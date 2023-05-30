4 cách chữa hôi miệng bằng lá ổi đơn giản tại nhà

Bạn có thể nghiền lá ổi khô và trộn với muối, sau đó đem nhai 2 lần/ngày.

Nhai lá ổi khô vừa giúp sạch miệng, sạch mảng bám cao răng mà giảm hẳn tình trạng viêm nướu lợi, giúp răng chắc khỏe và trắng sáng hơn. Bạn lưu ý không nên nhai vào lúc đói nhé!

Ảnh minh họa: Internet

Nước súc miệng bằng lá ổi

Nước súc miệng bằng lá ổi từ xa xưa đã rất phổ biến. Chôi miệng"}" data-sheets-userformat="{"2":14915,"3":{"1":0},"4":{"1":2,"2":11820806},"9":0,"12":0,"14":{"1":2,"2":-570425344},"15":"Roboto, RobotoDraft, Helvetica, Arial, sans-serif","16":11}">ách nấu lá ổi trị hôi miệng làm nước súc miệng rất dễ thực hiện. Bạn có thể đun sôi lấy nước lá ổi non, pha thêm vào đó một chút muối biển, sau đó chắt lấy nước và súc miệng bằng nước lá ổi 2–3 lần/ngày. Khi súc miệng, bạn nên ngậm nước lá ổi vài phút. Ngậm nước lá ổi có tác dụng gì? Hành động này giúp các hoạt chất trong nước súc miệng bằng lá ổi phát huy tối đa công dụng, từ đó giúp cách trị hôi miệng bằng lá ổi trở nên hiệu quả hơn.

Bạn nên súc miệng bằng nước lá ổi sau khi đánh răng hoặc bất cứ khi nào có thời gian đều được. Hãy đảm bảo một ngày súc miệng ít nhất 2 lần vào buổi sáng và buổi tối.

Ảnh minh họa: Internet

Ngậm nước lá ổi và bạc hà

Bạn xay lấy nước cốt của lá ổi và lá bạc hà, sau đó ngậm nước cốt này trong 5 phút. Hãy súc mạnh để loại bỏ mảng bám trên răng rồi súc miệng lại với nước sạch. Bạn cũng có thể xay một lượt và bảo quản nước cốt trong ngăn mát tủ lạnh. Tuy nhiên, nguyên liệu đều là lá tươi nên tốt nhất là bạn nên dùng trong 3 ngày rồi thay mới nhé!

Ảnh minh họa: Internet

Đánh răng với nước lá ổi trị hôi miệng

Cách nấu lá ổi trị hôi miệng thành dung dịch để đánh răng như sau: Đầu tiên, bạn ngâm lá ổi với nước muối và rửa sạch. Sau đó, xay nhuyễn lá ổi, chắt lấy nước cốt và bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh.

Mỗi khi đánh răng, bạn hãy lấy nước cốt trộn đều với kem để đánh răng. Lưu ý là bạn chỉ nên trộn vừa đủ cho 1 lần đánh.