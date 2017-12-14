Thường xuyên dùng khăn mặt mà không biết đến những tác dụng tuyệt vời này thì phí cả đời

Sống khỏe 14/12/2017 16:04

Hãy đem khăn mặt nhúng vào nước ấm và làm theo cách này, đảm bảo bạn sẽ bất ngờ trước kết quả mà nó mang lại.

Thường xuyên sử dụng khăn ướt để rửa mặt nhưng bạn đã bao giờ thử dùng khăn ấm để mát xa mặt chưa?

Theo các chuyên gia Đông y, dùng khăn ấm đắp lên vùng mặt và mát xa nhẹ nhàng mỗi sáng thức dậy là cách dưỡng sinh rất tốt cho sức khỏe. Phương pháp mát xa mặt bằng khăn ấm còn giúp phòng và hỗ trợ điều trị nhiều loại bệnh.

Thường xuyên dùng khăn mặt mà không biết đến những tác dụng tuyệt vời này thì phí cả đời - Ảnh 1
Dùng khăn nhúng vào nước ấm để mát xa mặt - Ảnh: Internet

Nguyên nhân là do khi dùng khăn ấm mát xa vùng mặt, các lỗ chân lông sẽ giãn nở, từ đó loại bỏ các bụi bẩn tích tụ trên da, đả thông các huyệt đạo trên khuôn mặt. Những huyệt đạo này kết nối với toàn cơ thể, giúp điều hòa các cơ quan nội tạng, tăng cường khả năng hoạt động của chúng.

Mát xa mặt bằng khăn ấm mang lại nhiều tác dụng cho sức khỏe

- Phục hồi làn da, se khít lỗ chân lông, giúp da căng bóng, mịn màng. Đồng thời, phương pháp này còn giúp chống lão hóa vùng da mặt và cổ.

- Giúp phục hồi cơ thể, trị mất ngủ, biếng ăn.

- Giúp giảm lượng cholesterol trong máu, ngăn ngừa bệnh gan nhiễm mỡ, bệnh tiểu đường.

- Bảo vệ tim mạch, cải thiện hệ tiêu hóa.

Thường xuyên dùng khăn mặt mà không biết đến những tác dụng tuyệt vời này thì phí cả đời - Ảnh 2
Những huyệt đạo trên mặt đều liên kết với các cơ quan nội tạng, mát xa vùng mặt bằng khăn ấm sẽ tác động tích cực đến các huyệt đạo này - Ảnh: Internet

Những lợi ích tuyệt vời khác khi sử dụng khăn ấm

Giảm đau đầu, cải thiện trí nhớ

Dùng khăn mặt nhúng nước ấm rồi đắp phía sau đầu trong khoảng 3 phút sẽ kích thích các huyệt vùng đầu giúp đầu óc minh mẫn, cải thiện trí nhớ. Bên cạnh đó, phương pháp này còn khắc phục những triệu chứng như chóng mặt, đau đầu một cách nhanh chóng.

Giảm mỏi mắt

Nếu bạn gặp tình trạng mỏi và đau nhức mắt thì có thể sử dụng khăn ấm đắp lên vùng mắt để giúp thúc đẩy tuần hoàn máu xung quanh mắt. Thường xuyên áp dụng phương pháp này còn giúp cải thiện chứng khô mắt, tăng cường thị lực, giảm mệt mỏi.

Thường xuyên dùng khăn mặt mà không biết đến những tác dụng tuyệt vời này thì phí cả đời - Ảnh 3
Dùng khăn ấm để giảm mỏi mắt - Ảnh: Internet

Giảm đau lưng

Để giảm đau nhanh chóng vùng thắt lưng, bạn có thể dùng khăn nóng đắp lên vùng cần chữa trị, nhẹ nhàng mát xa sẽ giúp cải thiện tình trạng này.

Trị mỏi cổ

Thỉnh thoảng bạn sẽ gặp hiện tượng cổ bị cứng, nhức mỏi do ngủ sai tư thế hoặc bị nhiễm lạnh. Trong trường hợp này, bạn hãy dùng một chiếc khăn ấm quấn quanh cổ rồi nhẹ nhàng xoay cổ để giúp lưu thông máu, giảm co thắt vùng cổ, giảm đau nhức hiệu quả.

Giảm đau bụng

Nếu bạn gặp tình trạng đau bụng kinh, đau bụng do nhiễm lạnh thì nên chườm một chiếc khăn ấm lên vùng bụng để giảm đau. 

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