4 loại cá giá thành "cực mềm" nhưng "đại bổ" mà không mấy ai biết

Cá chim và đặc biệt là cá chim trắng rất ngon và giàu dinh dưỡng . Trong 100g thịt cá chứa 75,2g nước, 19,4g protein, 185mg photpho, 0,6mg sắt, 145mg natri, 263mg kali, 27mg vitamin A, 2mg vitamin PP, 1mg vitamin C, các vitamin B1, B2, 5,4g lipit, 1,1g tro, 15mg canxi, … cung cấp được 126kcal. Không chỉ thế, cá chim cũng giàu omega – 3 và protein có lợi cho sức khỏe .

Cá nục không chỉ chứa nhiều chất bổ, thành phần omega – 3 có trong cá nục có tác dụng trị đau khớp và làm giảm viêm nhiễm và đau khớp. Cá nục lại chứa rất ít chất béo và hàm lượng cholesterol thấp.

Ảnh minh họa: Internet

Nhưng, trong cá nục lại chứa rất ít chất béo và hàm lượng cholesterol thấp so với các loại thịt khác nên có tác dụng làm giảm nồng độ cholesterol trong máu, từ đó giúp tăng cường hệ miễn dịch nếu ăn thường xuyên.

3. Cá rô phi

Cá rô phi là 1 trong những loại cá quen thuộc, giàu dinh dưỡng, trong cá rô phi chứa nhiều vitamin và khoáng chất như: Axit béo omega-3, protein, vitamin B6, vitamin B12, selen, phốt pho, kali, niacin và axit pantothenic.

Ảnh minh họa: Internet

Điều đặc biệt nhất loại cá này chứa nhiều protein nhưng lại ít calo và chất béo, mức thủy ngân thấp nhất trong các loài cá. Cứ 100 g cá rô phi chứa 26 g protein và chỉ chứa 2 g chất béo. Nên đây là loại cá phù hợp với trẻ em trên hai tuổi, phụ nữ mang thai hoặc cho con bú.

4. Cá mè hoa

theo các chuyên gia dinh dưỡng cho biêt thì cá mè hoa là loại cá dân dã rẻ tiền nhưng chứa hàm lượng dinh dưỡng cao. Trong 100g thịt cá mè chứa 15,3g đạm; 2,2g mỡ; 82mg canxi; 18mg photpho; 0,8mg sắt; 229mg kali, 4,7g carbohydrate và các vitamin B1, B2; 2,8mg axit Nicotinic; 2,65mg vitamin E.

Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, trong y học cổ truyền, cá mè hoa tính ôn, vị ngọt, rất tốt cho người mắc chứng đau đầu, chóng mặt, hoa mắt, nhiều đờm, cao huyết áp, suy thận, đau lưng, đau khớp, gân cốt yếu, tiêu hóa kém, tứ chi phù, tì vị suy hàn.