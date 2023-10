Tác dụng của quả vải: Nữ ăn thì đẹp dáng đẹp da, nam ăn thì khỏe mạnh sung sức!

Với nguồn vitamin C, hợp chất của vitamin B và flavonoid rất cao bên trong, quả vải được coi là một thực phẩm tuyệt vời cho làn da và chống lại sự lão hóa tự nhiên của cơ thể. Những chất chống oxy hóa này giúp bảo vệ làn da khỏi những tia UV và những chất ô nhiễm từ môi trường bên ngoài.

Không chỉ vậy, vitamin C và chất chống oxy hóa như Oligonol giúp trung hòa các gốc tự do, bảo vệ tế bào da khỏi sự lão hóa tự nhiên. Ăn vải thường xuyên là một cách giúp làm giảm các nếp nhăn, tàn nhang, giảm sự phát triển của mụn và giúp làn da có sự trẻ trung, sáng đẹp.

Thường xuyên ăn vải với lượng vừa đủ bạn sẽ cải thiện được vẻ đẹp làn da của mình!

2. Tăng cường hệ miễn dịch

Theo một nghiên cứu được đăng tải trên tờ Livestrong, thì tác dụng của quả vải giúp tăng cường hệ miễn dịch và bảo vệ cơ thể bạn khỏi nhiều bệnh thường gặp phải. Bởi vì vải là loại quả có nhiều vitamin C và các hợp chất chống oxy hóa mạnh giúp tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể, giúp chống lại những bệnh thường gặp như ho, cảm lạnh, cảm cúm, sốt virus,…

Cụ thể, trong 100gr vải có chứa tới 71,5 mg vitamin C, là một loại quả được khuyến khích cho trẻ ăn thường xuyên với lượng vừa phải để phòng và điều trị bệnh suy dinh dưỡng, thấp còi do thiếu vitamin C.

3. Phòng ngừa bệnh ung thư

Hợp chất flavonoid trong quả vải là chất có khả năng chống lại quá trình oxy hóa và sự phát triển của các gốc tự do, giúp phòng ngừa bệnh ung thư, đặc biệt là bệnh ung thư vú. Đặc biệt, đối với những bệnh nhân ung thư đang trong quá trình điều trị thì trái vải cũng phần nào giúp tăng cường sức đề kháng của cơ thể lên.

Ăn vải có tác dụng phòng ngừa bệnh ung thư!

4. Cải thiện lưu thông máu

Những khoáng chất cần thiết cho cơ thể như đồng, hemoglobin, folate và magie đều được tìm thấy với số lượng đáng kể ở trong quả vải. Các chất này góp vai trò quan trọng trong quá trình tạo hồng cầu, thúc đẩy lưu thông máu và tăng khả năng oxy hóa của các cơ quan và tế bào trong cơ thể.

5. Tăng cường sinh lý cho nam giới

Không chỉ quả vải là một thực phẩm tuyệt vời cho phái đẹp với nhiều công dụng đẹp da, đẹp tóc, chống lão hóa mà quả vải còn là một thực phẩm tuyệt vời cho sức khỏe của đấng mày râu. Quả vải trong Đông y được biết đến như một vị thuốc giúp tăng cường sinh lực, bồi bổ cơ thể cho nam giới rất tốt.

Một số bài thuốc, món ăn từ quả vải giúp tăng cường sức khỏe cho nam giới như:

- Rượu vải thuốc Bắc: Phần cùi vải khô 7g, thục địa 15g, câu kỷ tử 15g, nhân sâm 24g, dâm dương hoắc 9g, viễn chí 9g, đinh hương 9g, bạch tật lê 9g, trầm hương 3g, rượu trắng 1 lít. Đem các vị thuốc thái nhỏ, ngâm với rượu trắng trong bình thủy tinh đậy nắp kín. Để chừng 7 ngày tới 1 tuần là có thể uống được. Uống mỗi ngày 1 chén nhỏ. Tác dụng của quả vải ngâm rượu cùng với các vị thuốc Đông y này giúp tăng cường sinh lý, chữa rối loạn cương dương.

Vải khô ngâm rượu thuốc Bắc giúp quý ông tăng cường sinh lực!

- Vải nhồi tôm hấp cách thủy: Cùi vải tươi 10-15 quả, bỏ hạt. Tôm nõn 200g, rau cải 2 cây, lòng trắng trứng gà, 3 thìa canh nước, muối, đường. Sau đó cho các nguyên liệu, từ cùi vải tươi vào cùng với tôm ướp khoảng 30 phút rồi cho vào máy xay sinh tố xay nhỏ. Tiếp đến nặn thành từng viên nhỏ nhân rồi bỏ vào trong cùi vải. Tiếp đến là cho vào nồi, đun to lửa hấp cách thủy 5 phút và bày ra đĩa là có thể dùng ngay rồi nhé.

6. Tốt cho huyết áp, bảo vệ tim mạch

Trái vải còn chứa một hợp chất vô cùng quý giá là oligonol (R) và hợp chất flavonoid, có vai trò cải thiện chức năng mạch máu và ngăn ngừa những bệnh về tim mạch. Ngoài ra, do chứa hàm lượng vitamin C cao nên vải còn có chức năng bảo vệ tim. Nhiều nghiên cứu khoa học cho thấy những người thường xuyên ăn vải sẽ giảm được tần suất rủi ro nhồi máu cơ tim.

Ăn vải như thế nào là tốt?

Ăn vải nhiều dễ gây nóng trong người, gây mụn nhọt, bốc hỏa. Lý do là vì trong quả vải có nhiều chất dinh dưỡng, gồm protein, chất béo, vitamin C,… trong số đó có 60% là đường glucoza. Chính vì thế, để ăn vải ngon, lành, lại phát huy hết tác dụng của quả vải với sức khỏe thì các bạn cần biết ăn vải đúng cách:

- Ăn cả lớp màng trắng ngoài quả vải

Khi ăn vải nếu bạn ăn cả lớp màng trắng là lớp màng mà bóc vỏ ngoài thì sẽ không sợ bị nóng. Lớp màng trắng tuy có hơi chát nhưng khi ăn đến cơm vải ta sẽ cảm thấy cơm vải càng ngọt hơn.

Ăn nguyên cả lớp màng trắng của quả vải sẽ không sợ bị nhiệt nóng!

- Ngâm vải vào nước muối trước khi ăn

Trước khi ăn vải nên ngâm quả vải vào trong nước muối hoặc uống chút nước muối loãng hay trà thảo mộc lạnh. Bạn có thể ăn vải sau khi ăn các đồ ăn mát như canh bí đao, chè đậu xanh, thịt nạc, nước canh xương, ăn sau bữa cơm 30 phút…. như vậy sẽ có tác dụng phòng trừ sinh hỏa, không gây nhiệt.

- Không nên ăn quá nhiều vải cùng một lúc

Đây là sai lầm mà rất nhiều người mắc phải, bởi vì quả vải ăn rất ngon, ngọt, dễ ăn mà nhiều người không thể cưỡng lại sức hấp dẫn này và có khi ăn hết cả kilogam. Tuy nhiên, đây chính là lý do khiến ăn vải phát nhiệt, nổi mụn đấy các bạn nhé.

Các bạn chú ý khi ăn vải một lần không nên ăn quá 10 quả, ăn nhiều sẽ làm gan sinh hỏa, nổi mụn nhọt, gây nóng phát hỏa, có người bị nhiệt miệng, lưỡi họng đau rát. Đặc biệt là trẻ nhỏ chỉ nên ăn 3-4 quả 1 lần, ăn nhiều sẽ bị nhiệt.

Mỗi lần không nên ăn quá 10 quả bạn nhé!

Trường hợp nghiêm trọng hơn, có người do ăn quá nhiều vải còn dẫn đến bị say hay ngộ độc vải. Người ăn xong sẽ có biểu hiện buồn nôn, chân tay mỏi rã rời, hoa mắt chóng mặt…. Những người thể chất âm hư, táo, nhiệt càng không nên ăn nhiều quả vải, bên cạnh đó, những người bị bệnh tiểu đường cũng cần cẩn trọng khi ăn vải vì loại quả này có rất nhiều đường.

Tóm lại, quả vải là một loại trái cây vừa ngọt thơm, hấp dẫn lại vô cùng giàu dinh dưỡng, với những công dụng tuyệt vời cho sức khỏe của người dùng. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý về cách ăn và liều lượng mỗi lần ăn, để thu được hiệu quả tốt nhất nhé. Chúc các chị em độc giả của Phụ nữ và Gia đình vừa thưởng thức được quả ngon, mà còn "xây dựng" được một sức khỏe tôt nữa nhé!