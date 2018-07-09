Thêm gừng và muối vào nước ngâm chân mỗi tối, cả đời chẳng lo mắc bệnh, trẻ ra cả chục tuổi

Sống khỏe 09/07/2018 17:12

Kiên trì ngâm chân với nước muối gừng mỗi tối không chỉ giúp chữa hôi chân mà còn có khả năng phòng và điều trị nhiều căn bệnh.

Người Trung Hoa có câu "ngâm chân mỗi ngày, hơn uống thuốc bổ". Theo các danh y, ngâm chân là cách đơn giản và hiệu quả nhất để thư giãn tinh thần, lưu thông khí huyết và bảo vệ cơ thể toàn diện.

Thêm gừng và muối vào nước ngâm chân mỗi tối, cả đời chẳng lo mắc bệnh, trẻ ra cả chục tuổi - Ảnh 1
Ngâm chân với nước muối gừng không chỉ giúp trị hôi chân mà còn có nhiều ích lợi khác cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, trong các bài thuốc ngâm chân, gừng và muối là hai nguyên liệu luôn được các thầy thuốc Trung y ưa chuộng. Không chỉ có nhiều công dụng tuyệt vời với sức khỏe, gừng và muối còn có giá thành rẻ nên ai cũng có thể áp dụng một cách dễ dàng.

Thêm gừng và muối vào nước ngâm chân mỗi tối, cả đời chẳng lo mắc bệnh, trẻ ra cả chục tuổi - Ảnh 2
Gừng và muối là hai vị thuốc rất tốt - Ảnh minh họa: Internet

Công dụng "thần kỳ" khi ngâm chân với nước muối gừng

Trị phong thấp

Gừng có đặc tính ấm, khử hàn vô cùng hiệu quả. Vì thế người bị phong thấp nên duy trì thói quen ngâm chân bằng nước gừng mỗi tối khoảng 30 phút, bệnh tình có thể nhanh chóng thuyên giảm.

Giảm tình trạng lạnh tay chân

Thêm gừng và muối vào nước ngâm chân mỗi tối, cả đời chẳng lo mắc bệnh, trẻ ra cả chục tuổi - Ảnh 3
Chứng chân tay lạnh có thể được điều trị bằng cách ngâm trong hỗn hợp gừng và muối - Ảnh minh họa: Internet

Chứng lạnh tay chân có nguyên nhân chủ yếu là do cơ thể không cung cấp đủ máu tới các cơ quan này. Ngâm chân bằng gừng có thể cải thiện tuần hoàn máu và giảm bớt tình trạng lạnh tay chân. 

Viêm tắc tĩnh mạch chân

Những phụ nữ có thai bị phù chân, viêm tắc tĩnh mạch nên ngâm chân trong nước muối gừng để giảm cảm giác khó chịu nhanh mà không gây ảnh hưởng đến thai nhi.

Giúp ngủ ngon

Ngâm chân với nước muối gừng mỗi tối có tác dụng kích thích huyệt vị, tăng cường trao đổi chất cho cơ thể, giảm bớt mệt nhọc, từ đó đạt được hiệu quả cải thiện giấc ngủ.

Bổ thận và chống lão hóa

Thêm gừng và muối vào nước ngâm chân mỗi tối, cả đời chẳng lo mắc bệnh, trẻ ra cả chục tuổi - Ảnh 4
Ngâm chân với nước muối gừng giúp chống lão hóa hữu hiệu - Ảnh minh họa: Internet

Việc ngâm chân bằng nước muối gừng giúp thúc đẩy tuần hoàn máu, khiến cho các hoạt chất có trong nước thẩm thấu vào thận và nội tạng, mang đến hiệu quả bổ thận tối ưu.

Bên cạnh đó, ngâm chân trong hỗn hợp này còn có thể chống lão hóa hiệu quả. Bởi vì gừng rất giàu các chất chống oxy hóa có tác dụng tăng cường lưu thông máu và giảm bớt độc tố. Đồng thời, loại gia vị này còn chống lại các dấu hiệu da xỉn màu, nếp nhăn, giữ da tươi trẻ.

Cách làm nước muối gừng ngâm chân

Chuẩn bị:

Nước: 2 lít

Gừng tươi: 1 củ

Muối hạt: 20g

Cách làm:

Bạn đun nước đến nhiệt độ khoảng 50 - 60 độ C (hoặc có thể điều chỉnh tùy thuộc vào khả năng của người dùng). Sau đó, đập dập gừng, bỏ vào nước đã đun cùng muối hạt.

Ngâm chân mỗi ngày một lần từ 15 - 30 phút vào thời điểm thích hợp, tốt nhất vào buổi tối trước khi đi ngủ. Kiên trì thực hiện phương pháp này khoảng 2 tuần, bạn sẽ cảm nhận được sự thay đổi tích cực của sức khỏe.

Thêm gừng và muối vào nước ngâm chân mỗi tối, cả đời chẳng lo mắc bệnh, trẻ ra cả chục tuổi - Ảnh 5
Phương pháp ngâm chân dễ thực hiện nhưng mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời - Ảnh minh họa: Internet

Chỉ cần kiên trì ngâm chân với nước muối gừng mỗi ngày, bạn không chỉ thoát khỏi mùi hôi khó chịu mà còn phòng chống được nhiều bệnh vô cùng hữu hiệu.

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