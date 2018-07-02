Vòng 1 ngày càng săn chắc, chẳng lo chảy xệ nhờ tuân thủ những nguyên tắc này mỗi ngày

Để vòng 1 luôn quyến rũ và gợi cảm, bạn hãy luôn tuân thủ những nguyên tắc này mỗi ngày nhé!

Chắc hẳn bất cứ cô nàng nào cũng đều mong muốn sở hữu vòng 1 săn chắc , gợi cảm. Thế nhưng, nhiều chị em lại gặp hiện tượng vòng 1 chảy xệ do những thói quen sai lầm trong luyện tập và sinh hoạt hàng ngày.

Nếu bạn lựa chọn những bài tập cường độ quá cao có thể khiến các mô mềm ở ngực bị tổn thương, dẫn đến chảy xệ. Đặc biệt, nếu bạn không sử dụng những loại áo ngực thể thao chuyên dụng, vừa vặn với cơ thể thì vòng 1 rất nhanh bị lão hóa.

Thường xuyên luyện tập thể dục không chỉ giúp tăng cường sức khỏe mà còn giúp giảm cân và duy trì vóc dáng cân đối. Tuy nhiên, nếu bạn thực hiện không đúng cách hoặc tập luyện quá sức có thể gây ảnh hưởng không nhỏ đến vòng 1.

Vì vậy, bạn đừng bao giờ tập luyện thể thao mà không sử dụng áo ngực chuyên dụng. Chúng sẽ giúp bảo vệ vòng 1 khỏi những tổn thương cũng như định hình và giúp ngực săn chắc hơn.

Bạn có thể lựa chọn các bài tập như chạy bộ, bơi lội, yoga… tùy thuộc vào sức khỏe và thể trạng - Ảnh minh họa: Internet

Tránh để vòng 1 tiếp xúc với ánh nắng mặt trời

Nếu bạn nghĩ rằng chỉ da mặt mới bị ảnh hưởng bởi ánh nắng mặt trời thì sai lầm rồi đấy! Việc thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng mà không sử dụng kem chống nắng có thể khiến làn da vùng ngực bị khô và mất độ đàn hồi.

Để ngăn ngừa nguy cơ lão hóa vòng 1, bạn nên thường xuyên thoa kem chống nắng cho vùng ngực trước khi ra đường.

Tắm nước mát

Chắc hẳn bạn sẽ rất ngạc nhiên khi biết rằng, việc tắm nước mát có thể khiến làn da vùng ngực trở nên săn chắc và khỏe mạnh hơn. Bạn cũng có thể dùng khăn hoặc túi chườm cho vùng “núi đôi” rồi mát xa nhẹ nhàng, cách này sẽ giúp làn da vòng 1 được mịn màng, tươi sáng và bầu ngực cũng săn chắc hơn.

Tắm nước mát sẽ giúp làn da vòng 1 mịn màng, tươi sáng - Ảnh minh họa: Internet

Tránh tạo áp lực lên vòng 1

Thói quen ngủ nằm sấp mỗi tối có thể tạo áp lực không nhỏ lên vùng ngực. Thường xuyên duy trì thói quen này sẽ khiến vùng da ngực nhanh lão hóa, mất đi độ đàn hồi và nhanh chảy xệ.

Chính vì vậy, bạn nên sửa ngay thói quen nằm sấp khi ngủ, vừa để bảo vệ vòng 1 vừa giúp ngăn ngừa những ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Sửa ngay tư thế đứng/ngồi còng lưng

Nhiều cô nàng dễ mắc phải sai lầm này khi đứng hoặc ngồi làm việc liên tục. Đứng hoặc ngồi còng lưng trong thời gian dài có thể khiến vòng 1 ngày càng chảy xệ và kém hấp dẫn hơn.

Nguyên nhân là do tư thế này có thể khiến các cơ ngực rơi vào trạng thái thụ động, thả lỏng. Để vòng 1 luôn săn chắc, quyến rũ, hãy luôn giữ tư thế đứng và ngồi thẳng lưng nhé!

Tránh đứng hoặc ngồi còng lưng - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những nguyên tắc bạn cần tuân thủ mỗi ngày để tránh tình trạng vòng 1 chảy xệ, kém săn chắc.