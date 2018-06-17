Thức thâu đêm xem World Cup cũng chẳng lo thâm quầng mắt nhờ những bí quyết cực đơn giản này

Sống khỏe 17/06/2018 11:16

Nếu bạn lo ngại thức khuya quá nhiều có thể khiến vùng mắt thâm quầng, khiến gương mặt kém sức sống thì hãy áp dụng ngay những bí quyết dưới đây để sống sót qua mùa World Cup nhé!

Nếu bạn là một người hâm mộ bóng đá và quyết thức thâu đêm để đồng hành cùng World Cup thì tình trạng mắt thâm quầng vào sáng hôm sau là điều có thể xảy ra.

Chắc hẳn điều này sẽ không ảnh hưởng đến lòng nhiệt huyết của bạn, nhưng bạn cũng chẳng hề mong muốn đi làm với gương mặt uể oải và kém sức sống đúng không nào?

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Quầng thâm mắt khiến gương mặt trở nên kém sức sống - Ảnh minh họa: Internet

Thiếu ngủ và thức khuya quá nhiều sẽ khiến máu lưu thông kém, làn da trở nên nhợt nhạt hơn, ảnh hưởng xấu đến vùng da xung quanh mắt của bạn. Tuy nhiên, bạn có thể áp dụng một vài biện pháp đơn giản để tình trạng này bớt nghiêm trọng hơn.

Dưới đây là những bí quyết giúp ngăn ngừa tình trạng mắt thâm quầng vì thức khuya trong mùa World Cup:

Bí quyết ngăn ngừa thâm quầng mắt

Uống nhiều nước

Thức khuya liên tục trong thời gian dài có thể gây ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất, khiến da mất nước trở nên khô ráp và quầng thâm, nếp nhăn cũng xuất hiện nhiều hơn.

Chính vì vậy, bạn hãy bổ sung đủ nước cho cơ thể để đảm bảo lượng nước cần thiết. Đồng thời thúc đẩy quá trình bài tiết các độc tố, khiến da căng mọng và ít bị tổn thương hơn, từ đó hạn chế quầng thâm hiệu quả.

Thức thâu đêm xem World Cup cũng chẳng lo thâm quầng mắt nhờ những bí quyết cực đơn giản này - Ảnh 2
Bổ sung đủ nước cho cơ thể là điều rất cần thiết - Ảnh minh họa: Internet

Ăn uống lành mạnh

Chế độ dinh dưỡng lành mạnh và khoa học có thể giúp ngăn ngừa tình trạng thâm quầng mắt. Bạn nên bổ sung những thực phẩm giàu vitamin K giúp ngăn ngừa sự đổi màu da và tăng độ đàn hồi của lớp hạ bì.

Bên cạnh đó, bạn cũng nên ăn nhiều thực phẩm chứa hàm lượng lớn vitamin B12 – dưỡng chất rất cần thiết cho việc sửa chữa tế bào da. Cung cấp đủ các loại vitamin và chất chống oxy hóa cho da sẽ hạn chế hiệu quả sự xuất hiện của quầng thâm mắt.

Những thực phẩm bạn có thể thêm vào thực đơn hàng ngày là các loại trái cây, rau quả, đặc biệt là cải bắp, rau bina và các loại rau lá xanh.

Thức thâu đêm xem World Cup cũng chẳng lo thâm quầng mắt nhờ những bí quyết cực đơn giản này - Ảnh 3
Bổ sung nhiều rau xanh vào thực đơn hàng ngày - Ảnh minh họa: Internet

Để ngăn ngừa quầng thâm, bạn cũng nên giảm lượng muối ăn khi chế biến vì lượng muối dư thừa là một trong những nguyên nhân khiến cho cơ thể giữ nước gây bọng mắt và làm cho các mạch máu dưới da trở nên xanh hơn.

Áp dụng các biện pháp tự nhiên để giảm quầng thâm

Nếu quầng thâm xuất hiện, bạn hãy thử áp dụng những nguyên liệu thiên nhiên có sẵn trong bếp để cải thiện tình trạng này.

Sử dụng dưa chuột, khoai tây hay trà túi lọc là biện pháp tự nhiên an toàn và hiệu quả, giúp đôi mắt trở nên rạng rỡ hơn. Cách thực hiện rất đơn giản, bạn chỉ cần đắp vài lát dưa chuột, khoai tây hay trà túi lọc lên mắt, sau đó mát xa nhẹ nhàng vùng da quanh mắt để nó dần trở nên đàn hồi và mịn màng hơn.

Thức thâu đêm xem World Cup cũng chẳng lo thâm quầng mắt nhờ những bí quyết cực đơn giản này - Ảnh 4
Bạn có thể sử dụng dưa leo để giảm quầng thâm - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những bí quyết ngăn ngừa quầng thâm mắt hiệu quả bạn có thể áp dụng ngay tại nhà để sống sót qua mùa World Cup.

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