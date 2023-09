3 loại thực phẩm phá hủy collagen trên da, ngon đến mấy cũng nên hạn chế

Nhóm thực phẩm quen thuộc đầu tiên với người Việt chính là nhóm các loại thức ăn chứa lượng đường huyết cao, được kể tên như: gạo trắng, bánh mì trắng, mì ống trắng và khoai tây. Do quá trình chế biến, lượng chất dinh dưỡng trong các loại thực phẩm này không còn như ban đầu, lúc này lượng GI nằm ở mức 64 có khả năng chuyển hóa đường rất nhanh và rất cao. Do đó, việc ăn gạo trắng thường xuyên cũng dễ gây ra bệnh tiểu đường.

Những thực phẩm gây lão hóa da. Ảnh: Internet

Nghiên cứu của Đại học Y tế công cộng Harvard (Mỹ) cho biết ăn gạo trắng làm tăng nguy cơ mắc tiểu đường, thậm chí cao hơn rất nhiều so với đồ uống có ga.

Theo Tiến sĩ Joshua Zeichner (bác sĩ da liễu tại thành phố New York): Thực phẩm có chỉ số đường huyết cao không chỉ gây ra mụn trứng cá mà còn có thể liên quan đến lão hóa sớm. Lượng đường trong máu cao (có thể được kích hoạt bởi thực phẩm có chỉ số đường huyết cao) dẫn đến một quá trình gọi là glycation, gây phá hủy collagen trong da, kích thích tạo nếp nhăn trên da" bạn nên hạn chế dùng.

Chất làm ngọt nhân tạo trong thực phẩm

Ngày nay, có quá nhiều các loại thực phẩm được làm sẵn, các loại thức uống đóng chai chứa lượng chất làm ngọt cao, các loại gia vị, nước sốt chính là thực phẩm cảnh báo nguy cơ các vấn đề cho làn da của bạn.

Các loại chất này nhanh chóng làm cho các sợi collagen và elastin mất đi độ bền và tính linh hoạt, góp phần làm mất độ đàn hồi và độ săn chắc của da. Collagen chiếm đến 25% tổng lượng protein trong cơ thể mỗi người nên nếu thiếu đi dưỡng chất cần thiết này cơ thể chúng ta cũng chỉ là các phần rời rạc.

Nước uống đóng chai có nguy cơ gây lão hóa da. Ảnh: Internet

Chế độ ăn nhiều chất béo và đường tinh luyện ở bên trong các loại thức ăn chế biến sẵn cũng dễ thúc đẩy sản xuất bã nhờn lên mức cao và kích hoạt các phản ứng viêm trong cơ thể, làm tăng nguy cơ nổi mụn và dễ dẫn đến lão hóa da.

Thịt chế biến sẵn

Bạn biết không, ăn quá nhiều thịt đỏ đã cảnh báo nguy cơ cho căn bệnh lão hóa. Các loại thịt đỏ có khả năng tạo ra các gốc tự do khi được hấp thụ vào cơ thể gây ảnh hưởng đến khả năng tự bảo vệ và tái tạo collagen của da, gây đông cứng thành mạch máu và khiến da nhăn nheo.

Bên cạnh đó, chất béo chuyển hóa không chỉ làm tăng nguy cơ phát triển bệnh tim mà còn làm xơ cứng, tắc nghẽn động mạch hoặc làm hẹp các mạch máu. Điều này gây suy yếu lưu lượng máu đến da, dẫn đến lão hóa sớm và hình thành nếp nhăn.

Các loại thực phẩm chế biến sẵn dễ ảnh hưởng đến da. Ảnh: Internet

Một số thực phẩm chế biến sẵn từ thịt như thịt xông khói, xúc xích,... cùng những loại thức ăn chế biến sẵn như khoai tây chiên, snack thường chứa nhiều muối và dầu mỡ, lượng nitrat quá cao có thể làm khô da và làm suy yếu quá trình sản xuất collagen, chúng có thể làm hỏng da bằng cách gây viêm và nếp nhăn. Nhiều loại thực phẩm đóng hộp được bảo quản bằng natri, có thể khiến cơ thể tích nước, xảy ra hiện tượng sưng húp, kéo theo các hiện tượng da chùng nhão, chảy sệ, da bị lão hóa.

Thực phẩm cung cấp collagen lành mạnh cho cơ thể

Thịt gà

Theo một nghiên cứu trên tạp chí Alternative Therapies in Health and Medicine, thịt gà là một nguồn cung cấp collagen dồi dào, tối đa hóa lượng collagen trong chế độ ăn uống. Gà là một trong những loại thịt trắng an toàn và lành mạnh cho cơ thể, lượng protein dồi dào nhưng lại rất ít chất béo, đồng thời không có carbohydrate và cung cấp một nguồn selen, phốt pho, vitamin B6 và niacin dồi dào cho cơ thể.

Theo Bảng thành phần Thực phẩm Việt Nam của Viện Dinh dưỡng quốc gia (Bộ Y tế), trong 100g ức gà không xương sống không da chứa khoảng: 110 calo, 26g protein, 1g chất béo, 75mg cholesterol, 85mg natri. Bạn có thể chọn các loại thịt ức, đùi gà, một phần da gà cho bữa ăn hàng ngày.

Cá

Không giống như các nguồn collagen động vật khác, collagen cá tập trung trong xương, da và vảy của cá. Cá được xem là loại thực phẩm cung cấp collagen cao, dễ hấp thụ. Bạn có thể chọn các loại cá như: cá diều hồng, cá mòi, cá hồi. Tránh các loại cá muối, cá ướp quá nhiều nguyên liệu để bảo quản.

Quả mọng

Là những thực phẩm lành mạnh cung cấp các chất dinh dưỡng giúp xây dựng collagen. Các loại quả mọng giàu vitamin C, A, E giúp tái tạo làn da. Quả việt quất, mâm xôi, dâu tây, giúp đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng cho cơ thể hàng ngày, giúp cơ thể tăng sức đề kháng và có làn da đẹp, ít nếp nhăn hơn.

Thực phẩm cung cấp collagen cho da. Ảnh: Internet

Bạn có thể chọn xay sinh tố cùng các loại rau, các loại hạt để bổ sung năng lượng cho cơ thể.

Bông cải xanh

Bông cải xanh được chỉ ra có lượng vitamin C cao, là vi chất cần thiết để tổng hợp collagen. Ngoài ra, bông cải xanh là một loại thực phẩm chống viêm, chống lão hóa gồm nhiều dưỡng chất như: vitamin C, K, chất xơ, folate, lutein, canxi.

Lòng trắng trứng gà

Lòng trắng trứng có lượng lớn proline, một trong những axit amin cần thiết để sản xuất collagen. Trứng cũng chứa các axit amin quan trọng khác liên quan đến sản xuất collagen, chẳng hạn như glycine, lysine và những loại khác.

Lòng trắng trứng cung cấp collagen cho da. Ảnh: Internet

Ngoài tác dụng đối với collagen, trứng còn giàu các chất dinh dưỡng khác hỗ trợ tim, xương và mô cơ của bạn.

Trái cây họ cam quýt

Vitamin C đóng một vai trò quan trọng trong sản xuất prolcollagen, tiền chất của cơ thể để tạo ra collagen. Do đó, bổ sung đủ vitamin C rất quan trọng. Trái cây họ cam quýt như cam, bưởi, chanh và chanh có đầy đủ chất dinh dưỡng này.