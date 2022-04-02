5 lý do nên uống nước ấm khi bụng đói

Sức khỏe 02/04/2022 23:37

Việc uống nước ấm khi bụng đói sẽ tốt cho hệ tiêu hóa và thải ra các độc tố ảnh hưởng đến hệ miễn dịch.

Bài viết này sẽ đưa ra 6 lợi ích tiêu biểu của việc uống nước ấm khi bụng đói.

Tốt cho tiêu hóa

Nếu bạn uống nước ấm hoặc nước nóng khi bụng đói, bạn có thể làm sạch độc tố trong cơ thể. Nước hoặc các chất lỏng khác kích thích hệ tiêu hóa, bạn có thể tiêu hóa thức ăn tốt hơn. Còn ngược lại, việc uống nước lạnh sau bữa ăn thực sự có hại cho sức khỏe. Nếu uống nước lạnh thì chất béo hoặc dầu của thực phẩm sẽ bị đông lại.

Ngăn ngừa táo bón

5 lý do nên uống nước ấm khi bụng đói - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhiều món ăn mà chúng ta thường ăn không dễ tiêu hóa dẫn đến việc đường ruột hoạt động chậm và gây ra tình trạng táo bón. Việc thải chất thải trong cơ thể trở nên khó khăn hơn, bụng có thể bị đầy hơi, đau hoặc khó chịu. Uống nước ấm hoặc nước nóng có thể thúc đẩy vận động trong đường ruột và giải quyết chứng táo bón.

Giảm các cơn đau khác

5 lý do nên uống nước ấm khi bụng đói - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Một cốc nước ấm hoặc nước nóng có thể là liều thuốc hiệu quả nhất để giảm đau kinh nguyệt hoặc đau đầu. Nhiệt độ có hiệu quả làm dịu cơ thể và giúp làm giãn cơ bụng. Cũng có một nghiên cứu cho thấy việc uống nước ấm thúc đẩy tuần hoàn máu và phương pháp lý tưởng cho việc điều trị co giật cơ.

Có lợi cho việc giảm cân

5 lý do nên uống nước ấm khi bụng đói - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bạn đã nghe nhiều về việc uống nước ấm khi bụng đói sẽ tốt cho việc giảm cân. Đây là sự thật. Uống nước nóng làm tăng nhiệt độ cơ thể và tốt cho quá trình trao đổi chất. Uống nước ấm sẽ cải thiện chức năng dạ dày và thận. Muốn hiệu quả hơn bạn có thể cho thêm chanh vào ly nước ấm.

Cải thiện tuần hoàn máu

Uống nước ấm sẽ thúc đẩy việc loại bỏ chất béo trong cơ thể cùng với các chất lắng đọng ảnh hưởng đến hệ thần kinh. Điều này thải ra độc tố, cải thiện tuần hoàn máu và làm sạch máu.

Ngăn chặn hiện tượng lão hóa sớm

5 lý do nên uống nước ấm khi bụng đói - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Thói quen uống nước ấm khi bụng đói cũng ngăn ngừa hiện tượng lão hóa sớm. Nếu chất độc tích tụ nhiều trong cơ thể sẽ gây ra bệnh tật và lão hóa. Một cốc nước nóng vào buổi sáng có thể kích hoạt tác dụng giải độc và ngăn ngừa nhiều bệnh khác nhau.

 

 

Loại rau trường thọ của người Nhật: Dùng làm đẹp hay bồi bổ nội tạng đều vô cùng hiệu quả, ở Việt Nam vừa nhiều vừa rẻ mà chưa biết tận dụng

Loại rau trường thọ của người Nhật: Dùng làm đẹp hay bồi bổ nội tạng đều vô cùng hiệu quả, ở Việt Nam vừa nhiều vừa rẻ mà chưa biết tận dụng

Người Nhật rất thích rau hẹ, thường xuyên sử dụng trong bữa ăn hàng ngày trong món trứng, món canh đậu phụ hay là salad...

Xem thêm
Từ khóa:   bí quyết sống khỏe uống nước ấm tốt cho hệ tiêu quá

TIN MỚI NHẤT

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 25 phút trước
Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Xã hội 33 phút trước
Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Đời sống 43 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Dinh dưỡng 2 giờ 55 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước
Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Đời sống 3 giờ 28 phút trước
Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Đời sống 3 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm