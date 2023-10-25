Các biểu hiện bệnh liên quan đến miệng, mũi và cổ họng nhưng vẫn còn tương đối mơ hồ đối với hàng triệu người Anh.

Theo Cancer Research UK, khoảng 12.000 người ở Anh được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vùng đầu cổ mỗi năm.

Jiri Kubes cho biết: “Tai bị nghẹt liên tục như thể vừa lặn xuống bể bơi, hoặc đau tai mãn tính có thể là dấu hiệu có bệnh ung thư trong và xung quanh khu vực đó.

Tiến sĩ Jiri Kubes, Giám đốc y tế của cơ sở điều trị ung thư Proton Therapy UK, cho biết ung thư đầu và cổ thường rất khó nhận biết vì các triệu chứng tương tự như cảm lạnh hàng ngày.

Sưng tấy ở một phần cổ hoặc cảm giác khó chịu khi chạm vào vùng đó trên cơ thể cũng có thể là dấu hiệu của điều gì đó không ổn.

Một cơn đau họng kéo dài hơn hai tuần hoặc nếu thay đổi giọng nói hay khàn giọng, đó là hồi chuông cảnh báo".

Dưới đây là những triệu chứng cảm lạnh cảnh báo bệnh ung thư cần chú ý.

1. Đau họng

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Tất cả chúng ta đều có lúc bị đau họng. Đau họng có thể gây ngứa, khó nuốt và thậm chí khiến miệng có mùi khó chịu.

Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia (National Health Service - NHS), đau họng thường là triệu chứng của viêm họng liên cầu khuẩn, cảm lạnh thông thường, dị ứng hoặc các bệnh về đường hô hấp trên như cúm.

Tuy nhiên, cơn đau dai dẳng ở cổ họng là một trong những triệu chứng phổ biến nhất của ung thư vòm họng.

Có một số loại ung thư vòm họng, bao gồm ung thư thanh quản (thanh quản) và dây thanh âm (thanh môn).

Các dấu hiệu khác của ung thư vòm họng là ho, thay đổi giọng nói, đau tai và khó nuốt.

2. Sưng cổ

Ảnh minh họa: Internet

Cổ hơi sưng hoặc đau thường xuyên là dấu hiệu cơ thể đang chống lại nhiễm trùng, như cảm lạnh, cúm hoặc thậm chí là sốt tuyến.

Người mắc bệnh sẽ có cảm giác như có những cục u mềm ở hai bên cổ.

Theo NHS, trong trường hợp nhiễm trùng bề ngoài, các tuyến sưng tấy, còn được gọi là hạch bạch huyết, sẽ xẹp xuống trong vòng một đến hai tuần.

Nếu kéo dài hơn hai tuần, có thể là dấu hiệu của một bệnh gì đó nghiêm trọng hơn, như ung thư máu (bệnh bạch cầu ) hoặc hệ bạch huyết (ung thư hạch).

Các dấu hiệu khác của bệnh bạch cầu bao gồm sốt, ớn lạnh, nhiễm trùng thường xuyên, dễ bầm tím và chảy máu cam tái phát.

Các dấu hiệu ung thư hạch phổ biến là sưng hạch khắp cơ thể, mệt mỏi, đổ mồ hôi ban đêm và ngứa.

3. Loét

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Loét miệng là tình trạng rất phổ biến và sẽ tự khỏi trong vòng một tuần, thường xuất hiện bên trong miệng, trên má, môi hoặc lưỡi.

Theo NHS, loét có thể được kích hoạt bởi một số nguyên nhân, chẳng hạn như dị ứng thực phẩm, cảm giác suy sụp và trong một số trường hợp là ung thư, đặc biệt là nếu chúng không biến mất.

Theo Macmillian, vết loét là triệu chứng phổ biến nhất của ung thư miệng. Các dấu hiệu khác bao gồm giảm cân, vấn đề về giọng nói, đau miệng và hôi miệng.

4. Tai bị tắc hoặc nghẹt

Ảnh minh họa: Internet

Tai bị tắc hoặc nghẹt và phát ra âm thanh là dấu hiệu phổ biến của cảm lạnh khó chịu. Thường xảy ra khi ống eustachian nối tai giữa với phía sau cổ họng bị viêm.

NHS cho biết thủ phạm ít phổ biến hơn khiến tai bị tắc là một loại ung thư hiếm gặp gọi là ung thư biểu mô vòm họng.

Ung thư biểu mô vòm họng ảnh hưởng đến phần cổ họng nối sau mũi với sau miệng.

Người mắc bệnh có thể bị đau tai, sưng mặt, chảy mủ và máu từ mũi, sưng hạch và chảy máu cam.

5. Khàn giọng

Ảnh minh họa: Internet

Thay đổi giọng nói thường là dấu hiệu của viêm thanh quản.

Khi thanh quản hoặc dây thanh âm trong cổ họng bị kích thích hoặc sưng tấy, có thể khiến người bệnh bị khàn giọng và khó thở hoặc mất giọng hoàn toàn.

Nhưng nếu giọng nói vẫn không thay đổi trong hơn ba tuần, đây có thể là dấu hiệu của bệnh ung thư thanh quản.