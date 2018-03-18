Chính vì vậy, bạn tuyệt đối không được chủ quan nếu gặp các trường hợp như vùng kín khô rát, ngứa, nổi mụn, chảy máu bất thường… để bảo vệ sức khỏe của chính mình.

Vùng kín là khu vực rất nhạy cảm, bất kỳ hiện tượng nào xuất hiện tại đây đều là dấu hiệu cảnh báo tình trạng sức khỏe , thậm chí là những căn bệnh bạn có thể mắc phải.

Chú ý theo dõi những dấu hiệu bất thường xảy ra ở vùng kín để bảo vệ sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Những cơn đau rát vùng kín bất thường, nhất là khi bạn đi tiểu có thể là triệu chứng của bệnh nhiễm trùng. Nếu tình trạng này kéo dài liên tục thì bạn nên đến bệnh viện để được kiểm tra và chẩn đoán chính xác nhất, từ đó có hướng điều trị phù hợp.

Ngứa vùng kín

Nhiễm nấm hoặc nhiễm khuẩn âm đạo có thể gây ra tình trạng ngứa vùng kín. Trong nhiều trường hợp, nguyên nhân gây ra ngứa vùng kín là do phản ứng của da khi tiếp xúc với xà phòng hoặc một loại hoá chất nào đó trong các sản phẩm vệ sinh mà bạn thường dùng.

Chảy máu âm đạo bất thường

Hiện tượng cháy máu âm đạo bất thường không phải trong chu kỳ kinh nguyệt có thể là dấu hiệu cảnh báo cơ thể đang mất cân bằng nội tiết tố, vùng kín nhiễm trùng hoặc polyp cổ tử cung. Dù là với bất kỳ nguyên nhân nào thì bạn cũng cần đến bệnh viện kiểm tra càng sớm càng tốt.

Cháy máu âm đạo bất thường có thể là dấu hiệu nhiều căn bệnh - Ảnh minh họa: Internet

Vùng kín có mùi khó chịu

Trong trường hợp phát hiện vùng kín có mùi khó chịu thì bạn cần lưu ý vì đây rất có thể là dấu hiệu của các bệnh như nhiễm nấm, nhiểm khuẩn, viêm âm đạo hoặc nhiễm Trichomonas (một bệnh nhiễm trùng lây lan qua đường tình dục).

Để khắc phục tình trạng này, bạn nên đến bệnh viện kiểm tra sớm nhất có thể, tuyệt đối không tự ý dùng thuốc kháng sinh để điều trị.

Vùng kín nổi mụn

U nang bã nhờn, dị ứng hoặc viêm nhiễm có thể là nguyên nhân gây nổi mụn vùng kín. Trong khoảng thời gian này, bạn không nên sử dụng những dung dịch vệ sinh chứa chất tẩy rửa mà chỉ nên chăm sóc “cô bé” bằng nước ấm. Nếu tình trạng không được cải thiện, bạn nên đến bệnh viện để biết rõ về tình trạng bệnh và có hướng điều trị kịp thời.

Nếu gặp trường hợp vùng kín nổi mụn, bạn nên đến bệnh viện để kiểm tra ngay - Ảnh minh họa: Internet

Dịch âm đạo tiết nhiều

Trong những ngày rụng trứng, dịch âm đạo thường tiết ra nhiều. Tuy nhiên, nếu hiện tượng này xảy ra không phải trong ngày rụng trứng thì bạn đang có nguy cơ bị rối loạn nội tiết tố.

Trong trường hợp dịch âm đạo có màu khác lạ như vàng, xanh kèm theo mùi khó chịu có thể là dấu hiệu cảnh báo tình trạng viêm nhiễm, bạn tuyệt đối không được chủ quan.

Nếu nghi ngờ trước bất kỳ dấu hiệu nào xuất hiện ở vùng kín, bạn nên đến bệnh viện kiểm tra để biết chính xác tình trạng sức khỏe bản thân, tuyệt đối không tự điều trị tại nhà.