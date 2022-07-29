5 hậu quả khôn lường khi ăn kiêng sai cách mà chị em phải đối mặt

Sức khỏe 29/07/2022 16:41

Nhiều chị em phụ nữ đang lạm dụng việc ăn kiêng mà không biết rằng hại nhiều hơn lợi.

Ăn kiêng để có một vóc dáng hoàn hảo luôn là sự lựa chọn của nhiều người. Tuy vậy, ăn kiêng quá mức hoặc thiếu khoa học lại chứa nhiều hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe.

1. Ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất

Ăn kiêng là quá trình mất nhiều thời gian và đòi hỏi sự kiên nhẫn khi thực hiện. Tuy nhiên, việc lạm dụng ăn kiêng có thể làm ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất. Do khi ăn kiêng quá lâu, cơ thể không được nạp đủ lượng thức ăn và dinh dưỡng cần thiết, từ đó dẫn đến tình trạng trao đổi chất chậm, kém hấp thụ dinh dưỡng sau khi trở lại chế độ ăn bình thường.

2. Dễ gây nên tình trạng béo phì

5 hậu quả khôn lường khi ăn kiêng sai cách mà chị em phải đối mặt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khi bạn thực hiện chế độ ăn kiêng quá mức cơ thể không đủ năng lượng để hoạt động, nó sẽ phát tín hiệu lên não yêu cần nhiều calo hơn trước. Khi đó bạn sẽ rơi vào trạng thái thèm ăn, ăn không thấy no, thậm chí mắc chứng cuồng ăn. Cộng thêm nữa, sau một thời gian dài nhịn ăn, khi ăn bù cơ thể cần lượng calo nhiều hơn nên dễ gây béo và nguy cơ mắc bệnh béo phì rất cao. Ngoài ra, ngược lại với đó, người ăn kiêng quá mức có thể gây nên chán ăn và mất vị giác.

3. Cơ thể luôn mệt mỏi, khó chịu

Nếu chúng ta ăn ít thức ăn hơn, cơ thể có ít năng lượng để đốt cháy hơn và từ đó luôn cảm thấy uể oải, mệt mỏi.

5 hậu quả khôn lường khi ăn kiêng sai cách mà chị em phải đối mặt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo tờ Annals of Internal Medicin, lượng tinh bột bị cắt giảm có sự liên kết với nguy cơ của sự mệt mỏi. Ngoài ra, chế độ ăn kiêng hạn chế các chất vitamin, chất sắt cũng gây tình trạng mệt mỏi, thiếu máu. 

4. Bị mất vị giác

5 hậu quả khôn lường khi ăn kiêng sai cách mà chị em phải đối mặt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ăn kiêng liên tục trong thời gian dài có thể gây ra tình trạng mất vị giác. Do một số chế độ ăn kiêng có tác dụng làm giảm cảm giác thèm ăn của cơ thể. Thực hiện ăn kiêng không theo kế hoạch sẽ dẫn đến tình trạng chán ăn kéo dài. Lúc này, bạn sẽ gặp khó khăn trong việc lấy lại vị giác và dễ gây ra các vấn đề sức khỏe khác.

5. Gây hại cho dạ dày

Để thực hiện chế dộ giảm cân, rất niều người lựa chọn việc ăn kiêng chỉ có trái cây, và nếu ăn như vậy trong một thời gian dài rất ảnh hưởng đến dạ dày. Ăn trái cây khi bụng đói hoặc ăn liên tục sẽ làm tăng tiết dịch vị gây kích ứng niêm mạc dạ dày, rất dễ gây nên tình trạng đau, viêm loét dạ dày. Nếu bạn thực hiện chế độ ăn kiêng này thì nên thực theo một kế hoạch cụ thể và tránh lạm dụng quá mức.

5 hậu quả khôn lường khi ăn kiêng sai cách mà chị em phải đối mặt - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, những người đang bị các chứng bệnh về dạ dày khi ăn kiêng cần có sự tham khảo của bác sĩ chuyên khoa trức khi thực hiện chế độ ăn kiêng.

Top 3 loại rau củ là thủ phạm khiến chị em càng cố giảm cân thì lại càng "phì nhiêu"

Top 3 loại rau củ là thủ phạm khiến chị em càng cố giảm cân thì lại càng "phì nhiêu"

3 loại rau củ gây tăng cân hơn cả thịt cá mà chị em ăn kiêng không hề biết.

Xem thêm
Từ khóa:   Hậu quả của ăn kiêng sai cách bảo vệ sức khỏe Hệ quả của ăn kiêng quá mức

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Tâm sự gia đình 1 giờ 50 phút trước
Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Tâm sự tình yêu 2 giờ 50 phút trước
Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Tâm sự gia đình 3 giờ 50 phút trước
Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Tâm sự 4 giờ 50 phút trước
Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Ngoại tình 5 giờ 20 phút trước
Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Tâm sự gia đình 5 giờ 50 phút trước
Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 6 giờ 20 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 6 giờ 50 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 7 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm