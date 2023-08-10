Đau đầu, mất ngủ là tình trạng hay gặp ở nhiều người. Điều này có thể ẩn chứa nhiều bệnh lý nguy hiểm, nếu không được điều trị sớm có thể đe dọa đến tính mạng.

Người bị thiếu máu não thường hay đau đầu, mất ngủ, trí nhớ suy giảm, chóng mặt, ù tai (nghe như có tiếng ve kêu bên tai).

Khi lưu lượng máu lên não không đủ sẽ khiến các tế bào não bị suy yếu và rối loạn chức năng, truyền thông tin sai.

Thiếu máu não có thể do nhiều nguyên nhân như: stress, thoái hóa đốt sống cổ chèn ép lưu lượng máu lên não, ăn uống kém dinh dưỡng, xơ vữa động mạch ngăn chặn dòng máu lưu thông lên não, cục máu đông (huyết khối), suy tim rung nhĩ,…. Trong đó, xơ vữa động mạch chiếm tỷ lệ khá lớn trong số những bệnh nhân bị thiếu máu não kể cả già hay trẻ hiện nay.

Rối loạn giấc ngủ

Rối loạn giấc ngủ gồm nhiều hình thức khác nhau, điển hình nhất là chứng mất ngủ. Tiếp đến là khó ngủ, ngủ ngáy, ngưng thở khi ngủ. Phần lớn người bệnh đến khám vì lý do mất ngủ, khó ngủ.

Các biểu hiện thường thấy của chứng rối loạn giấc ngủ là: khó vào giấc, bồn chồn hoặc thức giấc. Mất ngủ hay rối loạn giấc ngủ thường đi cùng với đau đầu.

Mất ngủ lâu ngày sẽ gây đau đầu, suy giảm trí nhớ, uể oải vào sáng ngày hôm sau, dễ cáu gắt, dễ bị tai nạn trong lao động và sinh hoạt,… Nhiều người bị mất ngủ kéo dài dẫn tới hoang tưởng, ảo giác, trầm cảm,… Nếu không được xử trí sớm dễ gây nhiều hệ lụy nguy hiểm đến tính mạng.

Ảnh minh họa: Internet

Bệnh lý mạch máu não

Một số bệnh lý ở mạch máu như dị dạng mạch máu não (phình động mạch),… có thể gây đau đầu, mất ngủ, tuy nhiên triệu chứng thường diễn ra mờ nhạt, ít biểu hiện rõ nên nhiều người dễ bị nhầm lẫn, chủ quan bỏ qua.

Rối loạn tiền đình

Nhiều người bị rối loạn tiền đình cũng có biểu hiện đau đầu, mất ngủ, kèm với đó là tình trạng chóng mặt dữ dội (người bệnh cảm nhận mọi thứ như quay cuồng, đảo lộn ngay trước mắt) nên người bệnh khó giữ được thăng bằng.

Chóng mặt là triệu chứng nổi trội của rối loạn tiền đình, ngoài ra người bị rối loạn tiền đình còn đi kèm với triệu chứng nổi trội khác đó là buồn nôn, nôn.

Dễ gặp tai biến nếu dùng thuốc hoạt huyết không đúng cách

Dẫn tin từ Sức khỏe Đời sống, Thiếu tướng.TTND.TS.BS. Đỗ Thế Lộc, Phó Chủ tịch thường trực Hội đông y Việt Nam cho biết, do có rất nhiều nguyên nhân gây đau đầu, hoa mắt, chóng mặt… nên không phải cứ gặp các tình trạng trên là dùng được hoạt huyết dưỡng não.

Một trong những nguyên nhân gây đau đầu, hoa mắt, chóng mặt là thiếu máu lên não, do đó, trong trường hợp này các thuốc hoạt huyết sẽ giúp tăng cường tuần hoàn não.

Dùng thuốc cần phải đúng chỉ định, đúng thể bệnh mới có tác dụng. Nếu không bệnh không khỏi mà còn có nguy cơ gây tai biến do dùng thuốc không đúng cách. Nguy cơ này tùy theo bệnh và tác dụng phụ của thuốc đối với bệnh đó.

Ảnh minh họa: Internet

Ví dụ: Tăng huyết áp làm tăng áp lực thường xuyên của dòng máu lên trên thành mạch, làm cho thành mạch bị giãn dần ra, gây đau đầu căng thẳng, hoa mắt, chóng mặt... Khi mạch đã bị giãn mà tiếp tục dùng thuốc hoạt huyết sẽ làm nặng thêm bệnh, thậm chí vỡ mạch gây xuất huyết não

Theo TTND.GS.TS. Trương Việt Bình – Chủ tịch Hội Nam y Việt Nam, các thuốc hoạt huyết có tác dụng trong các trường hợp huyết ứ. Huyết ứ xuất hiện khi huyết không lưu thông, đình trệ và ngưng đọng hoặc huyết thoát ra ngoài kinh mạch, tích lại trong cơ thể, ảnh hưởng đến sự vận hành của kinh lạc.

Nguyên lý của các thuốc hoạt huyết là làm cho huyết không bị ứ đọng lại. Tuy nhiên, nhiều loại thuốc hoạt huyết còn có tác dụng mạnh gây phá huyết. Chính vì vậy các thuốc này có tác dụng làm giãn mạch, nếu dùng lâu dài các loại thuốc hoạt huyết sẽ làm các mạch máu bị giãn, thậm chí có thể gây xuất huyết não, chảy máu não…