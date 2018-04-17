Vitamin B12 là gì và bổ sung vitamin B12 như thế nào?

Sống khỏe 17/04/2018 09:04

Bổ sung các loại vitamin và khoáng chất tổng hợp là điều cần thiết để đảm bảo sức khỏe. Trong đó, vitamin B12 có vai trò quan trọng trong duy trì mọi hoạt động của cơ thể từ tâm trạng tới tiêu hóa. Vậy Vitamin B12 là gì và bổ sung nó như thế nào là an toàn, hiệu quả?

Vitamin B12 là gì?

Vitamin B12 là gì và bổ sung vitamin B12 như thế nào? - Ảnh 1

Vitamin B12 là một loại vitamin B quan trọng mà cơ thể cần- Ảnh: Internet

Vitamin B12 còn được gọi là cobalamin. Nó nằm trong nhóm 8 loại vitamin đặc biệt có lợi ích giúp duy trì sự khỏe mạnh của cơ thể.

Vitamin B12 là gì và bổ sung vitamin B12 như thế nào? - Ảnh 2
Vitamin B12 nằm trong 8 loại vitamin có lợi ích cao với sức khỏe -Ảnh: Internet

Chúng ta cần dung nạp đủ vitamin B12 cho cơ thể để tránh tình trạng thiếu máu, các rối loạn thần kinh, tim đập nhanh, rối loạn kinh nguyệt, lở nứt miệng, bực bội…

Cụ thể công dụng:

  • Giúp chuyển đổi carbohydrate trong thức ăn thành glucose để tạo ra năng lượng
  • Giúp ích trong việc sản xuất tế bào máu và ngăn ngừa thiếu máu nhờ hỗ trợ cấu tạo và tái sinh hồng cầu.
  • Giúp giảm nguy cơ tim mạch và bệnh Azheimer.
  • Giúp tăng trưởng và kích thích thèm ăn hiệu quả ở trẻ em.
  • Tăng cường năng lượng và hỗ trợ duy trì hệ thần kinh trung ương. Giảm bớt sự căng thẳng, bực bội và tăng cường sự tập trung trí nhớ.
  • Đặc biệt, giúp phòng ngừa hen suyễn ở trẻ em và chống lại bệnh ung thư có nguyên nhân từ khói thuốc.

Tại sao thiếu Vitamin B12?

Vitamin B12 là gì và bổ sung vitamin B12 như thế nào? - Ảnh 3
Thiếu hụt vitamin B12 khiến cơ thể mệt mỏi, dễ bị đau đầu -Ảnh: Internet

Một số nguyên nhân dẫn đến thiếu hụt vitamin B12 phải kể đến gồm:

- Ăn kiêng hoặc ăn chay

Vitamin B12 là gì và bổ sung vitamin B12 như thế nào? - Ảnh 4

Ăn kiêng thường xuyên là nguyên nhân dẫn đến thiếu hụt vitamin B12

-Ảnh: Internet

Ăn nhiều thịt là cách cung cấp vitamin B12 cho cơ thể. Nếu bạn kiêng ăn các sản phẩm từ động vật có thể dẫn đến thiếu vitamin B12. Điều này dễ khiến làn da của bạn nhợt nhạt và yếu mệt.

- Tuổi tác

Vitamin B12 là gì và bổ sung vitamin B12 như thế nào? - Ảnh 5
Tuổi tác càng cao thì khả năng hấp thụ vitamin B12 càng kém -Ảnh: Internet

Tuổi càng cao thì khả năng hấp thụ vitamin B12 từ chế độ ăn uống hàng ngày càng khó khăn. Từ độ tuổi 50 trở đi, cơ thể bạn sẽ dễ bị thiếu hụt vitamin B12 và xuất hiện các triệu chứng thay đổi trí nhớ, giảm sức đề kháng.

- Uống rượu thường xuyên

Thường xuyên uống rượu sẽ gây ảnh hưởng tới gan và gây giảm lượng vitamin B12 được tích trữ trong cơ thể.

- Bạn mắc bệnh hoặc từng dùng thuốc để chữa bệnh

Thiếu vitamin B12 có thể khiến bạn cảm thấy khó chịu, tăng nguy cơ bệnh tim.

Nếu bạn từng bị bệnh loét dạ dày và dùng thuốc để chữa các rối loạn dạ dày sẽ cản trở khả năng hấp thụ vitamin B12.

Cách bổ sung vitamin B12 hiệu quả

- Vitamin B12 có ở đâu?

Hầu hết mọi người có thể hấp thu đủ vitamin B12 từ chế độ ăn uống. Do đó, bạn có thể đảm bảo bổ sung vitamin 12 bằng cách dùng các thực phẩm bổ sung vitamin B12.

Vitamin B12 là gì và bổ sung vitamin B12 như thế nào? - Ảnh 6
Thực phẩm bổ sung vitamin B12 hiệu quả -Ảnh: Internet

- Vitamin B12 có trong thực phẩm nào?

Vitamin B12 là loại vitamin tương đối đặc biệt. Nó có hàm lượng rất ít trong rau.

Các thực phẩm có nguồn gốc động, thực vật chứa nhiều vitamin B12 phải kể đến gồm: các thực phẩm có nguồn gốc động, thực vật: Thịt bò, (đặc biệt là gan bò), thịt gà, thịt cừu, cá thu, cá hồi, cá mòi, cá ngừ, sữa, phô mai, sữa chua, trứng, ngũ cốc.

Vitamin B12 là gì và bổ sung vitamin B12 như thế nào? - Ảnh 7
Vitamin B12 có nhiều trong sữa và các thực phẩm có nguồn gốc động vật -Ảnh: Internet

Trong bữa ăn hàng ngày, do cách chế biến và sở thích riêng mà việc cung cấp vitamin B12 thường không đảm bảo. Bạn có thể bổ sung qua đường uống, tiêm hoặc ngậm.

  • Khi nào cần uống Vitamin B12?

Nhóm người cần bổ sung vitamin B12 gồm:

  • Người già, người thường xuyên phải ăn chay.
  • Phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú.
  • Người phải thường xuyên tiếp khách, uống nhiều rượu.
  • Vitamin B12 có rất nhiều lợi ích khi bạn đang trong thời kì kinh nguyệt và trước thời kì kinh nguyệt..

 Trên đây là những thông xin xoay quanh về vitamin B12 mà bạn cần phải nắm. Hãy cách biết phòng tránh thiếu hụt vitamin B12 để không gây nguy hiểm đến sức khỏe nhé!

Vitamin B6 có tác dụng gì? Vitamin B6 có trong thực phẩm nào?

Vitamin B6 có tác dụng gì? Vitamin B6 có trong thực phẩm nào?

Nếu đang tìm kiếm thức ăn có nhiều vitamin B6 thì bạn hãy ăn nhiều thịt gia cầm, xoài, rau mâm xôi, chuối và các loại hạt nhé.

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