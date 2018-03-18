Vùng kín xuất hiện những dấu hiệu này, đừng vội bỏ qua để rồi hối hận vì phát hiện bệnh quá trễ

Sống khỏe 18/03/2018 12:24

Những triệu chứng bất thường xuất hiện ở vùng kín có thể là dấu hiệu cảnh báo nhiều căn bệnh nguy hiểm, bạn tuyệt đối không được chủ quan.

Vùng kín là khu vực rất nhạy cảm, bất kỳ hiện tượng nào xuất hiện tại đây đều là dấu hiệu cảnh báo tình trạng sức khỏe, thậm chí là những căn bệnh bạn có thể mắc phải.

Chính vì vậy, bạn tuyệt đối không được chủ quan nếu gặp các trường hợp như vùng kín khô rát, ngứa, nổi mụn, chảy máu bất thường… để bảo vệ sức khỏe của chính mình.

Những dấu hiệu vùng kín cảnh báo bệnh

Đau rát vùng kín khi đi tiểu

Những cơn đau rát vùng kín bất thường, nhất là khi bạn đi tiểu có thể là triệu chứng của bệnh nhiễm trùng. Nếu tình trạng này kéo dài liên tục thì bạn nên đến bệnh viện để được kiểm tra và chẩn đoán chính xác nhất, từ đó có hướng điều trị phù hợp.

Vùng kín xuất hiện những dấu hiệu này, đừng vội bỏ qua để rồi hối hận vì phát hiện bệnh quá trễ - Ảnh 1

Chú ý theo dõi những dấu hiệu bất thường xảy ra ở vùng kín để bảo vệ sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Ngứa vùng kín

Nhiễm nấm hoặc nhiễm khuẩn âm đạo có thể gây ra tình trạng ngứa vùng kín. Trong nhiều trường hợp, nguyên nhân gây ra ngứa vùng kín là do phản ứng của da khi tiếp xúc với xà phòng hoặc một loại hoá chất nào đó trong các sản phẩm vệ sinh mà bạn thường dùng.

Chảy máu âm đạo bất thường

Hiện tượng cháy máu âm đạo bất thường không phải trong chu kỳ kinh nguyệt có thể là dấu hiệu cảnh báo cơ thể đang mất cân bằng nội tiết tố, vùng kín nhiễm trùng hoặc polyp cổ tử cung. Dù là với bất kỳ nguyên nhân nào thì bạn cũng cần đến bệnh viện kiểm tra càng sớm càng tốt.

Vùng kín xuất hiện những dấu hiệu này, đừng vội bỏ qua để rồi hối hận vì phát hiện bệnh quá trễ - Ảnh 2
Cháy máu âm đạo bất thường có thể là dấu hiệu nhiều căn bệnh - Ảnh minh họa: Internet

Vùng kín có mùi khó chịu

Trong trường hợp phát hiện vùng kín có mùi khó chịu thì bạn cần lưu ý vì đây rất có thể là dấu hiệu của các bệnh như nhiễm nấm, nhiểm khuẩn, viêm âm đạo hoặc nhiễm Trichomonas (một bệnh nhiễm trùng lây lan qua đường tình dục).

Để khắc phục tình trạng này, bạn nên đến bệnh viện kiểm tra sớm nhất có thể, tuyệt đối không tự ý dùng thuốc kháng sinh để điều trị.

Vùng kín nổi mụn

U nang bã nhờn, dị ứng hoặc viêm nhiễm có thể là nguyên nhân gây nổi mụn vùng kín. Trong khoảng thời gian này, bạn không nên sử dụng những dung dịch vệ sinh chứa chất tẩy rửa mà chỉ nên chăm sóc “cô bé” bằng nước ấm. Nếu tình trạng không được cải thiện, bạn nên đến bệnh viện để biết rõ về tình trạng bệnh và có hướng điều trị kịp thời.

Vùng kín xuất hiện những dấu hiệu này, đừng vội bỏ qua để rồi hối hận vì phát hiện bệnh quá trễ - Ảnh 3
Nếu gặp trường hợp vùng kín nổi mụn, bạn nên đến bệnh viện để kiểm tra ngay - Ảnh minh họa: Internet

Dịch âm đạo tiết nhiều

Trong những ngày rụng trứng, dịch âm đạo thường tiết ra nhiều. Tuy nhiên, nếu hiện tượng này xảy ra không phải trong ngày rụng trứng thì bạn đang có nguy cơ bị rối loạn nội tiết tố.

Trong trường hợp dịch âm đạo có màu khác lạ như vàng, xanh kèm theo mùi khó chịu có thể là dấu hiệu cảnh báo tình trạng viêm nhiễm, bạn tuyệt đối không được chủ quan.

Nếu nghi ngờ trước bất kỳ dấu hiệu nào xuất hiện ở vùng kín, bạn nên đến bệnh viện kiểm tra để biết chính xác tình trạng sức khỏe bản thân, tuyệt đối không tự điều trị tại nhà.

Những câu hỏi về "vùng kín" thường khiến mọi người ngại ngần khi nhắc tới

Những câu hỏi về "vùng kín" thường khiến mọi người ngại ngần khi nhắc tới

Nhiều người thường cảm thấy lúng túng đến nỗi không dám hỏi bác sĩ về các vấn đề về vùng kín - bộ phận vô cùng nhạy cảm.

Xem thêm
Từ khóa:   dấu hiệu bệnh vùng kín dấu hiệu vùng kín dấu hiệu ngứa vùng kín dấu hiệu cảnh báo tình trạng sức khỏe

TIN MỚI NHẤT

Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Dinh dưỡng 32 phút trước
TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Đời sống 1 giờ 0 phút trước
3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Đời sống 1 giờ 9 phút trước
Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Đời sống 1 giờ 20 phút trước
NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đời sống 1 giờ 26 phút trước
An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

Đời sống 1 giờ 58 phút trước
Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Sao quốc tế 2 giờ 3 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Đời sống 2 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?