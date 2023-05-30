4 cách chữa hôi miệng bằng lá ổi đơn giản tại nhà

Sức khỏe 30/05/2023 14:37

Ít ai biết rằng, lá ổi chứa rất nhiều flavonoid – một hợp chất đã được chứng minh có tác dụng chống lại vi khuẩn gây ra các bệnh răng miệng rất hiệu quả. Để chữa hôi miệng thì việc sử dụng lá ổi chính là liệu pháp tự nhiên và đơn giản nhất.

Công dụng chữa hôi miệng của lá ổi

Trong lá ổi có chứa các chất như tanin, tinh dầu, acid maslinic, beta-sitosterol, co alpha-limonene… Đặc biệt, tanin được xem là chất kháng khuẩn tốt và có nhiều nhiều hiệu quả trong việc điều trị hôi miệng.

Ngoài ra, lá ổi còn chứa oxalic, phosphoric giúp làm trắng răng, loại sạch mảng bám đồng thời cũng khử mùi hôi miệng hiệu quả.

Chữa hôi miệng bằng lá ổi là biện pháp vừa đơn giản vừa tiết kiệm được chi phí lại an toàn cho răng miệng.

Cách chữa hôi miệng bằng lá ổi tại nhà

Nhai lá ổi khô

Bạn có thể nghiền lá ổi khô và trộn với muối, sau đó đem nhai 2 lần/ngày.

Nhai lá ổi khô vừa giúp sạch miệng, sạch mảng bám cao răng mà giảm hẳn tình trạng viêm nướu lợi, giúp răng chắc khỏe và trắng sáng hơn. Bạn lưu ý không nên nhai vào lúc đói nhé!

4 cách chữa hôi miệng bằng lá ổi đơn giản tại nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nước súc miệng bằng lá ổi

Nước súc miệng bằng lá ổi từ xa xưa đã rất phổ biến. Chôi miệng"}" data-sheets-userformat="{"2":14915,"3":{"1":0},"4":{"1":2,"2":11820806},"9":0,"12":0,"14":{"1":2,"2":-570425344},"15":"Roboto, RobotoDraft, Helvetica, Arial, sans-serif","16":11}">ách nấu lá ổi trị hôi miệng làm nước súc miệng rất dễ thực hiện. Bạn có thể đun sôi lấy nước lá ổi non, pha thêm vào đó một chút muối biển, sau đó chắt lấy nước và súc miệng bằng nước lá ổi 2–3 lần/ngày. Khi súc miệng, bạn nên ngậm nước lá ổi vài phút. Ngậm nước lá ổi có tác dụng gì? Hành động này giúp các hoạt chất trong nước súc miệng bằng lá ổi phát huy tối đa công dụng, từ đó giúp cách trị hôi miệng bằng lá ổi trở nên hiệu quả hơn.

Bạn nên súc miệng bằng nước lá ổi sau khi đánh răng hoặc bất cứ khi nào có thời gian đều được. Hãy đảm bảo một ngày súc miệng ít nhất 2 lần vào buổi sáng và buổi tối.

4 cách chữa hôi miệng bằng lá ổi đơn giản tại nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngậm nước lá ổi và bạc hà

Bạn xay lấy nước cốt của lá ổi và lá bạc hà, sau đó ngậm nước cốt này trong 5 phút. Hãy súc mạnh để loại bỏ mảng bám trên răng rồi súc miệng lại với nước sạch. Bạn cũng có thể xay một lượt và bảo quản nước cốt trong ngăn mát tủ lạnh. Tuy nhiên, nguyên liệu đều là lá tươi nên tốt nhất là bạn nên dùng trong 3 ngày rồi thay mới nhé!

4 cách chữa hôi miệng bằng lá ổi đơn giản tại nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đánh răng với nước lá ổi trị hôi miệng

Cách nấu lá ổi trị hôi miệng thành dung dịch để đánh răng như sau: Đầu tiên, bạn ngâm lá ổi với nước muối và rửa sạch. Sau đó, xay nhuyễn lá ổi, chắt lấy nước cốt và bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh.

Mỗi khi đánh răng, bạn hãy lấy nước cốt trộn đều với kem để đánh răng. Lưu ý là bạn chỉ nên trộn vừa đủ cho 1 lần đánh.

4 cách chữa hôi miệng bằng lá ổi đơn giản tại nhà - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet
Dấu hiệu bệnh Parkinson có thể được phát hiện bằng xét nghiệm máu đơn giản

Dấu hiệu bệnh Parkinson có thể được phát hiện bằng xét nghiệm máu đơn giản

Một nhóm nghiên cứu của trường đại học Nhật Bản đã tìm ra cách dễ dàng phát hiện các dấu hiệu của bệnh Parkinson bằng xét nghiệm máu và công bố trên tạp chí y khoa quốc tế Nature Medicine.

Xem thêm
Từ khóa:   sức khỏe hôi miệng lá ổi

TIN MỚI NHẤT

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Cá mập xuất hiện trong kênh nước của công viên, 10.000 người đã ùn ùn kéo đến xem

Cá mập xuất hiện trong kênh nước của công viên, 10.000 người đã ùn ùn kéo đến xem

Video 1 giờ 46 phút trước
Tình huống trớ trêu sau 3 năm ly hôn và nỗi băn khoăn khi mang thai với người cũ

Tình huống trớ trêu sau 3 năm ly hôn và nỗi băn khoăn khi mang thai với người cũ

Tâm sự 2 giờ 16 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Bế con ra ban công dỗ lúc nửa đêm, tôi vô tình nghe được bí mật khiến hôn nhân đảo lộn

Bế con ra ban công dỗ lúc nửa đêm, tôi vô tình nghe được bí mật khiến hôn nhân đảo lộn

Tâm sự 2 giờ 28 phút trước
Màn tìm kiếm quyển sách cũ trong nhà kho của chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Màn tìm kiếm quyển sách cũ trong nhà kho của chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Tâm sự 2 giờ 31 phút trước
Cụ bà 66 tuổi đến sân bay gặp bạn trai phi công yêu qua mạng và cái kết dở khóc dở cười

Cụ bà 66 tuổi đến sân bay gặp bạn trai phi công yêu qua mạng và cái kết dở khóc dở cười

Video 2 giờ 46 phút trước
Lời khuyên khó hiểu từ người chị gái và sự thật bất ngờ phía sau khi mọi chuyện hé lộ

Lời khuyên khó hiểu từ người chị gái và sự thật bất ngờ phía sau khi mọi chuyện hé lộ

Tâm sự gia đình 3 giờ 1 phút trước
Màn bộc bạch bất ngờ của mẹ chồng và nỗi băn khoăn về chặng đường 7 năm hôn nhân

Màn bộc bạch bất ngờ của mẹ chồng và nỗi băn khoăn về chặng đường 7 năm hôn nhân

Tâm sự 3 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm