Nếu bệnh không được phát hiện và điều trị kịp thời thì khối u sẽ phát triển và di căn, gây nguy hiểm cho tính mạng. Chính vì vậy, bạn tuyệt đối không được chủ quan trước những dấu hiệu của bệnh ung thư vòm họng dưới đây:

Ung thư vòm họng là một trong những dạng ung thư phổ biến và có nguy cơ tử vong cao. Những dấu hiệu ban đầu của bệnh thường không rõ rệt và dễ nhầm lẫn với nhiều căn bệnh đường hô hấp khác.

Chính vì vậy, khi thấy cổ họng thường xuyên ngứa và đau dai dẳng, bạn nên đến bệnh viện càng sớm càng tốt để được chẩn đoán chính xác nhất.

Nhiều người gặp tình trạng ho và đau họng thường cho rằng đây là vấn đề hô hấp thường gặp. Tuy nhiên, nếu hiện tượng này kéo dài và không rõ nguyên nhân thì rất có thể đây là dấu hiệu của ung thư vòm họng.

Ho và đau họng kéo dài có thể là dấu hiệu của ung thư vòm họng - Ảnh minh họa: Internet

Khó nuốt

Khó nuốt là một trong những triệu chứng thường gặp ở người mắc bệnh ung thư vòm họng. Nguyên nhân là do khối u phát triển trong cổ họng gây cản trở thức ăn đi xuống ruột, khiến bạn có cảm giác khó nuốt.

Thậm chí khi khối u phát triển và tăng kích thước thì bạn có thể cảm thấy đau khi nuốt nước bọt hoặc ăn uống. Đừng chủ quan nghĩ rằng đây là triệu chứng của cơn đau họng thông thường, điều bạn cần làm là đến các cơ sở y tế để kịp thời phát hiện bệnh.

Thay đổi giọng nói

Khi những tế bào ung thư hình thành trên dây thanh quản có thể dẫn đến hiện tượng khàn giọng hoặc thay đổi giọng nói.

Hãy thường xuyên chú ý đến giọng nói vì nếu đột nhiên bạn bị khàn giọng không rõ nguyên nhân và tình trạng này kéo dài thì hãy đến bệnh viện càng sớm càng tốt.

Đừng chủ quan khi giọng nói bị thay đổi đột ngột - Ảnh minh họa: Internet

Xuất hiện khối u ở cổ

Một trong những dấu hiệu có thể nhận biết được ung thư vòm họng chính là những khối u ở cổ. Những khối u này thường sẽ xuất hiện ở dưới quai hàm, nhưng bạn hãy quan sát thêm ở các khu vực khác trên cổ để kịp thời phát hiện.

Ho ra máu

Tình trạng ho và khạc ra máu có thể là dấu hiệu của viêm phổi, viêm phế quản và ung thư vòm họng. Nếu hiện tượng ho ra máu màu đỏ tươi đi kèm với chất nhầy hoặc có dấu hiệu chảy máu mũi một bên thì rất có thể bạn đang mắc ung thư vòm họng. Tuyệt đối không để tình trạng này kéo dài và trầm trọng thêm, hãy đến gặp bác sĩ sớm nhất có thể.

Trên đây là những dấu hiệu cảnh báo nguy cơ ung thư vòm họng mà bạn nên lưu ý để bảo vệ sức khỏe chính mình.