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Mắt co giật liên tục

Căng thẳng có thể đưa ra những tín hiệu bất thường cho não và cơ mặt của bạn. Hậu quả là mắt bạn co giật không kiểm soát được. Bạn có thể nhận thấy chuyển động không tự chủ của mí mắt dưới hoặc trong một số trường hợp hiếm hoi là mí mắt trên. Trong một số trường hợp, co giật kéo dài hàng tuần, thậm chí hàng tháng.

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Miệng luôn bị khô

Nếu bạn thường xuyên khát và không ăn bất cứ thứ gì mặn, hãy chú ý đến sức khỏe cảm xúc của bạn. Thời gian căng thẳng kéo dài sẽ chặn tuyến nước bọt ủa bạn , khiến bạn bị khô miệng. Bạn cũng có thể cảm thấy khó nuốt do mất nước.