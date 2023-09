Mắc phải một trong những sai lầm này khi đi đại tiện, bạn sẽ gặp hàng loạt vấn đề sức khỏe nghiêm trọng

Bạn không nên duy trì thói quen dùng điện thoại khi đi đại tiện - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, những người có thói quen này thường mất hàng giờ để ngồi bồn cầu khiến tuần hoàn máu tĩnh mạch khoang chậu bị cản trở, mạch máu giãn nở dễ gây ra bệnh trĩ.

Thường xuyên duy trì thói quen này có thể tăng cường bệnh táo bón, nặng hơn là dẫn đến ung thư đường ruột.

Dùng quá sức khi đi đại tiện

Khi gặp tình trạng táo bón, nhiều người thường cố dùng sức khi đi đại tiện, tuy nhiên thói quen này có thể gây ra hiện tượng nứt hậu môn.

Không nên dùng quá sức khi đi đại tiện - Ảnh minh họa: Internet

Đối với những người mắc bệnh cao huyết áp hoặc các bệnh tim mạch, tuyệt đối không nên dùng quá sức khi đi đại tiện. Nguyên nhân là do khi cơ thành bụng và cơ hoành co thắt dữ dội do bạn dùng quá nhiều sức sẽ khiến huyết áp tăng cao, dễ dẫn đến tình trạng xuất huyết não, nhồi máu cơ tim, rối loạn nhịp tim, thậm chí gây nguy cơ đột tử bất cứ lúc nào.

Ngồi sai tư thế

Tư thế khi đi đại tiện rất quan trọng, ngồi sai có thể gây ra những ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe. Theo các chuyên gia, tư thế ngồi tốt nhất là kê một chiếc ghế nhỏ ở dưới chân, hơi nghiêng người về phía trước tạo thành góc 35 độ. Tư thế này sẽ giúp việc đi vệ sinh trở nên dễ dàng hơn.

Không nên ngồi thẳng một góc 90 độ mà nên nghiêng người về phía trước - Ảnh minh họa: Internet

Đứng dậy ngay khi vừa đi đại tiện xong

Ngồi quá lâu khi đi đại tiện sẽ ảnh hưởng đến quá trình lưu thông máu, nếu đứng dậy đột ngột có thể gây ra hiện tượng thiếu máu não tạm thời, làm hoa mắt, chóng mặt...

Đặc biệt, buổi sáng là thời điểm huyết áp tăng cao nên đi đại tiện vào thời điểm này bạn cần phải hết sức chú ý.

Trên đây là những sai lầm nhiều người vẫn đang mắc phải khi đi đại tiện, bạn cần chú ý để bảo vệ sức khỏe chính mình.