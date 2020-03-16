7 nét tướng của người phụ nữ quyến rũ trời sinh

Tâm linh - Tử vi 16/03/2020 05:13

Có những người phụ nữ quyến rũ trời sinh với những nét tướng hấp dẫn, lôi cuốn đặc biệt. Dù gặp họ lần đầu, đàn ông cũng đã say đắm không rời.

Đây là những nét tướng của phụ nữ quyến rũ trời ban, bạn có được mấy điểm?

Khuôn mặt trái xoan

Phụ nữ có mặt trái xoan cho đàn ông ấn tượng khó quên. Đàn ông dễ bị thu hút bởi nét tướng ưa nhìn này.

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Phụ nữ có mặt trái xoan cho đàn ông ấn tượng khó quên - Ảnh minh họa: Internet

Đây là tướng phụ nữ thường nhận được nhiều phúc khí. Bản tính của họ cũng hiền dịu, thiện lương, được nhiều người quý mến.

Mày thanh, mắt to

Phụ nữ có nét tướng này thường có tính cách nhẹ nhàng, giàu cảm thông, sẻ chia. Đàn ông khi bên họ luôn thấy dễ chịu vì họ tinh tế thấu hiểu, biết đàn ông muốn và cần gì.

Kiểu phụ nữ này khéo léo trong cách thể hiện mong muốn, đàn ông sẽ tự nguyện cho họ điều họ muốn. Đàn ông sẵn sàng ở lại bên kiểu đàn bà quyến rũ này.

Thùy châu (dái tai) dày

Theo nhân tướng học, tai là bộ phận cơ thể tượng trưng cho trí tuệ và sự ổn định. Nếu phụ nữ có thùy châu dày thì sức khỏe tốt, tài vận dồi dào, gặp nhiều nhân duyên tốt, sinh được con thông minh.

Phụ nữ có nét tướng này còn có tính cách thiệt thà, giàu bao dung, một lòng chung thủy với chồng. Đàn ông luôn bị thu hút bởi người phụ nữ như thế.

Mắt đào hoa

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Mắt đào hoa ở phụ nữ là mắt có nét cười, hơi ươn ướt dễ làm rung động lòng người khác - Ảnh minh họa: Internet

Mắt đào hoa ở phụ nữ là mắt có nét cười, hơi ươn ướt dễ làm rung động lòng người khác. Đàn ông sẽ bị chìm sâu vào đôi mắt biết nói như thế. Đây cũng là nét tướng của phụ nữ dịu dàng, thùy mị.

Lông mày cong

Người phụ nữ có lông mày cong lúc cười lên sẽ trông rất thu hút. Phụ nữ có nét tướng này có tính cách nhẹ nhàng, dễ khiến đàn ông bị cuốn hút.

Miệng nhỏ

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Theo nhân tướng học, miệng nhỏ là nét tướng của người đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Theo nhân tướng học, miệng nhỏ là nét tướng của người đẹp. Trong những bức họa xưa, phụ nữ luôn được họa với chiếc miệng nhỏ, như nụ hoa đào nhỏ tươi tắn. Phụ nữ có nét tướng này có trí tuệ, khôn khéo, đặc biệt thu hút đàn ông.

Hàm răng trắng đều

Phụ nữ có răng trắng đều là người có thận và bàng quang tốt, sinh nở cũng thuận lợi. Đây còn là kiểu phụ nữ quyến rũ đàn ông. Họ khéo léo thể hiện tình cảm, khiến đàn ông khi yêu rất say mê. Nhưng một khi đã hết tình, kiểu phụ nữ cũng cạn tình dứt khoát.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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