Thường xuyên đau đầu sau khi ăn, tuyệt đối đừng chủ quan vì nó có thể là dấu hiệu cảnh báo vấn đề sức khỏe

Nhiều người gặp tình trạng đau đầu sau khi ăn nhưng lại không hề biết rằng nó có thể là dấu hiệu cảnh báo nhiều vấn đề sức khỏe, thậm chí bạn có khả năng phải đối mặt với những căn bệnh nguy hiểm.

Cơ thể con người vốn dĩ rất nhạy cảm nên thường xuất hiện những phản ứng khi sức khỏe gặp vấn đề. Tuy nhiên, nhiều người thường bỏ qua những dấu hiệu này vì cho rằng chúng rất đỗi bình thường.

Nếu chẳng may gặp phải cơn đau đầu dữ dội sau khi ăn thì rất có thể bạn đang mắc chứng hạ đường huyết. Tình trạng này xảy ra khi lượng đường trong máu giảm đột ngột và thường xuất hiện trong vòng 4 giờ kể từ sau khi dùng bữa.

Việc phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường của cơ thể sẽ giúp chúng ta có hướng điều trị kịp thời. Dưới đây là những nguyên nhân gây ra tình trạng đau đầu sau khi ăn mà bạn cần lưu ý:

Đau đầu sau khi ăn có thể là dấu hiệu hạ đường huyết - Ảnh minh họa: Internet

Ảnh hưởng từ các căn bệnh như tiểu đường, u tuyến tụy, rối loạn hormone… là một số nguyên nhân dẫn tới chứng bệnh này. Để khắc phục tình trạng này, bạn nên thay đổi chế độ dinh dưỡng và sinh hoạt lành mạnh, hạn chế dùng các thức uống chứa chất kích thích, ăn đúng và đủ bữa, nghỉ ngơi điều độ…

Chứng không dung nạp thực phẩm

Khi mắc chứng không dung nạp thực phẩm, bạn có thể gặp những cơn đau đầu sau khi ăn. Nguyên nhân gây ra căn bệnh này là do bạn quá mẫn cảm với một loại thực phẩm nào đó nhưng không đến mức gây dị ứng mà nó chỉ tác động vào quá trình tiêu hóa khiến cơ thể lập tức đào thải loại thực phẩm đó ngay sau khi ăn.

Tốt nhất bạn nên đến gặp bác sĩ để tìm hiểu nguyên nhân chính xác nhất cũng như có hướng điều trị phù hợp.

Khi mắc chứng không dung nạp thực phẩm, bạn có thể gặp những cơn đau đầu sau khi ăn - Ảnh minh họa: Internet

Ngộ độc thực phẩm

Nếu bạn gặp hiện tượng đau đầu ngay sau khi ăn kèm triệu chứng buồn nôn, đau bụng… thì cần đến bệnh viện ngay lập tức vì nguy cơ ngộ độc thực phẩm là khá cao.

Nguyên nhân gây ra những hiện tượng trên là do các loại virus, vi khuẩn, chất độc hại trong thức ăn không đảm bảo vệ sinh tấn công cơ thể khiến bạn rơi vào trạng thái mất nước, hệ thống thần kinh bị tê liệt và kéo theo nhiều hệ quả khôn lường.

Chứng rối loạn TMJ

Chứng rối loạn TMJ (khớp thái dương – hàm) có thể được phát hiện thông qua các cơn nhức đầu sau bữa ăn, vì vậy bạn cần tuyệt đối lưu ý. Khi mắc chứng rối loạn TMJ, việc nhai và nuốt thức ăn với lực mạnh một cách thường xuyên có thể gây ra những cơn đau đầu gần khu vực thái dương.

Khi bị rối loạn TMJ, việc nhai và nuốt thức ăn với lực mạnh có thể gây ra những cơn đau đầu - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những nguyên nhân gây ra tình trạng đau đầu sau khi ăn, chị em cần lưu ý để có hướng xử lý đúng cách.