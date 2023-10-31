Trong một số trường hợp, mặc dù việc ngăn chặn một cơn hắt hơi là lịch sự nhưng các chuyên gia cho rằng bạn không nên cố gắng ngăn mình khỏi cơn hắt hơi vì nó có thể gây ra một số tổn thương nghiêm trọng cho cơ thể.

Có phải bạn từng rơi vào tình huống thực sự phải hắt hơi nhưng lại cảm thấy nên nhịn không? Có thể là khi bạn đang ngồi trên một chuyến tàu đông đúc trong giờ cao điểm, hoặc đi cùng thang máy với nhiều đồng nghiệp.

Điều này là do việc nhắm miệng hoặc mũi khi hắt hơi sẽ làm tăng áp lực trong đường thở gấp 5 đến 20 lần so với khi hắt hơi bình thường. Và không có nơi nào để giải phóng ra ngoài, áp lực chỉ truyền đến các khu vực khác của cơ thể.

Trên thực tế, vào năm 2018, một người Anh đã bị đứt cổ họng do ngạt thở khi hắt hơi.

Theo Tiến sĩ Theresa Larkin, phó giáo sư Khoa học Y tế tại Đại học Wollongong, Australia: “Nhịn hắc hơi có thể làm hỏng mắt, tai hoặc mạch máu. Mặc dù nguy cơ thấp nhưng chứng phình động mạch não, vỡ họng và xẹp phổi đã được báo cáo".

1. Tổn thương họng

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Các bác sĩ báo cáo trên tạp chí BMJ Case Report rằng bịt mũi và miệng trước khi hắt hơi, áp lực sẽ xé toạc mô mềm.

Trước đó, một người đàn ông 34 tuổi vô cùng đau đớn và hầu như không thể nói hay nuốt. Anh cho biết mình cảm thấy có cảm giác như bị nổ ở cổ, cổ bắt đầu sưng lên sau khi anh cố gắng nhịn hắt hơi bằng cách ngậm miệng và bịt mũi cùng lúc.

2. Mặt đỏ bừng

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Hắt hơi tạo ra rất nhiều áp lực và việc cố gắng kìm lại có thể khiến mao mạch ở mắt, mũi hoặc màng nhĩ bị vỡ.

Tiến sĩ Jason Abramowitz, bác sĩ tai mũi họng từ Hiệp hội Dị ứng, New Jersey, Mỹ, cho biết điều này có thể gây tổn thương bề ngoài cho khuôn mặt, khiến mặt đỏ hơn và có vết đốm.

Ông giải thích: “Bạn có thể thấy một đốm đỏ trên nhãn cầu hoặc thậm chí bị chảy máu cam một chút".

Ông nói thêm, trong những trường hợp nghiêm trọng hơn, còn có thể khiến màng nhĩ của bạn bị thủng.

Màng nhĩ bị vỡ thường lành trong vòng vài tuần mà không cần điều trị, nhưng đôi khi có thể dẫn đến mất thính lực.

3. Chứng phình động mạch

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Trong một số ít trường hợp, áp lực tích tụ trên mặt cũng có thể gây ra chứng phình động mạch não.

Dịch vụ Y tế Quốc gia (National Health Service - NHS) cho biết điều này xảy ra khi có một chỗ phình ra trong mạch máu bị suy yếu.

Việc vỡ mạch máu trong não có thể dẫn đến chảy máu ở hộp sọ xung quanh não, đe dọa tính mạng.

Chảy máu có thể gây tổn thương não trên diện rộng, cứ năm người thì có ba người tử vong trong vòng hai tuần sau khi mắc phải tình trạng này.

4. Viêm tai giữa

Ảnh minh họa: Internet

Đối với những người hắt hơi vì cảm lạnh hoặc cúm, việc nín thở có thể gây nhiễm trùng tai giữa. Điều này là do hắt hơi giúp mũi bạn loại bỏ những thứ không nên có, bao gồm cả vi khuẩn.

Vì vậy, theo Phòng khám Cleveland, việc đẩy không khí mang vi khuẩn hoặc chất nhầy bị nhiễm trùng trở lại tai giữa có thể gây viêm tai giữa.

5. Xẹp phổi

Ảnh minh họa: Internet

Khi nhịn hắt hơi, bạn có thể có cảm giác tức ngực khó chịu.

Tiến sĩ Jason cho biết điều này là do bạn đang gây áp lực lên cơ hoành, cơ ở ngực - các cơ giúp chúng ta thở.

Mặc dù hiếm gặp nhưng đã có báo cáo về tình trạng có quá nhiều không khí và áp suất bị mắc kẹt trong cơ hoành và khiến phổi bị xẹp ở những người cố gắng nhịn hắt hơi.

Tình trạng này, về mặt y học được gọi là tràn khí màng phổi, xảy ra khi không khí bị mắc kẹt giữa phổi và thành ngực.

Trong một số trường hợp, khi chỉ có một lượng nhỏ không khí bị mắc kẹt, thường tự khỏi. Tuy nhiên lượng không khí bị mắc kẹt lớn hơn có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và dẫn đến tử vong nếu không được điều trị khẩn cấp.