Những điều chị em cần biết về suy giảm nội tiết tố nữ

Suy giảm nội tiết tố nữ là vấn đề phổ biến ở phụ nữ sau tuổi 30, đây được xem là giai đoạn nồng độ hormone estrogen suy giảm nhiều.

Nội tiết tố nữ hay còn gọi Estrogen là một hormone được tiết ra từ buồng trứng, đây là một yếu tố quyết định đến vẻ đẹp và sinh lý của phái nữ như ngực nở, eo thon, da dẻ mịn màng, âm đạo ẩm ướt...

Khi nội tiết tố nữ suy giảm thì chúng sẽ ảnh hưởng đến vóc dáng và làn da đầu tiên, sau đó là hệ quả suy giảm ham muốn tình dục gây ảnh hưởng không nhỏ đến hạnh phúc gia đình.

Nồng độ Estrogen tiêu chuẩn ở phụ nữ dao động từ 50 pg/ml đến 400 pg/ml. Nếu nồng độ này dưới ngưỡng 100 pg/ml nghĩa là bạn đang bị thiếu hụt Estrogen.

Nội tiết tố nữ hay còn gọi Estrogen là một hormone được tiết ra từ buồng trứng

2. Nguyên nhân gây suy giảm nội tiết tố nữ

+ Do tuổi tác

Phụ nữ sau tuổi 30 tuổi các chức năng của buồng trứng sẽ bị suy giảm do lượng Estrogen không còn được tiết ra nhiều như trước. Đây được xem là nguyên nhân hàng đầu ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe nữ giới khi bước vào tuổi trung niên.

Suy giảm nội tiết tố nữ do tuổi tác

+ Do thiếu hụt chất dinh dưỡng ở độ tuổi sinh sản

Chị em phụ nữ Việt Nam thường ít quan tâm đến sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe sinh ký trong giai đoạn tiền mãn kinh, việc không bổ sung thực phẩm giúp cân bằng nội tiết tố nữ từ sớm ảnh hưởng không nhỏ đến lượng Estrogen sau tuổi 30.

Không bổ sung thực phẩm giúp cân bằng nội tiết tố nữ từ sớm ảnh hưởng không nhỏ đến lượng Estrogen sau tuổi 30

Bên cạnh đó, việc phụ nữ đắm chìm trong công việc, gia đình khiến cho tình trạng sức khỏe và đặc biệt là tình trạng nội tiết tố nữ suy giảm càng diễn ra nhanh chóng.

+ Phụ nữ giai đoạn mãn kinh và tiền mãn kinh

Khi bước vào giai đoạn này, nội tiết tố nữ bị suy giảm mạnh hoặc có thể ngưng sản xuất. Lúc này, phụ nữ sẽ gặp phải tình trạng thiếu hụt Estrogen trầm trọng với nhiều triệu chứng bệnh lý đi kèm hết sức nguy hiểm.

+ Phụ nữ sau khi mang thai

Nồng độ Estrogen tăng đột biến ở phụ nữ mang thai giúp bảo vệ thai nhi. Nhưng sau khi sinh, nồng độ này giảm hẳn để nhường chỗ cho các hormone tiết sữa cho em bé. Đây cũng chính là nguyên nhân gây suy giảm nội tiết tố nữ của chị em sau sinh.

+ Do cắt buồng trứng

Buồng trứng thường được gọi là “nhà máy” sản sinh nội tiết tố ở nữ. Trong trường hợp chẳng may phụ nữ được bác sĩ chỉ định cắt một hoặc 2 bên buồng trứng do bệnh lý thì sẽ kéo theo hệ quả là lượng Estrogen bị suy giảm hoặc không sản xuất ra nữa.

Do vậy một trong những nguyên nhân suy giảm nội tiết tố nữ chính là cắt buồng trứng. Phụ nữ khi bị cắt bỏ buồng trứng sẽ phải đối diện với những biểu hiện của phụ nữ giai đoạn tiền mãn kinh, mãn kinh diễn ra sớm và nghiêm trọng hơn phụ nữ không cắt buồng trứng.

+ Do dùng thuốc

Trong một số loại thuốc có chứa thành phần ức chế sản xuất hormone Estrogen, đây cũng là một trong những nguyên nhân suy giảm nội tiết tố nữ. Trường hợp này thường rơi vào các loại thuốc tránh thai với thời gian sử dụng kéo dài.

+ Do stress, căng thẳng

Tình trạng căng thẳng, mệt mỏi do công việc, chuyện gia đình cũng dẫn đến sự điều tiết nội tiết tố nữ trong cơ thể

Tình trạng căng thẳng, mệt mỏi do công việc, chuyện gia đình cũng dẫn đến sự điều tiết nội tiết tố nữ trong cơ thể, cụ thể là nó sẽ làm ảnh hưởng đến quá trình sản sinh hormone Estrogen bị hạn chế ở các chị em.

3. Các biểu hiện của suy giảm nội tiết tố nữ

Suy giảm nội tiết tố nữ là điều chắc chắn phải diễn ra ở phụ nữ, chỉ là chúng đến sớm hay muộn, cách tốt nhất là nhận biết khi nào cơ thể thiếu hụt Estrogen qua các triệu chứng suy giảm nội tiết tố nữ để bổ sung kịp thời.

+ Sức khỏe suy giảm nhiều

Suy giảm nội tiết tố nữ khiến sức đề kháng của chị em cũng bị giảm dần. Đây là nguyên nhân khiến chị em hay gặp các bệnh về xương khớp và thường xuyên bị ốm vặt như: Bị gù lưng, loãng xương, ung thư cổ tử cung…

+ Lão hóa da

Nội tiết tố nữ đóng vai trò quan trọng trong việc sản sinh collagen, giúp tạo mô liên kết và duy trì độ đàn hồi của da.

Dấu hiệu dễ nhận thấy của suy giảm nội tiết tố nữ là da nhăn nheo, thiếu sức sống và khô sạm hơn

Dấu hiệu dễ nhận thấy của suy giảm nội tiết tố nữ là da nhăn nheo, thiếu sức sống và khô sạm hơn. Nám da do rối loạn nội tiết là tình trạng khá phổ biến làm mất nhan sắc của chị em.

Nếu nội tiết tố nữ ổn định nó có thể duy trì độ đàn hồi và độ ẩm cho da nhưng nếu bị rối loạn thì da dễ bị khô, sạm, xuất hiện vết nám ngày càng nhiều và đậm nét.

+ Rối loạn kinh nguyệt

Gây ra tình trạng chu kỳ kinh hằng tháng không đều, thời gian hành kinh dài hoặc ngắn bất thường vì chức năng của buồng trứng bị ảnh hưởng, bị rối loạn theo.

+ Đau rát khi quan hệ tình dục

Suy giảm nội tiết tố nữ giai đoạn tiền mãn kinh hay mãn kinh đó chính là chứng khô hạn, đau rát khi quan hệ tình dục…

Suy giảm nội tiết tố nữ khiến chị em dễ thấy đau rát khi quan hệ tình dục

Nghiêm trọng hơn nếu những biểu hiện này xuất hiện ở những phụ nữ khi còn trẻ. Khiến không ít người tự ti, không dám gần gũi với chồng. Nếu không biết cách điều trị sớm thì chứng bệnh này ảnh hưởng nghiêm trọng đến hạnh phúc gia đình.

+ Vóc dáng xuống cấp

Ở những chị em sản sinh đầy đủ lượng Estrogen thì sẽ luôn được sở hữu vóc dáng thon gọn, ba vòng rõ rệt. Trái ngược với những người bị suy giảm nội tiết tố nữ khiến thân hình ngấn mỡ, tăng cân khó kiểm soát, sồ sề gây mất tự tin vào bản thân.

+ Viêm nhiễm phụ khoa

Thiếu nội tiết tố hay cường nội tiết tố đều khiến cho cơ chế sản sinh nội tiết tố bị hoạt động gián đoạn. Khi suy giảm nội tiết tố thì âm đạo không thể tiết đủ dịch nhầy để bôi trơn khiến cho vi khuẩn gây bệnh phụ khoa có điều kiện để tấn công gây viêm nhiễm.

+ Giảm ham muốn

Khi nội tiết tố nữ suy giảm, ham muốn tình dục và cảm giác khoái cảm dễ bị mất đi

Khi nội tiết tố nữ suy giảm, ham muốn tình dục và cảm giác khoái cảm bị mất đi vì chúng do hormone estrogen và progesteron mang lại. Ngoài ra, sức khỏe suy giảm do rối loạn nội tiết gây ra cũng ảnh hưởng trực tiếp tới ham muốn tình dục và cảm giác cực khoái của chị em.

+ Tăng huyết áp bất thường

Khi huyết áp tăng cao bất thường thì chị em cần lưu ý vì thay đổi nội tiết tố nữ cũng có thể dẫn tới tình trạng này.

4. Cách chữa suy giảm nội tiết tố nữ hiệu quả

+ Điều chỉnh chế độ ăn uống phù hợp

Một chế độ dinh dưỡng hợp lý sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến chức năng hoạt động của hormone Estrogen trong cơ thể. Ăn uống khoa học, bổ sung các thực phẩm giàu nội tiết tố nữ sẽ giúp chị em cải thiện đáng kể tình trạng đang gặp phải.

Estrogen có nhiều trong: hạt đậu nành, các loại ngũ cốc, sữa, rau củ có màu xanh đậm, thịt, trái cây,… Chúng ta nên bổ sung các thực phẩm này thường xuyên trong bữa ăn hàng ngày để cung cấp đủ dưỡng chất cho cơ thể.

+ Tập thể thao đều đặn hàng ngày

Các chị em nên cố gắng duy trì các bài tập thể dục nhẹ nhàng đều đặn mỗi ngày để nâng cao sức khỏe của bản thân, điều hòa nội tiết tố.

Chế độ dinh dưỡng hợp lý kết hợp tập thể thao đều đặn hàng ngày

Nên dành 30 phút đến 1 tiếng mỗi ngày cho những môn thể thao như yoga, nhảy hiện đại, chạy bộ, bơi lội, cầu lông, tập tạ… để giảm tình trạng rối loạn nội tiết tố trong cơ thể. Ngoài ra, rèn luyện thể thao còn giúp tăng sức đề kháng, giúp vóc dáng săn chắc.

+ Giữ tinh thần luôn thoải mái, hạn chế căng thẳng

Một tinh thần lạc quan, luôn vui vẻ, yêu đời sẽ góp phần không nhỏ giúp cải thiện tình trạng thiếu hụt nội tiết tố nữ. Chúng ta nên hạn chế căng thẳng, áp lực thay vào đó là tập thói quen suy nghĩ vui tươi, tích cực.

Giữ tinh thần luôn thoải mái, hạn chế căng thẳng

Nữ giới cũng nên cho phép bản thân thực hiện các sở thích như đi mua sắm, đi dạo, vui chơi… để có được trạng thái tâm lý ổn định. Từ đó, giúp cơ thể lấy lại sự cân bằng do rối loạn nội tiết tố gây ra.

+ Sử dụng thuốc điều trị rối loạn nội tiết tố nữ

Xu hướng bổ sung các loại thuốc hay thực phẩm chức năng đã không còn là phương pháp xa lạ với chị em phụ nữ hiện đại. Chị em có thể dùng các sản phẩm Tây y hoặc Đông y để bổ sung cho sự thiếu hụt Estrogen.

Việc dùng thuốc hay các thực phẩm chức năng thường mang lại kết quả nhanh chóng và an toàn khi dùng với liều dùng nhỏ cùng thời gian điều trị ngắn. Tuy nhiên, thuốc hoặc thực phẩm chức năng có thể gây tác dụng phụ không mong muốn, do đó chị em nên cân nhắc sử dụng sao cho đúng liều lượng, theo đúng chỉ định của bác sĩ.

Với những chia sẻ trên đây, chúng tôi hy vọng đã giúp chị em hiểu thêm về tình trạng suy giảm nội tiết tố nữ ở chị em sau tuổi 30 để phòng ngừa và điều trị tích cực.