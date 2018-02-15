Cách nấu nước ngâm chân cho bà bầu giúp tinh thần thư thái, dễ chịu suốt 9 tháng thai kì

Chỉ bằng những nguyên liệu dễ tìm, mẹ bầu có thể nấu những nồi nước ngâm chân vào buổi tối để dễ đi vào giấc ngủ và tinh thần sảng khoái hơn suốt thời kì mang thai.

Trong thời kỳ mang thai, đa số các mẹ bầu luôn có cảm giác mệt mỏi, chân tay phù nề đặc biệt trong những tháng cuối. Để cải thiện tình trạng này, chị em có thể sử dụng đến liệu pháp ngâm chân bằng nước ấm. Việc ngâm chân giúp tăng tuần hoàn máu, cải thiện các chứng phù nề, giải trừ mệt mỏi một cách hiệu quả.

- Sả tươi: 3 cây sả, đập dập

- Gừng tươi: 1 nhánh giã nát hoặc cắt lát

- Chanh tươi: 1 trái, cắt miếng nhỏ

Thực hiện:

- Bước 1: Cho nước vào nồi, đổ bã trà vào nấu sôi.

- Bước 2: Cho lần lượt sả, gừng, chanh vào nồi nước bã trà đang sôi, khuấy đều để ra hết tinh chất, để lửa nhỏ riu riu từ 5 - 10 phút thì tắt bếp.

- Bước 3: Đổ nước đã nấu vào chậu gỗ hoặc inox. Chị em lưu ý không nên cho vào chậu nhựa để tránh các tạp chất không tốt có thể sinh ra khi nước quá nóng.

- Bước 4: Pha thêm nước lạnh, sờ vừa tay thì bắt đầu ngâm chân.

Ngâm chân với gừng

Nấu nước ngâm chân với gừng và nước muối mỗi tối sẽ giúp mẹ bầu ngủ ngon hơn - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu:

- Gừng tươi: 1 củ

- Muối hạt: 1 muỗng

Thực hiện:

- Bước 1: Gừng tươi rửa sạch, gọt vỏ, giã nát.

- Bước 2: Nấu sôi gừng với nước hoặc hòa với nước ấm có nhiệt độ 40 độ C.

- Bước 3: Cho muối vào nước gừng, khuấy đều rồi tiến hành ngâm chân.

Ngâm chân với muối

Mẹ bầu ngâm chân bằng nước muối sẽ giúp cơ thể thoải mái, dễ chịu, xua tan mệt mỏi vì chân là nơi tập trung rất nhiều dây thần kinh, liên hệ với hầu hết các cơ quan trong cơ thể.

Nguyên liệu:

Muối hột: 2 muỗng cà phê

Thực hiện:

- Bước 1: Nấu nước sôi, để nhiệt độ giảm xuống khoảng 40 độ C.

- Bước 2: Cho 2 muỗng cà phê muối vào hòa tan.

- Bước 3: Tiến hành ngâm chân, khi nước giảm nhiệt độ chị em tiếp tục châm nước để ngâm trong vòng 15 phút. Lưu ý nên để nước ngập cổ chân và trên mắt cá chân khoảng 2 cm.

Ngâm chân với vỏ bưởi

Vỏ bưởi chứa nhiều tinh dầu và các vitamin A, C... giúp mẹ bầu có cảm giác dễ chịu sau khi ngâm chân mỗi tối.

Nguyên liệu:

Vỏ 1 - 2 quả bưởi phơi khô

Thực hiện:

- Bước 1: Phơi khô vỏ bưởi rồi đem nướng trên bếp khoảng 4 phút, để nguội.

- Bước 2: Cắt bưởi thành miếng nhỏ, cho vào túi vải.

- Bước 3: Ngâm túi vải trong nước nóng trong vòng 10 phút.

- Bước 4: Đổ thêm nước vào chậu để tiến hành ngâm chân.

Ngâm chân bằng nước chè xanh

Để khử mùi hôi, kháng khuẩn cho đôi chân, chị em có thể ngâm chân bằng nước chè xanh - Ảnh minh họa: Internet

Thành phần phenol trong lá chè xanh có tác dụng tiêu viêm, kháng khuẩn, chống lão hóa và giúp đôi chân của mẹ bầu có mùi thơm của nước lá chè.

Nguyên liệu:

Chè xanh: 1 bó vừa

Thực hiện:

- Bước 1: Lá chè xanh rửa sạch cho vào nấu sôi hoặc ngâm trong nước sôi khoảng 10 phút.

- Bước 2: Chờ nước nguội dần đến 40 độ C là chị em có thể ngâm chân.

Ngâm chân với mật ong

Nguyên liệu:

Mật ong: 50g

Thực hiện:

Cho mật ong hòa vào nước ấm khoảng 40 độ C, khuấy đều. Dùng nước đã pha đem ngâm chân sẽ kích thích tuần hoàn máu cho da mẹ bầu. Đồng thời giúp làn da chị em tăng tính đàn hồi, dẻo dai, tăng tuổi thọ và thúc đẩy sự sinh trưởng của tế bào da.

Với những lợi ích này, chị em hãy học cách nấu nước ngâm chân cho bà bầu để thời gian mang thai trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều nhé.