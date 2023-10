5 loại thực phẩm tuyệt vời giúp bạn xả stress hiệu quả mà không lo "béo bụng, tăng cân"

1. Quả mọng

Các loại quả mọng như blueberry và blackberry có hàm lượng anthocyanin cao, giúp tăng cường trí não. Nó cũng chứa rất giàu vitamin C, hiệu quả trong việc hạn chế căng thẳng. Một nhóm các nhà nghiên cứu từ Đức đã chứng minh rằng những người uống vitamin C có huyết áp và mức cortisol thấp hơn những người không nạp vitamin C.