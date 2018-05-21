Những sai lầm khi sử dụng tỏi dưới đây không chỉ khiến tỏi mất đi tác dụng ngăn ngừa ung thư mà còn sản sinh ra chất gây ung thư loại 2A - acrylamide, làm tổn thương DNA của tế bào. Về lâu dài, chất này sẽ ảnh hưởng đến các cơ quan trong cơ thể và gây ung thư.

Tỏi là thực phẩm chứa những dưỡng chất đặc biệt có khả năng phòng và chống ung thư hiệu quả. Tuy nhiên, nếu sử dụng tỏi sai cách thì rất dễ gây phản tác dụng, biến tỏi trở thành tác nhân gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe , thậm chí còn làm tăng nguy cơ ung thư.

Tỏi chứa hàm lượng lớn lưu huỳnh và các thành phần chống ung thư. Tuy nhiên, khi những dưỡng chất này bị tác động ở nhiệt độ cao sẽ sản sinh ra acrylamide. Nếu sử dụng trong thời gian dài thì acrylamide sẽ chuyển hóa thành các chất gây ung thư.

Chính vì vậy, bạn hãy tránh dùng tỏi theo những cách dưới đây để bảo vệ sức khỏe:

Nên hạn chế chiên tỏi ở nhiệt độ cao - Ảnh minh họa: Internet

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, để ngăn chặn quá trình sản sinh acrylamide, trước khi chế biến món ăn có dùng tỏi, bạn có thể cho thêm nước cốt chanh. Vitamin C trong chanh có thể ức chế sự hình thành acrylamide, đồng thời cản trở phản ứng gốc tiêu hóa trong cơ thể bị đứt đoạn và ngăn chặn sự nitro hóa.

Tuy nhiên, tốt nhất bạn nên hạn chế chiên tỏi ở nhiệt độ cao để bảo toàn những dưỡng chất vốn có trong loại thực phẩm này, đồng thời giúp bảo vệ sức khỏe.

Ăn tỏi sống với số lượng nhiều

Hàm lượng allicin có trong tỏi sống rất cao, tính kích thích của nó cũng vô cùng mạnh mẽ. Nồng độ allicin càng cao, tác dụng chống ung thư càng mạnh, nhưng chính vì sự kích thích này mà không phải ai cũng có thể sử dụng.

Nếu ăn tỏi sống quá nhiều có thể gây kích thích dạ dày. Đặc biệt với những người có hệ tiêu hóa kém, thói quen sử dụng nhiều tỏi sống có thể gây nên bệnh viêm dạ dày, thậm chí phát triển thành bệnh ung thư dạ dày.

Đối với người cao tuổi, bệnh nhân bị loét dạ dày và các bệnh liên quan đến đường ruột như tiêu chảy nên hạn chế ăn nhiều tỏi sống để tránh gây hại cho sức khỏe.

Không nên ăn quá nhiều tỏi sống để tránh gây hại hệ tiêu hóa - Ảnh minh họa: Internet

Ăn tỏi nướng

Tỏi nướng ở nhiệt độ cao có thể sản sinh ra nhiều acrylamide, khi được nướng cùng với các loại thực phẩm khác có thể mang chất gây ung thư benzopyrene, làm tăng gấp đôi nguy cơ ung thư. Chính vì vậy, bạn nên hạn chế sử dụng đồ nướng.

Ăn quá nhiều tỏi nướng có thể gây phản tác dụng - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những sai lầm khi ăn tỏi bạn cần bỏ ngay từ hôm nay để không gây hại cho sức khỏe.