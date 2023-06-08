Một nghiên cứu đã theo dõi 40 phụ nữ khi họ tập yoga trong 12 tuần. Các nhà nghiên cứu kết luận rằng những người phụ nữ đã có sự cải thiện đáng kể trong đời sống tình dục nhờ tập yoga. Thực hành yoga thường xuyên giúp bạn nhận thức được thời điểm hiện tại, điều này rất quan trọng khi tìm cách thúc đẩy đời sống tình dục của bạn.

Tập yoga thực sự không quá khó. Yoga cải thiện đời sống tình dục thậm chí chỉ là những động tác đơn giản.

"Yoga dạy bạn cách lắng nghe cơ thể và cách kiểm soát tâm trí," Lauren Zoeller, huấn luyện viên yoga tại Nashville, Tennessee, cho biết. Ngoài ra, yoga giúp tăng cường nhận thức và kiểm soát cơ thể.

Đây là một tư thế yoga cơ bản mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Khi tập tư thế này, bạn phải di chuyển cột sống từ vị trí uốn cong sang vị trí giãn rộng. Mỗi động tác luôn kết hợp với nhịp thở hít vào hoặc thở ra. Đây là tư thế yoga phù hợp cho những người mới bắt đầu.

Tư thế con mèo bò. Ảnh: Internet

Những tư thế yoga này giúp bạn nới lỏng cột sống và thư giãn. Điều này giúp giảm mức độ căng thẳng tổng thể của bạn và giúp bạn có tâm trạng tốt hơn.

Tư thế cây cầu (Setu Bandha Sarvangasana)

Tư thế cây cầu thường được sử dụng để kéo căng và tăng cường cơ lưng và cơ bụng cũng như mở rộng phổi và lồng ngực mang lại rất nhiều tác dụng tốt cho cơ thể của chúng ta.

Tư thế này giúp củng cố sàn chậu của bạn. Tăng cường các cơ này giúp giảm đau khi quan hệ tình dục và thậm chí có thể làm cho "chuyện ấy" trở nên tốt hơn.

Bắt đầu ở tư thế nằm ngửa trên sàn. Nếu cần, hãy đặt một tấm chăn gấp hoặc tấm thảm tập yoga dưới vai để bảo vệ lưng trên và cổ. Đầu gối cong, đặt bàn chân phẳng trên sàn và song song, cách nhau không rộng quá hông. Giữ cánh tay để hai bên của cơ thể, lòng bàn tay để trên sàn để ổn định. Ảnh: Internet

Các nhà nghiên cứu đã khảo sát rồi so sánh tác dụng của yoga và tập thể dục đối với những bệnh nhân bị đau lưng mãn tính. Trong khoảng thời gian 7 ngày, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy những bệnh nhân tham gia tập yoga đã cải thiện nhiều hơn về tính linh hoạt của cột sống và giảm đau lưng so với những bệnh nhân chỉ tập thể dục.

Em bé hạnh phúc (Ananda Balasana)

Đây là một tư thế thư giãn phổ biến, tư thế này kéo căng cơ mông và lưng dưới của bạn.

Tư thế này là một cách tuyệt vời để mở hông của bạn và tìm thấy sự thư giãn sâu mà không yêu cầu bạn phải có một cơ thể cực kỳ linh hoạt. Đây cũng là một tư thế nền tảng, nghĩa là bạn nên tập trung vào việc nghỉ ngơi và hít thở trong suốt tư thế. Điều này có thể giúp mọi căng thẳng và lo lắng tan biến.

Tư thế xác chết (Savasana)

Các buổi tập yoga thường kết thúc ở tư thế xác chết hoặc Savasana, và chắc chắn là có lý do chính đáng. Tư thế này giúp bạn thư giãn và học cách buông bỏ căng thẳng. Hãy nghĩ về nó như một buổi thiền nhỏ vào cuối buổi tập yoga của bạn để tăng cường sự thư giãn và nỗ lực phấn chấn của bạn.

Tư thế sau khi kết thúc các buổi tập vô cùng đơn giản. Ảnh: Internet

Mặc dù một số tư thế yoga có thể cải thiện đời sống tình dục của bạn ngay lập tức, nhưng thay đổi lớn nhất luôn là giảm căng thẳng. Điều này không chỉ mang lại nhiều lợi ích mà còn cho phép bạn thư giãn và tận hưởng tình dục. Và điều này thậm chí còn tuyệt vời hơn.

Cần lưu ý gì khi tập yoga?

Tập yoga là một lựa chọn của nhiều người, đặc biệt là tự tập tại nhà. Điều quan trọng là tập sao cho an toàn và hiệu quả... Bạn nên lưu ý những điều sau:

- ‏Khởi động kỹ trước khi tập: Một trong những sai lầm phổ biến khi tập yoga tại nhà là bỏ qua bước khởi động. Việc này sẽ khiến bạn dễ bị căng tức cơ hoặc gặp chấn thương khi tập. Do đó, cần khởi động trước khi tập để tăng tuần hoàn máu, làm giãn mạch máu, tăng hoạt động của khối cơ,…

Để tập yoga đúng cách và đạt hiệu quả, bạn cần khởi động kỹ trước khi tập luyện. Bạn hãy khởi động khoảng 45 phút cho khớp cổ, khớp vai, cột sống, khớp gối... nhằm làm cho các cơ giãn ra, thần kinh và năng lượng bắt đầu chuyển động để cơ thể bạn thích nghi với cường độ tập luyện cao. Bạn sẽ tập các tư thế dễ dàng hơn và tránh được các chấn thương đáng tiếc khi tập.

- Tập thở đúng cách

Không ai có thể tập yoga đúng cách nếu như không biết thở khi tập luyện. Luyện thở cần chính xác: Hít vào bằng mũi và thở ra bằng mũi hoặc miệng, hít vào phải căng bụng lên và thở ra phải hóp bụng lại; hít sâu, thở dài để tăng lượng ôxy, giảm lượng carbonic vào máu và vào các múi cơ để bạn có thêm nhiều năng lượng tập luyện hăng say hơn. Nếu thở không đúng cách thì chắc chắn sẽ tập luyện không hiệu quả mà còn có thể ảnh hưởng tới hệ thần kinh dẫn đến trầm cảm, “tẩu hỏa nhập ma” và khó hồi phục được.

- ‏Luyện tập đều đặn: Cần duy trì tập yoga đều đặn và lâu dài mới có thể đạt được hiệu quả như mong muốn.‏

‏- Lưu ý về chế độ dinh dưỡng: Nên duy trì chế độ ăn uống lành mạnh. Không nên tập ngay sau khi ăn no. Sau khi tập, nghỉ 10 đến 15 phút có thể ăn thức ăn lỏng, sau 30 phút có thể ăn thức ăn đặc.‏

- ‏Thư giãn sau khi tập: Tốt nhất nên dành 15 phút để thư giãn và thả lỏng cơ thể sau mỗi buổi tập. Việc này sẽ giúp cơ và khớp được phục hồi nhanh nhất.‏

- Thực hiện tốt 4 “không”

Nguyên tắc cuối cùng rất quan trọng để bạn tập yoga đúng cách đó là phải thực hiện tốt nguyên tắc 4 “không”:

- Không vội vã (luôn tập chậm rãi, thận trọng).

- Không kỷ lục (không nên bị thúc ép hoặc gắng gượng đạt được thành tích).

- Không quá sức (tập theo khả năng của mình).

- Không phân tán (tập trung cao độ và biết cách thư giãn).