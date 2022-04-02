5 lý do nên uống nước ấm khi bụng đói

Bài viết này sẽ đưa ra 6 lợi ích tiêu biểu của việc uống nước ấm khi bụng đói.

Nếu bạn uống nước ấm hoặc nước nóng khi bụng đói, bạn có thể làm sạch độc tố trong cơ thể. Nước hoặc các chất lỏng khác kích thích hệ tiêu hóa, bạn có thể tiêu hóa thức ăn tốt hơn. Còn ngược lại, việc uống nước lạnh sau bữa ăn thực sự có hại cho sức khỏe . Nếu uống nước lạnh thì chất béo hoặc dầu của thực phẩm sẽ bị đông lại.

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Nhiều món ăn mà chúng ta thường ăn không dễ tiêu hóa dẫn đến việc đường ruột hoạt động chậm và gây ra tình trạng táo bón. Việc thải chất thải trong cơ thể trở nên khó khăn hơn, bụng có thể bị đầy hơi, đau hoặc khó chịu. Uống nước ấm hoặc nước nóng có thể thúc đẩy vận động trong đường ruột và giải quyết chứng táo bón.

Giảm các cơn đau khác

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Một cốc nước ấm hoặc nước nóng có thể là liều thuốc hiệu quả nhất để giảm đau kinh nguyệt hoặc đau đầu. Nhiệt độ có hiệu quả làm dịu cơ thể và giúp làm giãn cơ bụng. Cũng có một nghiên cứu cho thấy việc uống nước ấm thúc đẩy tuần hoàn máu và phương pháp lý tưởng cho việc điều trị co giật cơ.

Có lợi cho việc giảm cân

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Bạn đã nghe nhiều về việc uống nước ấm khi bụng đói sẽ tốt cho việc giảm cân. Đây là sự thật. Uống nước nóng làm tăng nhiệt độ cơ thể và tốt cho quá trình trao đổi chất. Uống nước ấm sẽ cải thiện chức năng dạ dày và thận. Muốn hiệu quả hơn bạn có thể cho thêm chanh vào ly nước ấm.

Cải thiện tuần hoàn máu

Uống nước ấm sẽ thúc đẩy việc loại bỏ chất béo trong cơ thể cùng với các chất lắng đọng ảnh hưởng đến hệ thần kinh. Điều này thải ra độc tố, cải thiện tuần hoàn máu và làm sạch máu.

Ngăn chặn hiện tượng lão hóa sớm

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Thói quen uống nước ấm khi bụng đói cũng ngăn ngừa hiện tượng lão hóa sớm. Nếu chất độc tích tụ nhiều trong cơ thể sẽ gây ra bệnh tật và lão hóa. Một cốc nước nóng vào buổi sáng có thể kích hoạt tác dụng giải độc và ngăn ngừa nhiều bệnh khác nhau.