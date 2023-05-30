4 cách chữa hôi miệng bằng lá ổi đơn giản tại nhà

Ít ai biết rằng, lá ổi chứa rất nhiều flavonoid – một hợp chất đã được chứng minh có tác dụng chống lại vi khuẩn gây ra các bệnh răng miệng rất hiệu quả. Để chữa hôi miệng thì việc sử dụng lá ổi chính là liệu pháp tự nhiên và đơn giản nhất.
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Công dụng chữa hôi miệng của lá ổi
Trong lá ổi có chứa các chất như tanin, tinh dầu, acid maslinic, beta-sitosterol, co alpha-limonene… Đặc biệt, tanin được xem là chất kháng khuẩn tốt và có nhiều nhiều hiệu quả trong việc điều trị hôi miệng.
Ngoài ra, lá ổi còn chứa oxalic, phosphoric giúp làm trắng răng, loại sạch mảng bám đồng thời cũng khử mùi hôi miệng hiệu quả.
Chữa hôi miệng bằng lá ổi là biện pháp vừa đơn giản vừa tiết kiệm được chi phí lại an toàn cho răng miệng.
Cách chữa hôi miệng bằng lá ổi tại nhà
Nhai lá ổi khô
Bạn có thể nghiền lá ổi khô và trộn với muối, sau đó đem nhai 2 lần/ngày.
Nhai lá ổi khô vừa giúp sạch miệng, sạch mảng bám cao răng mà giảm hẳn tình trạng viêm nướu lợi, giúp răng chắc khỏe và trắng sáng hơn. Bạn lưu ý không nên nhai vào lúc đói nhé!
Nước súc miệng bằng lá ổi
Nước súc miệng bằng lá ổi từ xa xưa đã rất phổ biến. Chôi miệng"}" data-sheets-userformat="{"2":14915,"3":{"1":0},"4":{"1":2,"2":11820806},"9":0,"12":0,"14":{"1":2,"2":-570425344},"15":"Roboto, RobotoDraft, Helvetica, Arial, sans-serif","16":11}">ách nấu lá ổi trị hôi miệng làm nước súc miệng rất dễ thực hiện. Bạn có thể đun sôi lấy nước lá ổi non, pha thêm vào đó một chút muối biển, sau đó chắt lấy nước và súc miệng bằng nước lá ổi 2–3 lần/ngày. Khi súc miệng, bạn nên ngậm nước lá ổi vài phút. Ngậm nước lá ổi có tác dụng gì? Hành động này giúp các hoạt chất trong nước súc miệng bằng lá ổi phát huy tối đa công dụng, từ đó giúp cách trị hôi miệng bằng lá ổi trở nên hiệu quả hơn.
Bạn nên súc miệng bằng nước lá ổi sau khi đánh răng hoặc bất cứ khi nào có thời gian đều được. Hãy đảm bảo một ngày súc miệng ít nhất 2 lần vào buổi sáng và buổi tối.
Ngậm nước lá ổi và bạc hà
Bạn xay lấy nước cốt của lá ổi và lá bạc hà, sau đó ngậm nước cốt này trong 5 phút. Hãy súc mạnh để loại bỏ mảng bám trên răng rồi súc miệng lại với nước sạch. Bạn cũng có thể xay một lượt và bảo quản nước cốt trong ngăn mát tủ lạnh. Tuy nhiên, nguyên liệu đều là lá tươi nên tốt nhất là bạn nên dùng trong 3 ngày rồi thay mới nhé!
Đánh răng với nước lá ổi trị hôi miệng
Cách nấu lá ổi trị hôi miệng thành dung dịch để đánh răng như sau: Đầu tiên, bạn ngâm lá ổi với nước muối và rửa sạch. Sau đó, xay nhuyễn lá ổi, chắt lấy nước cốt và bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh.
Mỗi khi đánh răng, bạn hãy lấy nước cốt trộn đều với kem để đánh răng. Lưu ý là bạn chỉ nên trộn vừa đủ cho 1 lần đánh.