Những sai lầm khi đi giày trong mùa hè tuyệt đối đừng phạm phải kẻo gây hại sức khỏe

Sống khỏe 28/05/2018 17:47

Đôi chân cũng giống như các bộ phận khác trên cơ thể, chúng luôn cần được bảo vệ để không bị viêm nhiễm. Chính vì vậy, bạn cần tránh mắc phải những sai lầm sau khi đi giày trong mùa hè.

Đôi khi chúng ta bỏ qua việc chăm sóc đôi chân mà không hề biết rằng chúng cũng cần được chăm sóc để không bị viêm nhiễm, gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Muốn bảo vệ đôi chân trong mùa hè, hãy tránh xa những sai lầm sau khi đi giày:

Những sai lầm khi đi giày bạn cần tránh

Đi giày không tất

Nhiều người có thói quen đi giày không tất, tuy nhiên trên thực tế thì điều này rất có hại cho sức khỏe. Đã từng có trường hợp một cậu bé 12 tuổi suýt chết sau khi bị sưng bàn chân dẫn đến nhiễm trùng. Nguyên nhân dẫn đến trường hợp này do cậu thường xuyên mắc sai lầm đi giày không đi tất.

Chân của bạn dễ bị tổn thương hơn khi không đi tất. Đặc biệt là trong mùa hè, mồ hôi thường tiết ra nhiều nhưng không có tất thấm bớt nên dễ dẫn đến tình trạng bốc mùi. Bên cạnh đó, bàn chân ẩm ướt còn tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập, phát triển, khiến những tổn thương ở chân trở thành các vấn đề nghiêm trọng.

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Để bảo vệ sức khỏe, bạn nên chăm xỏ tất mỗi khi đi giày - Ảnh minh họa: Internet

Đi giày trong thời gian quá lâu

Bàn chân là bộ phận tiết rất nhiều mồ hôi, nhất là trong thời tiết ngày hè nóng bức. Việc đi giày trong thời gian quá lâu sẽ làm lượng mồ hôi tiết ra nhiều hơn, đôi chân của bạn rất dễ bốc mùi, các vi khuẩn gây hại có điều kiện sinh sôi, phát triển và làm tăng nguy cơ mắc nhiều căn bệnh viêm nhiễm.

Chính vì vậy, bạn nên hạn chế việc đi giày trong thời gian kéo dài. Thỉnh thoảng, hãy tháo giày khi ngồi để bàn chân được “nghỉ ngơi” và thông thoáng.

Đi giày quá chật

Nhiều chị em chấp nhận mang một đôi giày cao gót chật để đôi chân thon gọn và đẹp hơn. Tuy nhiên, việc mang giày quá chật không chỉ khiến bạn khó chịu, mà còn là nguyên nhân dẫn đến nhiều vấn đề sức khoẻ nghiêm trọng.

Những sai lầm khi đi giày trong mùa hè tuyệt đối đừng phạm phải kẻo gây hại sức khỏe - Ảnh 2
Bạn nên tránh đi giày quá chật - Ảnh minh họa: Internet

Khi đi giày chật, đôi chân sẽ bị gò bó, không được "thở" nên rất dễ tiết mồ hôi, vi khuẩn cũng từ đó mà phát triển mạnh hơn, làm tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh như nấm chân, viêm nhiễm…

Bên cạnh đó, đi giày quá chật sẽ ảnh hưởng đến bàn chân, thậm chí có thể dẫn đến tình trạng chai chân, gai xương gót, ngón cái vẹo ngoài, móng chân mọc ngược...

Lười giặt giày

Lười giặt giày là một trong những nguyên nhân khiến bàn chân dễ viêm nhiễm. Vào những ngày thời tiết nóng nực, bàn chân ra nhiều mồ hồi khiến giày trở thành một "ổ bệnh" chứa nhiều vi khuẩn gây bệnh.

Nếu không được làm sạch thường xuyên, vi khuẩn tích tụ sẽ khiến bàn chân bị nhiễm nấm, gây mùi hôi khó chịu… Tốt nhất bạn nên thường xuyên lau chùi giày để ngăn ngừa vi khuẩn sinh sôi, phát triển cũng như hạn chế mùi hôi hiệu quả.

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Giày bẩn khiến vi khuẩn tích tụ nhiều gây hại sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những sai lầm khi đi giày nhiều người dễ mắc phải, bạn cần lưu ý để không gây hại cho bàn chân nhé!

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