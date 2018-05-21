Thường xuyên dùng tỏi trị bệnh mà mắc phải những sai lầm này thì chẳng khác nào tự ‘đầu độc’ chính mình

Chuyên gia nói gì 21/05/2018 14:21

Tỏi là loại gia vị quen thuộc thường được dùng để phòng và trị nhiều loại bệnh. Mặc dù rất tốt cho sức khỏe nhưng nếu mắc phải những sai lầm sau khi dùng tỏi thì loại gia vị này có thể trở thành “độc dược” gây ung thư, rất nguy hiểm.

Tỏi là thực phẩm chứa những dưỡng chất đặc biệt có khả năng phòng và chống ung thư hiệu quả. Tuy nhiên, nếu sử dụng tỏi sai cách thì rất dễ gây phản tác dụng, biến tỏi trở thành tác nhân gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, thậm chí còn làm tăng nguy cơ ung thư.

Những sai lầm khi sử dụng tỏi dưới đây không chỉ khiến tỏi mất đi tác dụng ngăn ngừa ung thư mà còn sản sinh ra chất gây ung thư loại 2A - acrylamide, làm tổn thương DNA của tế bào. Về lâu dài, chất này sẽ ảnh hưởng đến các cơ quan trong cơ thể và gây ung thư.

Chính vì vậy, bạn hãy tránh dùng tỏi theo những cách dưới đây để bảo vệ sức khỏe:

Những sai lầm khi dùng tỏi gây hại sức khỏe

Tỏi chiên ở nhiệt độ cao

Tỏi chứa hàm lượng lớn lưu huỳnh và các thành phần chống ung thư. Tuy nhiên, khi những dưỡng chất này bị tác động ở nhiệt độ cao sẽ sản sinh ra acrylamide. Nếu sử dụng trong thời gian dài thì acrylamide sẽ chuyển hóa thành các chất gây ung thư.

Thường xuyên dùng tỏi trị bệnh mà mắc phải những sai lầm này thì chẳng khác nào tự ‘đầu độc’ chính mình - Ảnh 1
Nên hạn chế chiên tỏi ở nhiệt độ cao - Ảnh minh họa: Internet

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, để ngăn chặn quá trình sản sinh acrylamide, trước khi chế biến món ăn có dùng tỏi, bạn có thể cho thêm nước cốt chanh. Vitamin C trong chanh có thể ức chế sự hình thành acrylamide, đồng thời cản trở phản ứng gốc tiêu hóa trong cơ thể bị đứt đoạn và ngăn chặn sự nitro hóa.

Tuy nhiên, tốt nhất bạn nên hạn chế chiên tỏi ở nhiệt độ cao để bảo toàn những dưỡng chất vốn có trong loại thực phẩm này, đồng thời giúp bảo vệ sức khỏe.

Ăn tỏi sống với số lượng nhiều

Hàm lượng allicin có trong tỏi sống rất cao, tính kích thích của nó cũng vô cùng mạnh mẽ. Nồng độ allicin càng cao, tác dụng chống ung thư càng mạnh, nhưng chính vì sự kích thích này mà không phải ai cũng có thể sử dụng.

Nếu ăn tỏi sống quá nhiều có thể gây kích thích dạ dày. Đặc biệt với những người có hệ tiêu hóa kém, thói quen sử dụng nhiều tỏi sống có thể gây nên bệnh viêm dạ dày, thậm chí phát triển thành bệnh ung thư dạ dày.

Đối với người cao tuổi, bệnh nhân bị loét dạ dày và các bệnh liên quan đến đường ruột như tiêu chảy nên hạn chế ăn nhiều tỏi sống để tránh gây hại cho sức khỏe.

Thường xuyên dùng tỏi trị bệnh mà mắc phải những sai lầm này thì chẳng khác nào tự ‘đầu độc’ chính mình - Ảnh 2
Không nên ăn quá nhiều tỏi sống để tránh gây hại hệ tiêu hóa - Ảnh minh họa: Internet

Ăn tỏi nướng

Tỏi nướng ở nhiệt độ cao có thể sản sinh ra nhiều acrylamide, khi được nướng cùng với các loại thực phẩm khác có thể mang chất gây ung thư benzopyrene, làm tăng gấp đôi nguy cơ ung thư. Chính vì vậy, bạn nên hạn chế sử dụng đồ nướng.

Thường xuyên dùng tỏi trị bệnh mà mắc phải những sai lầm này thì chẳng khác nào tự ‘đầu độc’ chính mình - Ảnh 3
Ăn quá nhiều tỏi nướng có thể gây phản tác dụng - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những sai lầm khi ăn tỏi bạn cần bỏ ngay từ hôm nay để không gây hại cho sức khỏe.

Sự thật tin đồn ăn khoai tây giúp giảm cân thần tốc, 3 ngày giảm tận 5kg là chuyện dễ như ăn kẹo

Sự thật tin đồn ăn khoai tây giúp giảm cân thần tốc, 3 ngày giảm tận 5kg là chuyện dễ như ăn kẹo

Chia sẻ trải nghiệm trên các trang diễn đàn, mạng xã hội, nhiều người khẳng định chế độ ăn với khoai tây và sữa chua không đường giúp giảm cân rất nhanh.

Xem thêm
Từ khóa:   những sai lầm khi ăn tỏi ăn tỏi đúng cách

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 1 giờ 59 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Tâm sự 2 giờ 59 phút trước
Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 4 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen