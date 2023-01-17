Rối loạn cương dương báo hiệu cholesterol cao: Triệu chứng hủy hoại sức khỏe khiến nam giới lo sợ

Sống khỏe 17/01/2023 05:08

Việc kiểm soát mức cholesterol có thể giúp ngăn chặn tổn thương thêm cho các dây thần kinh và mạch máu ở dương vật.

Rối loạn cương dương là khi một người đàn ông không thể đạt được hoặc duy trì sự cương cứng để giao hợp. Hầu hết đàn ông thỉnh thoảng gặp khó khăn về cương dương và điều này không có gì đáng lo ngại. Tuy nhiên, nếu đó là một vấn đề đang diễn ra, thì nó có thể xảy ra từ một tình trạng cơ bản.

Có một số lý do giải thích tại sao một người nào đó có thể mắc phải tình trạng này cả về thể chất và tâm lý. Một khía cạnh thể chất như vậy có thể là cholesterol cao.

Rối loạn cương dương và cholesterol cao

Rối loạn cương dương báo hiệu cholesterol cao: Triệu chứng hủy hoại sức khỏe khiến nam giới lo sợ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nồng độ cholesterol cao trong cơ thể có thể làm hỏng các dây thần kinh, mạch máu và nguồn cung cấp máu mỏng manh cho dương vật. Điều này có thể dẫn đến rối loạn cương dương.

Nếu bạn đang gặp vấn đề này, tốt nhất bạn nên tự kiểm tra bằng cách đến gặp bác sĩ.

Làm thế nào để điều trị?

Theo các chuyên gia y tế, nếu chứng rối loạn cương dương là do tình trạng mãn tính chẳng hạn như cholesterol cao, thì việc kiểm soát mức cholesterol có thể giúp ngăn chặn tổn thương thêm cho các dây thần kinh và mạch máu ở dương vật.

Làm thế nào để giảm mức cholesterol

Rối loạn cương dương báo hiệu cholesterol cao: Triệu chứng hủy hoại sức khỏe khiến nam giới lo sợ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hầu hết, mức cholesterol cao có thể được kiểm soát bằng cách thay đổi lối sống lành mạnh. Điều này bao gồm tập thể dục thường xuyên và bỏ uống rượu, thuốc lá, thuốc lá và bất kỳ hình thức lạm dụng chất kích thích nào khác.

Thay đổi chế độ ăn uống cũng giúp kiểm soát cholesterol. Tránh ăn các loại thực phẩm như thịt mỡ, bơ, ghee, kem, bánh ngọt, bánh quy.

Thay vào đó, hãy ăn các loại cá có dầu như cá hồi, gạo lứt, lúa mì nguyên hạt, các loại hạt, trái cây và rau quả.

Thuốc điều trị rối loạn cương dương

Theo các chuyên gia y tế, các loại thuốc uống như sildenafil (hay còn gọi là Viagra) là phương pháp điều trị rối loạn cương dương phổ biến nhất. Tuy nhiên, khoảng 30 đến 40 phần trăm nam giới không đáp ứng với phương pháp điều trị này.

Rối loạn cương dương báo hiệu cholesterol cao: Triệu chứng hủy hoại sức khỏe khiến nam giới lo sợ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Chúng hoạt động bằng cách thư giãn các mô cương cứng và mạch máu trong dương vật. Điều này làm tăng lưu lượng máu, giúp dễ dàng đạt được và duy trì sự cương cứng.

Các nguyên nhân vật lý khác của rối loạn cương dương

Rối loạn cương dương báo hiệu cholesterol cao: Triệu chứng hủy hoại sức khỏe khiến nam giới lo sợ - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài cholesterol cao, các nguyên nhân thực thể khác của rối loạn cương dương bao gồm:

- Bệnh tim

- Mạch máu bị tắc

- Huyết áp cao

- Bệnh tiểu đường

- Béo phì

Theo Times of India

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