Ăn đủ trái cây và rau củ vào bữa sáng có thể là một thách thức, đặc biệt nếu bạn đã quen với việc ăn nhanh như bánh mì tròn hoặc thanh hạt ăn sáng. Tuy nhiên, ăn đủ các chất dinh dưỡng là điều quan trọng để giảm cân.

Khi bạn già đi, quá trình trao đổi chất có thể bắt đầu chậm lại một cách tự nhiên. Chất xơ trong chế độ ăn uống giúp cải thiện quá trình trao đổi chất và kiểm soát cân nặng tổng thể. Trái cây và rau củ có nhiều chất xơ tự nhiên và ít calo.

Ăn vặt thay cho bữa sáng



Không nên dùng đồ ăn vặt như bánh biscuit, chocolate… thay cho đồ ăn sáng. Đồ ăn vặt sẽ khiến việc tiêu hóa của cơ thể bị ảnh hưởng bởi buổi sáng cơ thể luôn trong trạng thái thiếu nước còn đồ ăn vặt lại rất khô. Đồ ăn vọt chỉ cung cấp năng lượng tạm thời, trong một thời gian ngắn. Ăn sáng với các loại thực phẩm khô dễ dẫn đến thiếu hụt dinh dưỡng cũng như sự suy giảm về thể chất, tạo điều kiện cho các tác.

Uống quá nhiều cà phê

Một tách cà phê sẽ giúp bạn tỉnh táo hơn và thúc đẩy trao đổi chất, nhưng đừng uống quá nhiều bởi sẽ dễ dẫn đến rối loạn giấc ngủ và tác động tiêu cực lên cơ thể.

Ảnh minh họa: Internet

Ăn đồ ăn lạnh



Buổi sáng, cơ bắp, thần kinh và mạch máu của cơ thể đang trong trạng thái co lại, nếu bạn ăn thực phẩm lạnh sẽ khiến lưu lượng máu trong cơ thể khó lưu thông. Tình trạng này kéo dài sẽ gây khó chịu ở đường tiêu hóa, thậm chí gây táo bón, da trở nên xấu hơn hoặc thậm chí có đờm ở cổ họng.... Thay vào đó nên thưởng thức một tô cháo nóng, bánh mỳ, ngũ cốc nóng, sữa nóng.

Ảnh minh họa: Internet

Vừa tỉnh dậy đã ăn ngay

Trước khi ăn sáng, bạn nên uống một cốc nước ấm trước. Điều này giúp bổ sung nước cho cơ thể sau một đêm dài, hỗ trợ tiêu hóa, giảm đói và cải thiện bệnh dạ dày.