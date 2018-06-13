Chẳng cần tốn kém đến nha sĩ, cao răng vẫn được loại bỏ nhanh chóng nhờ những nguyên liệu có sẵn trong bếp

Chỉ với vài nguyên liệu thiên nhiên có sẵn trong bếp, bạn có thể tự lấy cao răng tại nhà với cách làm cực đơn giản, vừa an toàn vừa tiết kiệm chi phí.
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Cao răng thường có màu vàng hoặc đen, cứng, bề mặt thô ráp. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do sự khoáng hóa của mảng bám răng. Không chỉ gây mất thẩm mỹ, cao răng còn gây ảnh hưởng đến sức khỏe răng miệng.
Nó chính là một trong những nguyên nhân gây bệnh cho răng miệng như viêm nha chu, đau nhức, ê buốt khi ăn, hôi miệng… Đặc biệt, nếu không được loại bỏ, cao răng có thể gây ra viêm tủy ngược dòng.
Thay vì tốn kém chi phí đến nha sĩ, bạn có thể tự lấy cao răng tại nhà bằng những nguyên liệu tự nhiên rẻ bèo tại nhà.
Cách lấy cao răng tại nhà bằng nguyên liệu thiên nhiên
Vỏ cam
Cam gọt lấy phần vỏ đem phơi khô, sau đó xay thành bột, trộn chung với kem đánh răng thành hỗn hợp hơi sệt. Sử dụng 2 lần mỗi tuần sẽ giúp loại bỏ cao răng và giúp hàm răng trắng sáng bất ngờ.
Chanh
Hàm lượng lớn axit trong chanh có khả năng loại bỏ những mảng bám ố vàng trên răng hiệu quả. Bạn có thể súc miệng bằng nước cốt chanh hoặc dùng vỏ chanh để chà xát, cách làm này sẽ giúp răng trắng bóng hơn.
Để loại bỏ cao răng, bạn lấy một vài giọt nước cốt chanh trộn chung với một chút muối. Thoa đều hỗn hợp lên phần răng ngả vàng, dùng bàn chải chà mạnh rồi giữ trong vài phút, sau đó súc miệng sạch với nước.
Kiên trì thực hiện phương pháp này 2 lần mỗi tuần sẽ giúp “đánh bay” phần cao răng ngả màu.
Muối
Muối đem pha loãng với nước súc miệng hàng ngày. Thường xuyên dùng nước muối không chỉ giúp bảo vệ răng miệng mà còn loại bỏ hầu hết các loại vi khuẩn gây mùi. Đồng thời giảm đau răng, sâu răng và ngăn ngừa sự phát triển của cao răng.
Dâu tây và baking soda
Dâu tây và baking soda đều chứa axit malic giúp loại bỏ và ngăn ngừa các mảng bám trên bề mặt răng, đồng thời làm trắng răng hiệu quả. Khi kết hợp với nhau, hỗn hợp này có tác dụng tuyệt vời trong việc tẩy sạch vết ố trên răng.
Dâu tâu rửa sạch, nghiền nát rồi trộn với baking soda. Dùng bàn chải mềm bôi hỗn hợp lên bề mặt răng. Để yên khoảng 5 phút rồi chà xát lại và súc miệng sạch với nước. Tuy nhiên, mỗi tuần bạn chỉ nên áp dụng một lần, nếu lạm dụng có thể gây hại men răng.
Dầu ô liu
Dầu ô liu là thực phẩm rất tốt cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết nó còn giúp hàm răng của bạn khỏe mạnh hơn.
Để làm sạch bề mặt răng, bạn lấy một miếng vải sạch hoặc bông gòn, thấm đều dầu ô liu rồi chà xát lên phần răng ố vàng trong 5-7 phút. Cuối cùng súc miệng lại với nước sạch là được.
Bạn nên thường xuyên lấy cao răng để bảo vệ sức khỏe răng miệng và hoàn toàn có thể tận dụng những nguyên liệu tự nhiên kể trên để loại bỏ cao răng nhanh chóng tại nhà.
Lưu ý: Các phương pháp lấy cao răng tại nhà chỉ nên thực hiện 1-2 lần/tuần, tránh lạm dụng.