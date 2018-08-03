Thường xuyên đau đầu sau khi ăn, tuyệt đối đừng chủ quan vì nó có thể là dấu hiệu cảnh báo vấn đề sức khỏe

Sống khỏe 03/08/2018 12:03

Bất kỳ biểu hiện khác thường nào của cơ thể dù nhỏ nhất cũng là dấu hiệu cảnh báo tình trạng sức khỏe mà bạn đang gặp phải. Nếu thường xuyên gặp hiện tượng đau đầu sau khi ăn thì tuyệt đối không được chủ quan kẻo “hối không kịp”.

Cơ thể con người vốn dĩ rất nhạy cảm nên thường xuất hiện những phản ứng khi sức khỏe gặp vấn đề. Tuy nhiên, nhiều người thường bỏ qua những dấu hiệu này vì cho rằng chúng rất đỗi bình thường.

Nhiều người gặp tình trạng đau đầu sau khi ăn nhưng lại không hề biết rằng nó có thể là dấu hiệu cảnh báo nhiều vấn đề sức khỏe, thậm chí bạn có khả năng phải đối mặt với những căn bệnh nguy hiểm.

Việc phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường của cơ thể sẽ giúp chúng ta có hướng điều trị kịp thời. Dưới đây là những nguyên nhân gây ra tình trạng đau đầu sau khi ăn mà bạn cần lưu ý:

Đau đầu sau khi ăn là dấu hiệu cảnh báo vấn đề sức khỏe

Hạ đường huyết

Nếu chẳng may gặp phải cơn đau đầu dữ dội sau khi ăn thì rất có thể bạn đang mắc chứng hạ đường huyết. Tình trạng này xảy ra khi lượng đường trong máu giảm đột ngột và thường xuất hiện trong vòng 4 giờ kể từ sau khi dùng bữa.

Thường xuyên đau đầu sau khi ăn, tuyệt đối đừng chủ quan vì nó có thể là dấu hiệu cảnh báo vấn đề sức khỏe - Ảnh 1
Đau đầu sau khi ăn có thể là dấu hiệu hạ đường huyết - Ảnh minh họa: Internet

Ảnh hưởng từ các căn bệnh như tiểu đường, u tuyến tụy, rối loạn hormone… là một số nguyên nhân dẫn tới chứng bệnh này. Để khắc phục tình trạng này, bạn nên thay đổi chế độ dinh dưỡng và sinh hoạt lành mạnh, hạn chế dùng các thức uống chứa chất kích thích, ăn đúng và đủ bữa, nghỉ ngơi điều độ…

Chứng không dung nạp thực phẩm

Khi mắc chứng không dung nạp thực phẩm, bạn có thể gặp những cơn đau đầu sau khi ăn. Nguyên nhân gây ra căn bệnh này là do bạn quá mẫn cảm với một loại thực phẩm nào đó nhưng không đến mức gây dị ứng mà nó chỉ tác động vào quá trình tiêu hóa khiến cơ thể lập tức đào thải loại thực phẩm đó ngay sau khi ăn.

Tốt nhất bạn nên đến gặp bác sĩ để tìm hiểu nguyên nhân chính xác nhất cũng như có hướng điều trị phù hợp.

Thường xuyên đau đầu sau khi ăn, tuyệt đối đừng chủ quan vì nó có thể là dấu hiệu cảnh báo vấn đề sức khỏe - Ảnh 2
Khi mắc chứng không dung nạp thực phẩm, bạn có thể gặp những cơn đau đầu sau khi ăn - Ảnh minh họa: Internet

Ngộ độc thực phẩm

Nếu bạn gặp hiện tượng đau đầu ngay sau khi ăn kèm triệu chứng buồn nôn, đau bụng… thì cần đến bệnh viện ngay lập tức vì nguy cơ ngộ độc thực phẩm là khá cao.

Nguyên nhân gây ra những hiện tượng trên là do các loại virus, vi khuẩn, chất độc hại trong thức ăn không đảm bảo vệ sinh tấn công cơ thể khiến bạn rơi vào trạng thái mất nước, hệ thống thần kinh bị tê liệt và kéo theo nhiều hệ quả khôn lường.

Chứng rối loạn TMJ

Chứng rối loạn TMJ (khớp thái dương – hàm) có thể được phát hiện thông qua các cơn nhức đầu sau bữa ăn, vì vậy bạn cần tuyệt đối lưu ý. Khi mắc chứng rối loạn TMJ, việc nhai và nuốt thức ăn với lực mạnh một cách thường xuyên có thể gây ra những cơn đau đầu gần khu vực thái dương.

Thường xuyên đau đầu sau khi ăn, tuyệt đối đừng chủ quan vì nó có thể là dấu hiệu cảnh báo vấn đề sức khỏe - Ảnh 3
Khi bị rối loạn TMJ, việc nhai và nuốt thức ăn với lực mạnh có thể gây ra những cơn đau đầu - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những nguyên nhân gây ra tình trạng đau đầu sau khi ăn, chị em cần lưu ý để có hướng xử lý đúng cách.

Những dấu hiệu cho thấy cơ thể bạn đang không có đủ protein

Những dấu hiệu cho thấy cơ thể bạn đang không có đủ protein

Protein là một trong những dưỡng chất quan trọng đối với cơ thể và nếu thiếu hụt nó, bạn có thể phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng.

Xem thêm
Từ khóa:   dấu hiệu cảnh báo tình trạng sức khỏe dấu hiệu đau đầu nguy hiểm dấu hiệu cảnh báo bệnh

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 1 giờ 38 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 2 giờ 8 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 3 giờ 8 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 4 giờ 8 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 4 giờ 14 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 21 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 38 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 4 giờ 39 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?