Uống nước lá đu đủ có hại không? Tiết lộ sau đây sẽ làm bạn bất ngờ đấy!

Xem xét về thành phần dinh dưỡng của lá đu đủ, các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng: các hợp chất trong lá đu đủ có hiệu quả chống oxy hóa mạnh và tăng cường miễn dịch trong máu (Papain, alkaloids và các hợp chất phenolic chịu trách nhiệm cho các hiệu ứng sinh học tích cực này).

Uống nước lá đu đủ có hại không? Đây là một câu hỏi vô cùng phổ biến với những người đang đi tìm những vị thuốc quý, an toàn từ tự nhiên. Để trả lời cho câu hỏi này, hãy cùng đi khám phá tất tần tật về loại nước này ở bài viết dưới đây nhé!

Đồng thời, các enzyme papain và chymopapain - hai thành phần hoạt tính sinh học của đu đủ còn giúp tiêu hoá protein và được ứng dụng rộng rãi để điều trị chứng khó tiêu, đầy hơi và các rối loạn tiêu hóa khác. Ngoài ra, các hợp chất alkaloid, carpaine, pseudocarpaine và dehydrocarpaine cho thấy hiệu quả thải độc tuyệt vời cho gan và thận.

Bên cạnh đó, các alkaloids cô lập và các chất dẫn xuất tổng hợp của lá đu đủ còn được sử dụng làm thuốc cơ bản vì tính chống co thắt, giảm đau và chống vi khuẩn. Còn các hợp chất phenolic, axit caffeic, axit chlorogenic, quercetin và kaempferol thì có tác dụng oxy hóa mạnh.

Ngoài ra, lá đu đủ cũng chứa nhiều khoáng chất như canxi, kali, natri, magiê, sắt và mangan, rất nhiều vitamin A, C, E, K, các vitamin B và đặc biệt cao ở B17 (được sử dụng để điều trị ung thư),... đây đều là những hợp chất thiết yếu cho sức khỏe của chúng ta.

Chính vì vậy, chúng ta có thể hoàn toàn khẳng định rằng: uống nước lá đu đủ không gây hại, mà ngược lại, loại nước này còn giúp chúng ta thu được vô vàn tác dụng hữu ích khác.

Tác dụng của việc uống nước lá đu đủ

Nước lá đu đủ - loại nước với vô vàn công dụng hữu ích!

Nhờ vào hàm lượng siêu giàu dinh dưỡng và các chất thiết yếu ở trên, việc uống nước lá đu đủ sẽ mang lại cho chúng ta những hiệu quả tuyệt vời sau:

- Sản xuất tiểu cầu: Duy trì số lượng tiểu cầu trong máu rất quan trọng với một số căn bệnh nghiêm trọng, đặc biệt là với các bệnh như sốt xuất huyết làm tiểu cầu giảm xuống mức nguy hiểm. Tạp chí Y sinh học Nhiệt đới Châu Á Thái Bình Dương phát hiện ra rằng nước lá đu đủ làm tăng lượng tiểu cầu cho các bệnh nhân bị sốt xuất huyết rất hiệu quả.

- Hỗ trợ chức năng gan: Do tác động thải độc rất mạnh của nước lá đu đủ cho gan, nên nó là cơ sở chữa bệnh cho nhiều bệnh mãn tính, đặc biệt là bệnh vê gan như vàng da, xơ gan và ung thư gan.

- Phòng ngừa bệnh: Nước lá đu đủ chứa acetogenin có thể được sử dụng để phòng ngừa nhiều bệnh nguy hiểm, bao gồm sốt rét, bệnh sốt xuất huyết và ung thư. Điều này hỗ trợ hệ thống miễn dịch và tự nhiên chống lại các kẻ xâm nhập virut và vi khuẩn trong cơ thể.

- Tăng năng lượng: Bằng cách uống nước lá đu đủ hàng ngày sẽ có thể giúp cải thiện mức năng lượng mỗi ngày, cải thiện mệt mỏi mãn tính.

- Hỗ trợ tiêu hóa: Các lá đu đủ có chứa papain, chymopapain, protease và enzyme amylase sẽ có ích trong việc phá vỡ protein, carbs và giúp tiêu hóa chúng tốt hơn. Những người bị rối loạn tiêu hóa có thể tìm thấy phương pháp chữa bệnh nước lá đu đủ đơn giản này. Chất chống vi khuẩn hữu hiệu trong nước lá đu đủ sẽ làm giảm viêm lớp lót dạ dày và chữa loét dạ dày bằng cách diệt các vi khuẩn có hại như vi khuẩn H. pylori. Quá trình chữa bệnh này cũng có thể làm giảm viêm đại tràng do các bệnh viêm ruột.

- Giảm viêm: Viêm là một phản ứng phụ thường gặp của bệnh tật và dị ứng. Các đặc tính chống viêm trong nước lá đu đủ giúp giảm viêm và có thể làm giảm tác dụng phụ của hóa trị liệu.

- Điều trị rối loạn kinh nguyệt: Uống lá đu đủ có thể làm giảm các triệu chứng và điều chỉnh chu kỳ kinh nguyệt do khả năng cân bằng hormone.

- Bảo vệ sức khoẻ tim mạch: Các chất chống oxy hoá mạnh mẽ trong lá đu đủ tăng cường hệ miễn dịch, cải thiện lưu thông máu, làm giãn mạch và bảo vệ sức khoẻ tim mạch khỏi đột quỵ và bệnh tật.

- Giảm lượng đường trong máu: Uống nước lá đu đủ sẽ làm cải thiện độ nhạy cảm insulin, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu. Đồng thời, hàm lượng chất chống oxy hoá cao trong lá đu đủ cũng giúp giảm các biến chứng thứ phát của bệnh tiểu đường như gan nhiễm mỡ, tổn thương thận và giảm căng thẳng oxy hoá.

Tuy nhiều tác dụng hiệu nghiêm với sức khỏe là thế, nhưng chúng ta cũng cần uống nước lá đu đủ đúng cách để thu được hiệu quả tốt nhất.

Uống lá đu đủ như thế nào là đúng cách?

Các cách dùng lá đu đủ để nâng cao sức khỏe mà các chị em có thể tham khảo:

- Cách dùng nước lá đu đủ tốt nhất là dùng như pha trà hàng ngày: Lá đu đủ đem rửa sạch, cắt nhỏ rồi phơi khô, mỗi lần dùng thì lấy khoảng 3-5 lá, đun sôi với 2 lít nước, khi nước giảm còn một nửa thì dừng lại, sau đó nhặt bỏ lá và chờ trà nguội. Trà này đem bảo quản trong tủ lạnh thì dùng tối đa được 5 ngày nhé.

- Bạn cũng có thể dùng lá đu đủ tươi với cách sau: Lá đu đủ tươi bạn đem rửa sạch, xắt nhỏ rồi đem nấu mềm và uống hàng ngày. Lưu ý, với lá tươi, bạn nên đun lâu hơn 5 phút so với lá khô để tan hết nhựa đu đủ.

Ngon miệng hơn với sinh tố lá đu đủ!

- Đổi vị với nước ép lá đu đủ cũng rất đơn giản, nếu các bạn có máy ép sinh tố, chỉ cần rửa khoảng 5 lá và ép lấy nước uống. Nước này đem bảo quản trong tủ lạnh thì dùng được 4-5 ngày. Nếu không có máy ép, bạn thay bằng máy xay sinh tố cũng được, nhưng nên dùng thêm với sữa chua hoặc sữa tươi để ngon hơn và lưu ý là cần lọc qua vải lanh để bỏ lá nhé.

Nên uống lá đu đủ tươi hay phơi khô?

Nước lá đu đủ khô thơm và dễ uống hơn!

Câu trả lời là tươi hay khô đều được, nhưng để an toàn nhất thì nên dùng lá đu đủ phơi khô, bởi bạn sẽ kiểm soát được số lượng lá, độ đậm nhạt của nước lá đu đủ hơn, Bên cạnh đó còn vì lá tươi thì có vị hơi khó uống, mùi nồng và mất công đun lâu hơn, chế biến cũng cầu kỳ hơn so với lá khô.

Chú ý khi uống nước lá đu đủ

- Nước ép hay nấu nước lá đu đủ tươi đều có vị khá cay, đắng và nồng, vì vậy, bạn nên bắt đầu với một muỗng nhỏ một ngày, tối đa là 2 muỗng nếu muốn uống để chữa bệnh.

- Uống nhanh và không uống nước hoặc các chất lỏng khác ngay sau đấy để nước ép lá đu đủ hoạt động tốt nhất, phát huy tốt những lợi ích sức khỏe mà nước lá đu đủ mang lại.

- Nhựa đu đủ khá độc nên khi chế biến lá tươi thì bạn cần đeo găng tay, tránh dây vào mắt và da.

- Nếu các bạn dùng lá tươi nấu nước thì không nên rửa sau khi xắt lá, kẻo làm mất chất dinh dưỡng, đồng thời khi đun sẽ phải đun thêm 5 phút để nhừ lá, ra chất nhiều nhất cũng như tiêu hết nhựa lá đu đủ.

Trên đây là câu trả lời chi tiết cho câu hỏi uống nước lá đu đủ có hại không? cũng như tất tần tật mọi lưu ý cũng như cách uống nước lá đu đủ chuẩn nhất. Hy vọng với những thông tin mới được chia sẻ trên đây, các chị em độc giả sẽ biết cách dùng lá đu đủ thích hợp để thu được những hiệu quả tốt nhất nhé! Chúc các chị em luôn khỏe đẹp, vui tươi rạng ngời!