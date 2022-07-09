3 thói quen sống thọ, trẻ lâu, phụ nữ nên tận dụng giúp tiết kiệm 10 năm thanh xuân

Sức khỏe 09/07/2022 16:19

Vì những thói quen khoa học rất có lợi cho việc duy trì sức khỏe, đặc biệt giảm các chi phí khám chữa bệnh vốn được biết đến là gánh nặng cho nhiều gia đình.

3 thói quen sống thọ, trẻ lâu

Chế độ ăn uống lành mạnh

Được xem là một trong những điều tiên quyết để duy trì một cuộc sống ít bệnh tật, chế độ ăn sạch và lành mạnh giúp giảm nguy cơ bệnh tật, tăng cường tuổi thọ lên đến 10 năm. Giảng viên y khoa tại Đại học Washington, GS.TS Tim Peterson đã có những gợi ý rất thiết thực cho chị em duy trì sức khỏe.

Theo Tiến sĩ, các nghiên cứu đều cho thấy, chế độ ăn uống lành mạnh giúp sống khỏe mạnh nhất, chúng ta có thể chọn một chế độ ăn uống lành mạnh và cải thiện bệnh tật trong chế độ này.

Bổ sung thêm rau xanh, nước trái cây và vitamin tự nhiên mỗi ngày giúp chị em trẻ hóa và duy trì thanh xuân lâu dài.

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Chế độ ăn uống lành mạnh giúp cơ thể khỏe mạnh. Ảnh: Internet

Duy trì giấc ngủ đều đặn

Giấc ngủ cũng chiếm một vị trí quan trọng không thua kém một chế độ ăn lành mạnh. Bản thân người ngủ đủ giấc sẽ thấy cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy sức sống, năng lượng và giảm nguy cơ bệnh tật 1 cách đáng kể. Theo GS.TS Tim Peterson, ngủ đủ giấc (ít nhất 7 giờ mỗi đêm đối với người lớn) và 8 tiếng mỗi ngày giúp duy trì thanh xuân lâu dài, các nhà khoa học đã luôn khẳng định chắc nịch vì điều đó.

Vận động, giảm căng thẳng

Duy trì trạng thái cơ thể luôn được hoạt động mỗi ngày, đồng thời giảm những áp lực cuộc sống sẽ vô cùng có lợi cho việc tăng cường tuổi thọ, sức khỏe và thể chất. Bạn biết không, 11 phút tập thể dục cũng có thể giảm tuổi thọ, đồng thời, nó giảm căng thẳng và giúp tâm hồn tươi trẻ, minh mẫn thấy rõ. GS William E. Kraus (chuyên khoa Tim mạch tại Đại học Duke) cho biết: "Mỗi ngày tập thể dục dù chỉ một chút cũng tốt hơn việc bạn không tập tý nào". Bạn kéo dài tuổi thọ, sống khỏe mạnh hơn và tất nhiên sẽ trẻ trung hơn.

Một số thói quen ăn uống bạn có thể bổ sung cho cơ thể 

Bổ sung nhiều chất xơ

Thói quen ăn uống có nhiều chất xơ từ rau củ quả và trái cây giúp làm giảm nguy cơ mắc các bệnh như tiểu đường, đột quỵ, bệnh tim, mạch máu, thậm chí cả ung thư một cách đáng kể. Nguồn thực phẩm này còn góp phần chống lão hóa và duy trì tuổi thanh xuân cho bạn. Nạp đủ rau xanh mỗi ngày để cung cấp thêm năng lượng được khuyên nên bổ sung.

Tăng cường vitamin

Các nguồn vitamin tự nhiên từ rau củ và trái cây cũng góp phần tăng cường tuổi thọ, chống lão hóa và các bệnh liên quan. Vitamin hay chất xơ đều góp phần trao đổi chất, tăng cường chu trình hoạt động của các tế bào trong cơ thể và các chuyên gia khuyên bạn nên nạp mỗi ngày. Vitamin bạn có thể chọn như: vitamin A, vitamin B2, vitamin C, kali, canxi, sắt, i-ốt… có trong các loại rau củ quả: chuối, bơ, cam, dâu, xoài, các loại đậu và hạt.

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Các loại thực phẩm tăng cường sức khỏe. Ảnh: Internet

Hạn chế ăn thực phẩm đồ hộp chế biến sẵn

Đồ hộp chế biến sẵn chứa nhiều chất phụ gia, các chất bảo quản cũng như chứa hàm lượng đường và muối cao dễ ảnh hưởng tới sức khỏe của bạn.

Khi đi chợ nên chọn những thực phẩm tươi sống như rau củ quả tươi, thịt/cá/trứng tươi, hạn chế tối đa những đồ ăn đóng hộp.

Hạn chế đồ uống có cồn

Thức uống có cồn dễ dẫn đến nguy cơ mắc bệnh ung thư gan, thận, thần kinh hay đồng thời còn khiến cơ thể mệt mỏi, nhanh chóng lão hóa. Chúng ta cần nên tiết chế liều lượng khi tiêu thụ các loại thức uống có cồn để bảo vệ sức khỏe.

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Phụ nữ chúng ta rất dễ bị tác động bởi các yếu tố xung quanh, điều đó dẫn đến cơ thể ngày càng có nguy cơ giảm sút, kéo theo bệnh tật cũng như lão hóa khiến cho vẻ ngoài kém sức sống.

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