Những yếu tố không ngờ khiến chị em ngày nay dễ bị vô sinh

Làm mẹ là điều tuyệt vời mà tạo hóa ban cho mỗi người phụ nữ. Chắc chắn không ai muốn mình gặp phải tình trạng vô sinh, hiếm muộn. Để không rơi vào trường hợp đó, chị em cần tránh xa những yếu tố dẫn đến nguy cơ vô sinh ở dưới đây.

Đây được xem là một trong những yếu tố khiến chị em dễ bị vô sinh, hãy hết sức lưu ý để cơ thể khỏe mạnh và bảo đảm khả năng sinh sản.

Theo các bác sĩ, việc tập luyện quá mức có thể gây ảnh hưởng đến hormone và chu kỳ kinh nguyệt của phụ nữ. Nếu tập thể dục quá sức, mức progesterone sẽ giảm, ngăn cản trứng được thụ tinh.

Chị em không nên tập luyện thể dục quá sức - Ảnh minh họa: Internet

Tiếp xúc với các hóa chất độc hại

Một nghiên cứu cho biết nếu chị em tiếp xúc thường xuyên với các chất gây ô nhiễm và các hợp chất độc hại có thể làm giảm đến 29% khả năng thụ thai.

Có nhiều loại hóa chất có ảnh hưởng đến việc mãn kinh sớm ở nữ giới như phthalates, độc tố furan hay một số chất sử dụng trong công nghiệp.

Hút thuốc lá là yếu tố khiến chị em dễ bị vô sinh

Hút thuốc không chỉ ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi mà còn cản trở quá trình thụ thai. Theo Hiệp hội Y học sinh sản của Mỹ, yếu tố khiến chị em dễ bị vô sinh từ thuốc lên đến 13%.

Hút thuốc lá ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của nữ giới - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, phụ nữ hút thuốc cũng có khả năng sảy thai cao hơn ở những người không hút thuốc.

Mắc bệnh lây nhiễm qua đường tình dục

Những bệnh như giang mai, lậu… ảnh hưởng đến khả năng mang thai của chị em. Thực tế cho thấy, vi khuẩn chlamydia có thể gây ra sẹo ở ống dẫn trứng và đây được coi là nguyên nhân khiến cho nhiều chị em bị vô sinh.

Thường xuyên căng thẳng

Những chị em phải chịu áp lực trong một khoảng thời gian dài sẽ khiến cho buồng trứng không tiết hormone nữ.

Stress thường xuyên khiến quá trình thụ thai gặp khó khăn - Ảnh minh họa: Internet

Biểu hiện cụ thể chính là gặp phải tình trạng kinh nguyệt thất thường, thậm chí bị tắc kinh. Thường xuyên căng thẳng khiến cho quá trình thụ thai gặp khó khăn.

Uống nhiều rượu

Uống 1 ly rượu mỗi ngày sẽ làm tăng nguy cơ rối loạn rụng trứng ở phụ nữ. Thậm chí nếu đang mang thai mà bạn vẫn sử dụng bia rượu có thể gây sinh non. Do đó, phụ nữ đặc biệt là những người đang mang thai nên tránh xa rượu bia.