Những loại thực phẩm tăng cường sinh lực, hỗ trợ tim mạch tối ưu mà nam giới không nên bỏ qua sau tuổi 30

Sống khỏe 02/05/2022 17:01

Với tuổi ngày càng cao, cơ thể con người trở nên yếu hơn và đòi hỏi phải chú ý nhiều hơn đến thói quen ăn uống lành mạnh. 

Chúng ta thường gây ra những tổn thương cho cơ thể ở độ tuổi 30 và nó lại gây ám ảnh sức khỏe trong những năm 40, 50 và 60 tuổi hơn nhiều. Vì vậy, để tránh những cơn ác mộng như vậy, hãy bổ sung cho tuổi 30 của bạn bằng một lối sống kỷ luật với những thực phẩm sau trong chế độ ăn uống hàng ngày của bạn. 

Đậu

Những loại thực phẩm tăng cường sinh lực, hỗ trợ tim mạch tối ưu mà nam giới không nên bỏ qua sau tuổi 30 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đậu rất giàu chất xơ và theo Học viện Dinh dưỡng và Ăn kiêng, đàn ông ở độ tuổi 30 nên có ít nhất 40 gam chất xơ mỗi ngày. Chất xơ không chỉ giúp kiểm soát lượng đường trong máu và cảm giác thèm ăn mà nó còn làm giảm nguy cơ ung thư ruột kết.

Rau xanh

Những loại thực phẩm tăng cường sinh lực, hỗ trợ tim mạch tối ưu mà nam giới không nên bỏ qua sau tuổi 30 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Khi bạn bước qua tuổi 30, hãy đảm bảo rằng bạn bổ sung các loại rau xanh tươi vào chế độ ăn hàng ngày vì chúng chứa nhiều vitamin A, một chất chống oxy hóa mạnh có thể giúp kháng viêm. Mức độ viêm có thể bắt đầu tăng ở độ tuổi 30 và có thể khiến bạn tăng nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ và một số bệnh ung thư, do đó, cần có một chế độ ăn uống giàu chất chống oxy hóa. Theo các chuyên gia, chứng viêm thường gây ra đau lưng và tổn thương mô nghiêm trọng, vì thế rau xanh luôn là trọ thủ sức khỏe lý tưởng mà bạn cần. 

Măng tây

Những loại thực phẩm tăng cường sinh lực, hỗ trợ tim mạch tối ưu mà nam giới không nên bỏ qua sau tuổi 30 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Axit folic là một loại vitamin quan trọng đối với nam giới, đủ axit folic có thể giúp giảm nguy cơ dị tật bẩm sinh, cải thiện khả năng sinh sản, giảm nguy cơ tim mạch. Măng tây là một nguồn giàu folate, một loại vitamin B chủ yếu đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển tế bào của tế bào hồng cầu và tạo ra DNA mới. 

Quả việt quất

Chúng có đặc tính chống viêm mạnh và có một nhóm hợp chất gọi là polyphenol, giúp giảm viêm khắp cơ thể và giúp bạn có giấc ngủ ngon. 

Quả cherry

Những loại thực phẩm tăng cường sinh lực, hỗ trợ tim mạch tối ưu mà nam giới không nên bỏ qua sau tuổi 30 - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Theo các chuyên gia, cherry đào có đặc tính chống viêm giúp kiểm soát cơn đau và viêm liên quan đến viêm xương khớp. Đối với những người bình thường, viêm xương khớp là một tình trạng mãn tính liên quan đến tuổi tác, bắt đầu từ cuối những năm 20 và đầu những năm 30 tuổi. 

Khoai tây

Khoai tây rất giàu kali và một củ khoai tây cung cấp lượng kali cao hơn gấp đôi so với một quả chuối, đồng thời giữ cho huyết áp luôn ở mức ổn định. 

Cà phê

Những loại thực phẩm tăng cường sinh lực, hỗ trợ tim mạch tối ưu mà nam giới không nên bỏ qua sau tuổi 30 - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Một hoặc hai tách cà phê mỗi ngày sau 30 tuổi là tốt vì nó có khả năng bảo vệ chống lại nhiều loại ung thư, bệnh tim mạch, sa sút trí tuệ, bệnh gan và thậm chí cả bệnh tiểu đường. Nó giúp giảm căng thẳng oxy hóa trên cơ thể. Đảm bảo rằng cà phê của bạn không có đường hoặc chất béo nhân tạo để tôt hơn cho sức khỏe nhé. 

Sữa chua

Theo các nghiên cứu, sự hấp thụ của xương giảm ở độ tuổi 25-30 và do đó điều quan trọng là phải tiêu thụ đủ canxi để có một ngày mai khỏe mạnh hơn. Sữa chua là một nguồn thực phẩm giàu canxi và vitamin K2, giúp đưa canxi vào xương giúp giữ cho bạn cân đối và khỏe mạnh. 

Hạt chia

Những loại thực phẩm tăng cường sinh lực, hỗ trợ tim mạch tối ưu mà nam giới không nên bỏ qua sau tuổi 30 - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Chúng rất giàu omega-3 giúp bảo vệ cơ thể chống lại các bệnh tim mạch và chứng viêm nhiễm, đồng thời giữ cho nhận thức và các chức năng tế bào mạnh mẽ. 

Theo Times of India

5 dấu hiệu tim đang khẩn thiết cầu cứu thông mà bàn tay mà bạn chớ nên phớt lờ

5 dấu hiệu tim đang khẩn thiết cầu cứu thông mà bàn tay mà bạn chớ nên phớt lờ

Thật dễ dàng để bỏ qua các vấn đề với bàn tay của bạn nhưng bạn không biết rằng chúng có thể hữu ích. Nếu bạn là người không chú ý nhiều đến những phần phụ như bàn tay, bạn có thể muốn bắt đầu tìm hiểu nó ngay bây giờ. Cho dù có vấn đề với móng tay, ngón tay, lòng bàn tay hoặc hơn thế nữa, bàn tay của bạn có thể hiển thị các triệu chứng được coi là dấu hiệu cảnh báo nghiêm trọng về bệnh tim. 

Xem thêm
Từ khóa:   thực phẩm dành cho nam giới chăm sóc sức khỏe nam giới thực phẩm nam giới nên ăn

TIN MỚI NHẤT

Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 13 phút trước
Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 43 phút trước
Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 2 giờ 13 phút trước
Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Tâm sự gia đình 2 giờ 43 phút trước
Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 13 phút trước
Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 3 giờ 43 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Tâm sự 4 giờ 13 phút trước
Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Tâm sự 4 giờ 43 phút trước
Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Tâm sự gia đình 5 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?