5 cách để bảo vệ thị lực của bạn không bị xấu đi

Thị lực của bạn có thể được bảo vệ nếu bạn chăm chỉ từ bây giờ. Trên thực tế, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng ngay cả những thay đổi nhỏ trong lối sống và thói quen ăn uống cũng có thể kiểm soát ba bệnh phổ biến liên quan đến lão hóa: bệnh tăng nhãn áp, đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng do tuổi tác. Trang thông tin sức khỏe của Mỹ 'Prevention.com' đã giới thiệu 5 cách để bảo vệ thị lực của bạn.

Vào những ngày nắng, hãy mang theo mũ rộng vành và kính râm để ngăn các tia UV vô hình có thể làm giảm nguy cơ đục thủy tinh thể. Ngoài ra, kính râm còn cản ánh sáng của mặt trời lên võng mạc, đây là nguyên nhân chính dẫn đến bệnh thoái hóa điểm vàng do làm tổn thương võng mạc và dẫn đến mất thị lực.

Ăn những thực phẩm tốt cho mắt của bạn

Trái cây và rau quả giàu vitamin C rất tốt cho mắt. Theo một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Hoa Kỳ, vitamin C làm giảm nguy cơ đục thủy tinh thể và uống vitamin C thường xuyên trong 10 năm làm giảm nguy cơ đục thủy tinh thể xuống 57%.

Carotenoid như lutein và zeaxanthin được tìm thấy trong các loại rau có màu xanh đậm như cải xoăn giúp bảo vệ võng mạc và đã được chứng minh là làm giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng cũng như đục thủy tinh thể. Dầu ô liu cũng là thực phẩm làm giảm nguy cơ phát triển bệnh thoái hóa điểm vàng.

Tập thể dục

Ảnh minh họa: Internet

Một nghiên cứu năm 2009 cho thấy rằng việc tăng nhịp tim sẽ mang lại lợi ích cho sức khỏe của mắt. Một nghiên cứu cho thấy những người chạy 10 km mỗi ngày giảm được 1/3 nguy cơ mắc bệnh đục thủy tinh thể. Một nghiên cứu khác cho thấy những người chạy 4km mỗi ngày có nguy cơ thoái hóa điểm vàng thấp hơn 54%.

Tập thể dục thường xuyên cũng có thể ngăn ngừa bệnh tăng nhãn áp. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng đạp xe tại phòng tập thể dục 40 phút bốn lần một tuần trong ba tháng có thể làm giảm nhãn áp xuống mức bình thường.

Duy trì cân nặng phù hợp

Điều này là để giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Vì bệnh tiểu đường có thể dẫn đến mất thị lực và mù lòa. Bệnh nhân đái tháo đường trưởng thành có nguy cơ bị đục thủy tinh thể cao hơn 72% so với người không mắc bệnh và một số nghiên cứu đã phát hiện ra rằng họ có nguy cơ mắc bệnh tăng nhãn áp gấp đôi người thường.

Kiểm tra sức khỏe định kỳ

Ảnh minh họa: Internet

Khám sức khỏe định kỳ có thể phát hiện sớm bệnh thoái hóa điểm vàng do tuổi tác. Mất thị lực diễn ra từ từ đến mức khó có thể nhận biết được cho đến khi chuyển sang giai đoạn mù lòa. Vì vậy, khi bước sang tuổi 40 bạn nên khám mắt toàn diện. Nếu không có vấn đề gì, nên kiểm tra định kỳ hai năm một lần.

Theo Kormedi