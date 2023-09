Chạy ra chợ mua ngay những loại trái cây này để vừa thanh lọc cơ thể vừa làm đẹp da hiệu quả

Nếu bạn muốn giải nhiệt ngày hè, dưa hấu là sự lựa chọn hàng đầu. Loại trái cây này chứa hàm lượng nước lên đến 92% cùng nhiều loại vitamin A, vitamin B6, hay vitamin C... giúp bổ sung nước và cân bằng điện giải trong cơ thể.

Ngoài ra, dưa hấu còn rất giàu lycopene, chất chống oxy hóa giúp tăng độ đàn hồi cho da, giảm sự ảnh hưởng của tia cực tím với làn da trong mùa hè.

Dưa hấu là loại quả giúp thanh nhiệt, làm đẹp da - Ảnh minh họa: Internet

Dứa (thơm)

Nhờ chứa hàm lượng cao bromelain mà dứa có khả năng chống viêm hiệu quả, giúp cải thiện tình trạng sưng, viêm trong cơ thể. Bên cạnh đó, dứa còn là loại trái cây giải nhiệt được xếp vào danh sách những thực phẩm giàu dưỡng chất tốt cho sức khỏe.

Dứa chứa nhiều vitamin C, vitamin B1, vitamin B6, chất xơ, folate, mangan... giúp ngăn ngừa lão hóa da.

Chanh

Một ly nước chanh sẽ giúp giải nhiệt cơ thể nhanh chóng, đồng thời giúp loại bỏ độc tố tích tụ ra khỏi cơ thể hiệu quả. Thường xuyên bổ sung loại quả này trong chế độ dinh dưỡng hàng ngày vừa giúp tăng cường hệ miễn dịch, vừa giúp làn da thêm tươi sáng hơn.

Nước chanh rất tốt cho cơ thể màu nắng nóng - Ảnh minh họa: Internet

Đào

Không nhiều người biết rằng quả đào có chứa hàm lượng vitamin A và vitamin C dồi dào. Sử dụng đào đúng cách sẽ góp phần bảo vệ làn da khỏe mạnh từ bên trong. Đặc biệt, bạn có thể chế biến đào thành nhiều thức uống khác nhau hoặc dùng trực tiếp đều được.

Cam

Là một trong những loại trái cây chứa nhiều chất chống oxy hóa, vitamin C và kali, cam có khả năng cải thiện tình trạng chuột rút, đau cơ do vận động quá sức. Mặt khác, cam chứa tới 80% là nước nên sẽ giúp bạn bù nước và khoáng chất kịp thời cho cơ thể, tránh tình trạng kiệt sức do mất cân bằng điện giải.

Thường xuyên ăn cam sẽ giúp ngăn ngừa lão hóa da - Ảnh minh họa: Internet

Táo

Hàm lượng vitamin và khoáng chất trong loại quả này không chỉ giúp làm mát cơ thể mà còn hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Thường xuyên ăn táo còn giúp tái tạo nguồn máu mới trong cơ thể, giúp bảo vệ tim mạch, tăng cường sức khỏe và giữ cho tinh thần luôn tỉnh táo.

Trên đây là những loại trái cây bổ dưỡng tốt cho da, giúp thanh lọc cơ thể bạn không thể bỏ qua trong ngày hè.