12 dấu hiệu này là báo động khẩn cấp khi cơ thể bạn đã nạp quá nhiều đường, ngừng ngay thứ chất 'mật ngọt chết ruồi' trước khi bạn phải đối mặt với bệnh tiểu đường quái ác

Sức khỏe 23/03/2022 06:00

Hầu hết mọi người đều nghĩ rằng chỉ có bệnh nhân tiểu đường mới có lượng đường trong máu cao. Tuy nhiên, điều này không phải như vậy. Bất kỳ người nào cũng có thể bị những dấu hiệu này và có thể không nhận thấy tác hại của nó đối với dây thần kinh, mạch máu và các cơ quan của cơ thể.

Chắc chắn rằng để ngăn ngừa các biến chứng, điều quan trọng là bạn phải nhận ra các triệu chứng đáng lo ngại kịp thời và thực hiện các biện pháp thích hợp.

Đói triền miên

12 dấu hiệu này là báo động khẩn cấp khi cơ thể bạn đã nạp quá nhiều đường, ngừng ngay thứ chất 'mật ngọt chết ruồi' trước khi bạn phải đối mặt với bệnh tiểu đường quái ác - Ảnh 1

Lượng đường trong máu cao ngăn cản glucose xâm nhập vào tế bào. Kết quả là cơ thể không nhận được năng lượng và đòi ăn hết lần này đến lần khác : đó là một vòng luẩn quẩn.

Tăng sự mệt mỏi

12 dấu hiệu này là báo động khẩn cấp khi cơ thể bạn đã nạp quá nhiều đường, ngừng ngay thứ chất 'mật ngọt chết ruồi' trước khi bạn phải đối mặt với bệnh tiểu đường quái ác - Ảnh 2

Ở mức đường huyết cao, cơ thể không thể lưu trữ và hấp thụ glucose đúng cách. Năng lượng được sử dụng không hiệu quả và các tế bào cơ thể không nhận được nhiên liệu cần thiết. Tất cả điều này dẫn đến thực tế là một người thường cảm thấy mệt mỏi mà không có lý do.

Đi tiểu thường xuyên

12 dấu hiệu này là báo động khẩn cấp khi cơ thể bạn đã nạp quá nhiều đường, ngừng ngay thứ chất 'mật ngọt chết ruồi' trước khi bạn phải đối mặt với bệnh tiểu đường quái ác - Ảnh 3

Nếu lượng đường trong máu quá cao, thận không thể tái hấp thu chất lỏng. Vì vậy, cơ thể, cố gắng cân bằng nồng độ glucose trong máu và trong tế bào, hòa tan máu với dịch nội bào để đưa nồng độ glucose về bình thường. Điều này dẫn đến việc bạn đi tiểu thường xuyên.

Khô miệng, khát nước quá mức

12 dấu hiệu này là báo động khẩn cấp khi cơ thể bạn đã nạp quá nhiều đường, ngừng ngay thứ chất 'mật ngọt chết ruồi' trước khi bạn phải đối mặt với bệnh tiểu đường quái ác - Ảnh 4

Khô miệng và khát nước là phản ứng của tình trạng mất nước nghiêm trọng. Vùng ở cổ, nơi đánh giá mức độ mất nước và gây khát, sẽ gửi một tín hiệu tương ứng đến não. Tất nhiên, bạn không thể từ chối uống rượu nếu đã là lúc khát, nhưng sẽ tốt hơn nếu bạn chọn nước hoặc trà không đường.

Giảm cân

12 dấu hiệu này là báo động khẩn cấp khi cơ thể bạn đã nạp quá nhiều đường, ngừng ngay thứ chất 'mật ngọt chết ruồi' trước khi bạn phải đối mặt với bệnh tiểu đường quái ác - Ảnh 5

Với mức đường huyết cao, bạn có thể giảm cân trong một thời gian ngắn, ngay cả khi các bữa ăn diễn ra thường xuyên và chứa nhiều calo. Cái này có một vài nguyên nhân:

  • Mất chất lỏng do đi tiểu thường xuyên dẫn đến lượng chất lỏng trong toàn bộ cơ thể thấp và dẫn đến giảm cân.
  • Nếu mức insulin không đủ để chuyển hóa glucose, cơ thể sẽ chuyển sang chế độ đốt cháy chất béo.
  • Một lượng lớn nước tiểu với hàm lượng glucose cao khiến cơ thể tiêu tốn nhiều calo hơn. Bằng cách này, cơ thể cố gắng "thải" lượng glucose dư thừa ra ngoài.

Các bệnh truyền nhiễm

12 dấu hiệu này là báo động khẩn cấp khi cơ thể bạn đã nạp quá nhiều đường, ngừng ngay thứ chất 'mật ngọt chết ruồi' trước khi bạn phải đối mặt với bệnh tiểu đường quái ác - Ảnh 6

Nhiễm trùng đường tiết niệu (UTIs) và nhiễm trùng nấm men có thể xảy ra ở cả nam giới và phụ nữ. Tuy nhiên, chúng thường được tìm thấy nhiều hơn ở những phụ nữ có lượng đường cao và mắc bệnh tiểu đường. Một lượng lớn đường tạo môi trường thuận lợi cho sự sinh sản của nấm men và vi khuẩn.

Da khô

12 dấu hiệu này là báo động khẩn cấp khi cơ thể bạn đã nạp quá nhiều đường, ngừng ngay thứ chất 'mật ngọt chết ruồi' trước khi bạn phải đối mặt với bệnh tiểu đường quái ác - Ảnh 7

Da khô có thể liên quan đến lượng đường trong máu cao vì nhiều lý do:

  • Đi tiểu nhiều làm cơ thể mất nước đến mức da bắt đầu khô.
  • Các vấn đề về da ở chân là dấu hiệu của chứng xơ vữa động mạch, động mạch bị xơ cứng và thu hẹp đồng thời giảm lưu thông máu là căn bệnh thường xuất hiện ở bệnh nhân tiểu đường.
  • Các dây thần kinh bị tổn thương có thể làm gián đoạn hoạt động bình thường của các tuyến mồ hôi, và chúng ảnh hưởng đến sự cân bằng nước cho da.

Khó tập trung

12 dấu hiệu này là báo động khẩn cấp khi cơ thể bạn đã nạp quá nhiều đường, ngừng ngay thứ chất 'mật ngọt chết ruồi' trước khi bạn phải đối mặt với bệnh tiểu đường quái ác - Ảnh 8

Lượng đường cao ngăn cản glucose đi vào tế bào não, do đó não gặp khó khăn trong việc thu nhận năng lượng. Điều này ảnh hưởng xấu đến tốc độ suy nghĩ và ra quyết định.

Nhìn mờ

12 dấu hiệu này là báo động khẩn cấp khi cơ thể bạn đã nạp quá nhiều đường, ngừng ngay thứ chất 'mật ngọt chết ruồi' trước khi bạn phải đối mặt với bệnh tiểu đường quái ác - Ảnh 9

Nhìn mờ cũng là kết quả của hiệu ứng mất nước do lượng đường trong máu cao, nó cũng ảnh hưởng đến các tế bào của mắt. Kết quả là chúng bị biến dạng và mắt mất khả năng tập trung.

Chữa lành vết thương và vết cắt chậm

12 dấu hiệu này là báo động khẩn cấp khi cơ thể bạn đã nạp quá nhiều đường, ngừng ngay thứ chất 'mật ngọt chết ruồi' trước khi bạn phải đối mặt với bệnh tiểu đường quái ác - Ảnh 10

Điều này xảy ra do tổn thương mạch máu vì lượng đường cao. Điều này dẫn đến việc tuần hoàn máu, đặc biệt là ở các chi kém đi và các mô không được cung cấp đủ dinh dưỡng.

Bất lực

12 dấu hiệu này là báo động khẩn cấp khi cơ thể bạn đã nạp quá nhiều đường, ngừng ngay thứ chất 'mật ngọt chết ruồi' trước khi bạn phải đối mặt với bệnh tiểu đường quái ác - Ảnh 11

Khó khăn trong việc duy trì sự cương cứng cũng có thể xảy ra khi lượng đường huyết cao. Một sự cương cứng khỏe mạnh đòi hỏi các dây thần kinh khỏe mạnh, lưu lượng máu tốt và sự cân bằng của các hormone. Tuy nhiên, lượng đường dư thừa trong máu có thể ảnh hưởng xấu đến từng hệ thống này.

Cáu gắt

12 dấu hiệu này là báo động khẩn cấp khi cơ thể bạn đã nạp quá nhiều đường, ngừng ngay thứ chất 'mật ngọt chết ruồi' trước khi bạn phải đối mặt với bệnh tiểu đường quái ác - Ảnh 12

Theo nghiên cứu , những người có lượng đường cao thường lo lắng, cáu kỉnh và có xu hướng trầm cảm .

Bộ não phụ thuộc vào nguồn cung cấp glucose bằng nhau, và với những bước nhảy vọt về mức độ ảnh hưởng tiêu cực đến công việc của nó. Kết quả là, tâm trạng của chúng ta đột nhiên trở nên tồi tệ.

Đường cũng ảnh hưởng đến sự hấp thụ của một chất dinh dưỡng khác chịu trách nhiệm cho tâm trạng: crom. Khoáng chất này cần thiết để duy trì mức đường huyết ổn định vì insulin có tác dụng làm sạch glucose khỏi máu, insulin không thể hoạt động bình thường nếu không có crom.

Theo Brightside

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