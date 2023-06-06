5 lợi ích sức khỏe đáng ngạc nhiên của việc tắm nước lạnh, điều thứ 3 không phải ai cũng biết

Sức khỏe 06/06/2023 14:13

Khi nắng nóng bắt đầu nghiêm trọng, mọi người thường muốn tắm nước lạnh. Ngoài tác dụng giải nhiệt, tắm nước lạnh còn có tác dụng gì đối với sức khỏe?

Mặc dù cần nhiều nghiên cứu hơn về tác động sức khỏe của liệu pháp áp lạnh, bao gồm cả tắm nước lạnh, nhưng các chuyên gia cho biết đã có những nghiên cứu cho thấy tiềm năng cải thiện làn da, giảm viêm, đau và tăng cường khả năng miễn dịch. Những ưu điểm của việc tắm nước lạnh được giới thiệu bởi phương tiện truyền thông sức khỏe Prevention của Mỹ như sau.

5 lợi ích sức khỏe đáng ngạc nhiên của việc tắm nước lạnh, điều thứ 3 không phải ai cũng biết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

1. Tăng sự tỉnh táo
Bắt đầu ngày mới bằng việc tắm nước lạnh thực sự có thể giúp bạn thức dậy và cảm thấy tràn đầy năng lượng hơn. Tắm nước lạnh làm tăng sự tỉnh táo bằng cách tăng epinephrine như một phần trong những thay đổi ngắn hạn của cơ thể để đối phó với cảm lạnh. Trong một nghiên cứu được thực hiện vào năm 2022, những người ngâm mình trong nước lạnh trong 5 phút cho biết sau đó cảm thấy hưng phấn hơn cũng như năng động hơn.

5 lợi ích sức khỏe đáng ngạc nhiên của việc tắm nước lạnh, điều thứ 3 không phải ai cũng biết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

2. Làm dịu da
Nước lạnh cũng có tác dụng làm dịu da. Tiến sĩ Joshua Zeichner, bác sĩ da liễu tại Trung tâm Y tế Mount Sinai ở Thành phố New York, cho biết: “Có thể giúp làm co mạch máu, giảm mẩn đỏ và sưng tấy”.

Brendan Camp, giáo sư da liễu tại Trường Y khoa Weill của Đại học Cornell cho biết: “Tắm nước lạnh có thể làm giảm ngứa liên quan đến một số tình trạng da, bao gồm viêm da dị ứng, phát ban, cháy nắng và chàm”. Ngoài ra, nước lạnh ít có khả năng làm khô da hơn nước nóng và ít có khả năng rửa trôi các loại dầu tự nhiên.

3. Giảm viêm và đau
Ngoài việc giúp làm dịu da bị viêm hoặc kích ứng, rửa bằng nước lạnh đã được chứng minh là làm giảm viêm toàn thân và giúp giảm đau. Có giả thuyết cho rằng nhiệt độ thấp hơn sẽ làm giảm viêm và làm tê liệt các thụ thể đau trên da. Đây là lý do tại sao nên chườm đá khi bị thương, và các vận động viên xịt nước làm mát hoặc tắm nước đá sau khi tập luyện. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng hình thức trị liệu áp lạnh này có hiệu quả trong việc cải thiện tình trạng viêm và đau do tập thể dục.

5 lợi ích sức khỏe đáng ngạc nhiên của việc tắm nước lạnh, điều thứ 3 không phải ai cũng biết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

4. Cải thiện tuần hoàn máu
Nhiệt độ lạnh làm co mạch máu, có thể giúp cải thiện quá trình lưu thông máu trong cơ thể. Khi các mạch máu trên bề mặt da tiếp xúc với nước lạnh, chúng có thể làm giảm lưu lượng máu và đưa máu đến các mô sâu hơn của da. Điều này có thể giúp cải thiện lưu lượng máu.

5. Tăng khả năng miễn dịch
Tắm nước lạnh đã được chứng minh là có lợi cho khả năng miễn dịch. Một nghiên cứu năm 2016 cho thấy những người tắm nước lạnh 30 giây mỗi ngày trong ít nhất 30 ngày liên tiếp ít bị ốm hơn 29% so với những người tắm thường xuyên. Điều này cho thấy rằng tắm nước lạnh có khả năng làm giảm bớt mức độ nghiêm trọng của bệnh.

 

 

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