Virus Zika đang lây lan với tốc độ nhanh ở nhiều nơi trên thế giới, WHO đã lên tiếng cảnh bảo về virus Zika và sự nguy hiểm khi nhiễm bệnh để các tổ chức y tế có phương án phòng ngừa kịp thời nhất.

Vậy virus Zika là gì?

Zika là tên gọi 1 loại virus lây truyền thông qua muỗi Aedes – chủng muối gây lây truyền bệnh sốt vàng da và sốt xuất huyết. Hiện nay, loại virus này đang lây lan với tốc độ nhanh, đã có đến 31 quốc gia phát hiện có người mắc bệnh.

Sự nguy hiểm khi nhiễm bệnh virus Zika

Virus Zika lây lan nhanh chóng, dễ dàng thông qua đường muỗi đốt, đường máu, lây từ mẹ sang con và có khả năng lây qua đường tình dục. Ngoài ra, ARN của virus Zika còn được các tổ chức y tế phát hiện trong sữa mẹ nhưng hiện chưa có xác nhận về việc virus này lây truyền thông qua việc trẻ bú mẹ.

Bệnh nhân mắc virus Zika thường có thời gian ủ bệnh trong khoảng 3 đến 12 ngày. Tuy nhiên, khi ủ bệnh, hầu hết bệnh nhân không có những biểu hiện rõ ràng. Chỉ khi phát bệnh, một số dấu hiệu bị nhiểm virus Zika như sốt nhẹ, đau các khớp, viêm kết mạc mắt, phát ban dưới da (tuy nhiên, chỉ chừng 20% người mắc bệnh có biểu hiện lâm sàng như trên)

Nguy hiểm khi nhiễm bệnh do virus Zika

Hiện nay, vẫn chưa có phương án về việc tiêm vắc xin phòng ngừa loại virus này. Tuy nhiên, đối với những người có sức đề kháng tốt thường tự khỏi sau khoảng 1 tuần nghỉ ngơi và uống nước đầy đủ.

Mặc dù rất hiếm trường hợp bệnh nhân tử vong vì nhiễm loại virus này, tuy nhiên, tổ chức Y tế thế giới vẫn cảnh báo nhiều nguy hiểm khi nhiễm bệnh do virus Zika gây nên. Dưới đây là 2 biến chứng thường gặp nhất ở bệnh nhân nhiễm virus Zika.

- Biến chứng đầu tiên chính là biến chứng teo não ở trẻ sơ sinh (hay còn gọi là bệnh đầu nhỏ). Đối với trường hợp bị teo não do virus Zika, đã có 40 trường hợp tử vong trong số 4.000 ca mắc bệnh.

- Biến chứng thứ hai là hội chứng viêm đa rễ thần kinh, biến chứng này sẽ gây đau nhức các cơ bắp, ngứa và đau các khớp tay chân. Sau biến chứng, bệnh nhân có thể mắc chứng yếu cơ.

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