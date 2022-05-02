Những loại thực phẩm tăng cường sinh lực, hỗ trợ tim mạch tối ưu mà nam giới không nên bỏ qua sau tuổi 30

Chúng ta thường gây ra những tổn thương cho cơ thể ở độ tuổi 30 và nó lại gây ám ảnh sức khỏe trong những năm 40, 50 và 60 tuổi hơn nhiều. Vì vậy, để tránh những cơn ác mộng như vậy, hãy bổ sung cho tuổi 30 của bạn bằng một lối sống kỷ luật với những thực phẩm sau trong chế độ ăn uống hàng ngày của bạn.

Đậu rất giàu chất xơ và theo Học viện Dinh dưỡng và Ăn kiêng, đàn ông ở độ tuổi 30 nên có ít nhất 40 gam chất xơ mỗi ngày. Chất xơ không chỉ giúp kiểm soát lượng đường trong máu và cảm giác thèm ăn mà nó còn làm giảm nguy cơ ung thư ruột kết.

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Khi bạn bước qua tuổi 30, hãy đảm bảo rằng bạn bổ sung các loại rau xanh tươi vào chế độ ăn hàng ngày vì chúng chứa nhiều vitamin A, một chất chống oxy hóa mạnh có thể giúp kháng viêm. Mức độ viêm có thể bắt đầu tăng ở độ tuổi 30 và có thể khiến bạn tăng nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ và một số bệnh ung thư, do đó, cần có một chế độ ăn uống giàu chất chống oxy hóa. Theo các chuyên gia, chứng viêm thường gây ra đau lưng và tổn thương mô nghiêm trọng, vì thế rau xanh luôn là trọ thủ sức khỏe lý tưởng mà bạn cần.

Măng tây

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Axit folic là một loại vitamin quan trọng đối với nam giới, đủ axit folic có thể giúp giảm nguy cơ dị tật bẩm sinh, cải thiện khả năng sinh sản, giảm nguy cơ tim mạch. Măng tây là một nguồn giàu folate, một loại vitamin B chủ yếu đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển tế bào của tế bào hồng cầu và tạo ra DNA mới.

Quả việt quất

Chúng có đặc tính chống viêm mạnh và có một nhóm hợp chất gọi là polyphenol, giúp giảm viêm khắp cơ thể và giúp bạn có giấc ngủ ngon.

Quả cherry

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Theo các chuyên gia, cherry đào có đặc tính chống viêm giúp kiểm soát cơn đau và viêm liên quan đến viêm xương khớp. Đối với những người bình thường, viêm xương khớp là một tình trạng mãn tính liên quan đến tuổi tác, bắt đầu từ cuối những năm 20 và đầu những năm 30 tuổi.

Khoai tây

Khoai tây rất giàu kali và một củ khoai tây cung cấp lượng kali cao hơn gấp đôi so với một quả chuối, đồng thời giữ cho huyết áp luôn ở mức ổn định.

Cà phê

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Một hoặc hai tách cà phê mỗi ngày sau 30 tuổi là tốt vì nó có khả năng bảo vệ chống lại nhiều loại ung thư, bệnh tim mạch, sa sút trí tuệ, bệnh gan và thậm chí cả bệnh tiểu đường. Nó giúp giảm căng thẳng oxy hóa trên cơ thể. Đảm bảo rằng cà phê của bạn không có đường hoặc chất béo nhân tạo để tôt hơn cho sức khỏe nhé.

Sữa chua

Theo các nghiên cứu, sự hấp thụ của xương giảm ở độ tuổi 25-30 và do đó điều quan trọng là phải tiêu thụ đủ canxi để có một ngày mai khỏe mạnh hơn. Sữa chua là một nguồn thực phẩm giàu canxi và vitamin K2, giúp đưa canxi vào xương giúp giữ cho bạn cân đối và khỏe mạnh.

Hạt chia

Ảnh minh họa: Internet

Chúng rất giàu omega-3 giúp bảo vệ cơ thể chống lại các bệnh tim mạch và chứng viêm nhiễm, đồng thời giữ cho nhận thức và các chức năng tế bào mạnh mẽ.

Theo Times of India