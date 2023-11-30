Tháng 11 này Giải chạy Herbalife Run đã trở lại

Với tên gọi Live Your Best Life Herbalife Run, Là một hoạt động hấp dẫn thông qua việc sử dụng ứng dụng trên điện thoại thông minh, Giải chạy Herbalife Run đã chào đón hơn 54.000 người tham gia trên khắp khu vực Châu Á Thái Bình Dương kể từ năm 2020 với hơn 3.220.000 km được hoàn thành, tương đương với việc bay vòng quanh Trái đất hơn 80 lần.

Ngoài ra trong Tháng 11 này, Herbalife, một trong những công ty và cộng đồng hàng đầu về sức khỏe và thể chất, hôm nay đã công bố kết quả từ cuộc Khảo sát Sức mạnh của Cộng đồng tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương, cho thấy 96% người Việt được khảo sát tin rằng các nhóm hỗ trợ có vai trò quan trọng trong hành trình thực hiện lối sống lành mạnh của mình. Cuộc khảo sát cũng chỉ ra 95% số người được hỏi tại Việt Nam hiện đang thực hiện các mục tiêu về sức khỏe và thể chất mà mình đặt ra cho năm nay (cao nhất toàn khu vực), với động lực chính là gìn giữ vóc dáng và khỏe mạnh (72%) và cải thiện tình trạng sức khỏe hiện tại của bản thân (62%)

Những kết quả chính tại thị trường Việt Nam của cuộc Khảo sát Sức mạnh của Cộng đồng tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương (PRNewsfoto/Herbalife khu vực Châu Á Thái Bình Dương).



Cuộc khảo sát được tiến hành vào tháng 8 năm nay nhằm khám phá tầm quan trọng của sự hỗ trợ từ xã hội để có một lối sống năng động, lành mạnh. Cuộc khảo sát của Herbalife được thực hiện với sự tham gia của 5.500 người tại 11 thị trường khu vực Châu Á Thái Bình Dương bao gồm Úc, Hồng Kông, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Philippines, Singapore, Đài Loan, Thái Lan và Việt Nam.

Cuộc khảo sát cũng cung cấp thông tin chi tiết về những lợi ích của việc trở thành thành viên của nhóm hỗ trợ mà người tham gia khảo sát tại Việt Nam đánh giá cao nhất trong hành trình sức khỏe và thể chất của mình:

Tăng động lực và sự cam kết đối với các mục tiêu sức khỏe và thể chất của bản thân (72%)

Giúp có thêm góc nhìn mới về sức khỏe và thể chất (71%)

Cung cấp mạng lưới tài nguyên cần thiết (60%)

Ông Stephen Conchie, Chủ tịch Herbalife khu vực Châu Á Thái Bình Dương và Trung Quốc, cho biết: "Kết quả khảo sát giống với quan điểm của chúng tôi rằng có một mạng lưới hỗ trợ từ cộng đồng là rất quan trọng trong việc giúp nhiều người giữ vững cam kết đạt được các mục tiêu sức khỏe mà mình đề ra. Đó là lý do chúng tôi áp dụng phương pháp tiếp cận dựa vào cộng đồng cùng với các Thành Viên Độc Lập của chúng tôi để giúp nhiều người có cuộc sống khỏe mạnh hơn. Mạng lưới hỗ trợ mà các Thành Viên Độc Lập của chúng tôi mang đến cho khách hàng là yếu tố vô cùng quan trọng để đạt được kết quả lâu dài. Nhiều Thành Viên Độc Lập của chúng tôi cũng điều hành các Nhóm Dinh Dưỡng để khuyến khích nhiều người sống năng động lành mạnh trong một môi trường xã hội thân thiện"

Ông cho biết thêm: "Để phát huy hơn nữa sức mạnh của cộng đồng trong việc thúc đẩy lối sống năng động, lành mạnh, chúng tôi tổ chức Giải chạy Herbalife Run* năm thứ tư liên tiếp. Chúng tôi hy vọng có thể khuyến khích người tiêu dùng khu vực Châu Á Thái Bình Dương tăng cường vận động thông qua các hoạt động thú vị và và tạo kết nối như Giải chạy này, đồng thời giúp họ phát triển các cộng đồng tương trợ nhau trong quá trình tham gia".

Herbalife Việt Nam cung cấp các sản phẩm dinh dưỡng chất lượng cao, dựa trên nền tảng khoa học vững chắc cho người tiêu dùng tại hơn 90 thị trường thông qua các Thành Viên kinh doanh, cùng với chương trình tiếp thị 1 kèm 1, và một cộng đồng hỗ trợ truyền cảm hứng mạnh mẽ cho khách hàng của họ về lối sống ngày càng năng động và lành mạnh hơn để sống cuộc sống tốt nhất.

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