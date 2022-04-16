5 loại thực phẩm tuyệt vời giúp bạn xả stress hiệu quả mà không lo "béo bụng, tăng cân"

Các loại quả mọng như blueberry và blackberry có hàm lượng anthocyanin cao, giúp tăng cường trí não. Nó cũng chứa rất giàu vitamin C, hiệu quả trong việc hạn chế căng thẳng. Một nhóm các nhà nghiên cứu từ Đức đã chứng minh rằng những người uống vitamin C có huyết áp và mức cortisol thấp hơn những người không nạp vitamin C.

Trà hoa cúc là một trong những thực phẩm được khuyên dùng nhiều nhất để giúp bạn đi vào giấc ngủ. Theo một nghiên cứu của Đại học Pennsylvania (Hoa Kỳ), trà hoa cúc có thể giúp làm giảm chứng rối loạn lo âu. Uống loại trà này trước khi đi ngủ cũng rất tốt cho trí não giúp bạn có ngủ ngon và sâu hơn.

3. Măng tây

Măng tây dạng thân mỏng, rất giàu axit folic, vì vậy loại thực phẩm này rất tốt để xoa dịu căng thẳng và giúp bạn thoải mái hơn. Măng tây thường được ăn hấp hoặc nướng hoặc dùng để nấu súp.

4. Sô cô la đen

Theo một nghiên cứu từ Trường Y UC San Diego cho thấy nhiều người ăn nhiều sô cô la khi họ cảm thấy chán nản. Trên thực tế, sô cô la đen làm giảm huyết áp và có tác dụng xoa dịu tâm trạng. Nếu bạn ăn sô cô la đen mỗi tuần một lần, bạn không chỉ có thể giúp giảm stress mà còn không lo tăng cân.

5. Trà xanh

Trà xanh có chứa theanine - một loại axit amin ngăn chặn việc tăng nhịp tim và huyết áp do căng thẳng, đồng thời cải thiện chức năng não. Mỗi ngày bạn nên uống khoảng 2 cốc trà sẽ giúp bạn cải thiện chức năng não và tăng cường trí lực.

Theo Kormedi