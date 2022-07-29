5 hậu quả khôn lường khi ăn kiêng sai cách mà chị em phải đối mặt

Ăn kiêng để có một vóc dáng hoàn hảo luôn là sự lựa chọn của nhiều người. Tuy vậy, ăn kiêng quá mức hoặc thiếu khoa học lại chứa nhiều hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe .

Ăn kiêng là quá trình mất nhiều thời gian và đòi hỏi sự kiên nhẫn khi thực hiện. Tuy nhiên, việc lạm dụng ăn kiêng có thể làm ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất. Do khi ăn kiêng quá lâu, cơ thể không được nạp đủ lượng thức ăn và dinh dưỡng cần thiết, từ đó dẫn đến tình trạng trao đổi chất chậm, kém hấp thụ dinh dưỡng sau khi trở lại chế độ ăn bình thường.

Ảnh minh họa: Internet

Khi bạn thực hiện chế độ ăn kiêng quá mức cơ thể không đủ năng lượng để hoạt động, nó sẽ phát tín hiệu lên não yêu cần nhiều calo hơn trước. Khi đó bạn sẽ rơi vào trạng thái thèm ăn, ăn không thấy no, thậm chí mắc chứng cuồng ăn. Cộng thêm nữa, sau một thời gian dài nhịn ăn, khi ăn bù cơ thể cần lượng calo nhiều hơn nên dễ gây béo và nguy cơ mắc bệnh béo phì rất cao. Ngoài ra, ngược lại với đó, người ăn kiêng quá mức có thể gây nên chán ăn và mất vị giác.

3. Cơ thể luôn mệt mỏi, khó chịu

Nếu chúng ta ăn ít thức ăn hơn, cơ thể có ít năng lượng để đốt cháy hơn và từ đó luôn cảm thấy uể oải, mệt mỏi.

Ảnh minh họa: Internet

Theo tờ Annals of Internal Medicin, lượng tinh bột bị cắt giảm có sự liên kết với nguy cơ của sự mệt mỏi. Ngoài ra, chế độ ăn kiêng hạn chế các chất vitamin, chất sắt cũng gây tình trạng mệt mỏi, thiếu máu.

4. Bị mất vị giác

Ảnh minh họa: Internet

Ăn kiêng liên tục trong thời gian dài có thể gây ra tình trạng mất vị giác. Do một số chế độ ăn kiêng có tác dụng làm giảm cảm giác thèm ăn của cơ thể. Thực hiện ăn kiêng không theo kế hoạch sẽ dẫn đến tình trạng chán ăn kéo dài. Lúc này, bạn sẽ gặp khó khăn trong việc lấy lại vị giác và dễ gây ra các vấn đề sức khỏe khác.

5. Gây hại cho dạ dày

Để thực hiện chế dộ giảm cân, rất niều người lựa chọn việc ăn kiêng chỉ có trái cây, và nếu ăn như vậy trong một thời gian dài rất ảnh hưởng đến dạ dày. Ăn trái cây khi bụng đói hoặc ăn liên tục sẽ làm tăng tiết dịch vị gây kích ứng niêm mạc dạ dày, rất dễ gây nên tình trạng đau, viêm loét dạ dày. Nếu bạn thực hiện chế độ ăn kiêng này thì nên thực theo một kế hoạch cụ thể và tránh lạm dụng quá mức.

Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, những người đang bị các chứng bệnh về dạ dày khi ăn kiêng cần có sự tham khảo của bác sĩ chuyên khoa trức khi thực hiện chế độ ăn kiêng.