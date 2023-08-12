Những sai lầm khi ăn sáng cực kỳ hại cho sức khỏe: Gây rối loạn tiêu hóa, thiếu hụt dinh dưỡng

Sống khỏe 12/08/2023 06:19

Bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày, thế nhưng vẫn còn nhiều người mắc phải những sai lầm này khiến cho sức khỏe suy giảm mà chẳng hay.

Không ăn trái cây hoặc rau củ

Ăn đủ trái cây và rau củ vào bữa sáng có thể là một thách thức, đặc biệt nếu bạn đã quen với việc ăn nhanh như bánh mì tròn hoặc thanh hạt ăn sáng. Tuy nhiên, ăn đủ các chất dinh dưỡng là điều quan trọng để giảm cân.

Khi bạn già đi, quá trình trao đổi chất có thể bắt đầu chậm lại một cách tự nhiên. Chất xơ trong chế độ ăn uống giúp cải thiện quá trình trao đổi chất và kiểm soát cân nặng tổng thể. Trái cây và rau củ có nhiều chất xơ tự nhiên và ít calo.

Những sai lầm khi ăn sáng cực kỳ hại cho sức khỏe: Gây rối loạn tiêu hóa, thiếu hụt dinh dưỡng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Ăn vặt thay cho bữa sáng


Không nên dùng đồ ăn vặt như bánh biscuit, chocolate… thay cho đồ ăn sáng. Đồ ăn vặt sẽ khiến việc tiêu hóa của cơ thể bị ảnh hưởng bởi buổi sáng cơ thể luôn trong trạng thái thiếu nước còn đồ ăn vặt lại rất khô. Đồ ăn vọt chỉ cung cấp năng lượng tạm thời, trong một thời gian ngắn. Ăn sáng với các loại thực phẩm khô dễ dẫn đến thiếu hụt dinh dưỡng cũng như sự suy giảm về thể chất, tạo điều kiện cho các tác.

 

Uống quá nhiều cà phê

Một tách cà phê sẽ giúp bạn tỉnh táo hơn và thúc đẩy trao đổi chất, nhưng đừng uống quá nhiều bởi sẽ dễ dẫn đến rối loạn giấc ngủ và tác động tiêu cực lên cơ thể.

Những sai lầm khi ăn sáng cực kỳ hại cho sức khỏe: Gây rối loạn tiêu hóa, thiếu hụt dinh dưỡng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ăn đồ ăn lạnh

Buổi sáng, cơ bắp, thần kinh và mạch máu của cơ thể đang trong trạng thái co lại, nếu bạn ăn thực phẩm lạnh sẽ khiến lưu lượng máu trong cơ thể khó lưu thông. Tình trạng này kéo dài sẽ gây  khó chịu ở đường tiêu hóa, thậm chí gây táo bón, da trở nên xấu hơn hoặc thậm chí có đờm ở cổ họng.... Thay vào đó nên thưởng thức một tô cháo nóng, bánh mỳ, ngũ cốc nóng, sữa nóng.

Những sai lầm khi ăn sáng cực kỳ hại cho sức khỏe: Gây rối loạn tiêu hóa, thiếu hụt dinh dưỡng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Vừa tỉnh dậy đã ăn ngay

Trước khi ăn sáng, bạn nên uống một cốc nước ấm trước. Điều này giúp bổ sung nước cho cơ thể sau một đêm dài, hỗ trợ tiêu hóa, giảm đói và cải thiện bệnh dạ dày.

Tiêu thụ thức uống này mỗi ngày có thể tăng nguy cơ ung thư gan và bệnh gan mãn tính

Tiêu thụ thức uống này mỗi ngày có thể tăng nguy cơ ung thư gan và bệnh gan mãn tính

Tiêu thụ thường xuyên đồ uống có đường có thể gây ra các rủi ro sức khỏe khác ngoài bệnh tiểu đường, béo phì và bệnh tim.

Xem thêm
Từ khóa:   sống khỏe bữa sáng sai lầm ăn sáng

TIN MỚI NHẤT

Người phụ nữ 91 tuổi đang đi bộ trong khuôn viên nhà thì bị con khỉ tấn công và cái kết

Người phụ nữ 91 tuổi đang đi bộ trong khuôn viên nhà thì bị con khỉ tấn công và cái kết

Video 1 giờ 7 phút trước
Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà

Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà

Tâm sự 1 giờ 22 phút trước
Đúng 19 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 19 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sao quốc tế 1 giờ 41 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Kể từ ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Cuộc trò chuyện bất ngờ với chồng cũ và câu trả lời khiến tôi lặng người

Cuộc trò chuyện bất ngờ với chồng cũ và câu trả lời khiến tôi lặng người

Tâm sự 1 giờ 52 phút trước
Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa ngày 23/9/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa ngày 23/9/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Thót tim khoảnh khắc bắt trăn khổng lồ dài 4,5 mét bò lên mái nhà dân

Thót tim khoảnh khắc bắt trăn khổng lồ dài 4,5 mét bò lên mái nhà dân

Video 2 giờ 7 phút trước
Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sao quốc tế 2 giờ 13 phút trước
Lời đề nghị bất ngờ của người mẹ và bài học dành cho đứa con trai bội bạc

Lời đề nghị bất ngờ của người mẹ và bài học dành cho đứa con trai bội bạc

Tâm sự gia đình 2 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?