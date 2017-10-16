Những vấn đề sức khỏe dễ gặp sau tuổi 25, chị em cần đọc ngay kẻo trễ

Vậy những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng mà chị em sau 25 tuổi phải đối mặt là gì?

Phụ nữ bước vào tuổi 25 thường dễ mắc phải các bệnh liên quan đến đường tiêu hóa, loãng xương , lão hóa, ung thư… Nguyên nhân là do sức đề kháng của cơ thể bắt đầu giảm, khả năng miễn dịch dễ bị tác động và tổn thương.

Từ 25 tuổi trở đi, phụ nữ có nguy cơ mắc các bệnh ung thư như ung thư vú, ung thư cổ tử cung… Nguyên nhân thường là do sự thay đổi nội tiết tố trong cơ thể như kết hôn muộn, sinh con muộn, không cho con bú, các vấn đề về cần nặng…

Loãng xương

Loãng xương là một rối loạn bất thường của xương do thiếu hụt canxi và protein. Nguyên nhân là do sau độ tuổi 25, khả năng tổng hợp dưỡng chất của cơ thể bị suy giảm.

Để phòng ngừa nguy cơ loãng xương, chị em cần chú ý bổ sung thêm hàm lượng canxi và protein vào thực đơn ăn uống hàng ngày. Thường xuyên vận động, tiếp xúc với ánh mặt trời để hấp thụ thêm vitamin D…cũng là cách để tăng cường sức khỏe cho xương.

Lão hóa

Bước sang tuổi 25, quá trình lão hóa da bắt đầu nhanh và trầm trọng hơn. Làn da không còn khỏe mạnh vì sự liên kết giữa collagen và elastin không còn chặt chẽ, da kém đàn hồi. Sự tuần hoàn, lưu thông máu dưới da giảm sút khiến nhiều vùng da trở nên nhăn nheo, xuất hiện dần những vết chân chim ở miệng, khóe mắt…

Để làm chậm quá trình lão hóa da, chị em cần bổ sung thêm nhiều thực phẩm chứa vitamin và collagen vào chế độ ăn uống. Bên cạnh đó, cần duy trì những thói quen tốt như ngủ đủ giấc, uống đủ nước, tránh thức khuya, căng thẳng…

Bệnh đường tiêu hóa

Các bệnh về tiêu hóa như trào ngược dạ dày, táo bón… xuất hiện thường xuyên hơn ở độ tuổi sau 25. Nguyên nhân chính là do rối loạn vận động ruột. Sự căng thẳng do áp lực cuộc sống cũng là nguyên nhân khiến nhu động ruột bị ảnh hưởng.

Để bảo vệ và giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn, chị em cần bổ sung thêm nhiều chất xơ cho cơ thể. Tránh những loại thực phẩm không tốt cho sức khỏe như thức ăn nhanh, đồ uống chứa nhiều chất kích thích như cà phê, bia, rượu…