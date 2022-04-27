Những chìa khóa để tiến gần hơn đến con đường hạnh phúc

Thay vì xác định hạnh phúc là một cảm giác hài lòng, nhiều người trong chúng ta nhầm lẫn hạnh phúc với các loại tâm trạng mạnh như: phấn khích, vui sướng hoặc thậm chí là một nguồn năng lượng tích cực vô tận nào đó tác động đến chúng ta. Nhưng đó hoàn toàn là một kỳ vọng không thực tế; nếu với định nghĩa như vậy, ắt hẳn mọi người sẽ đấu tranh rất nhiều để trở thành người hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc thực sự không nằm ở việc chúng ta thỏa mãn bản thân bằng những cảm xúc tích cực hay những cảm xúc mạnh khác mà quên đi sự hiện diện của những cảm xúc tiêu cực khác đang ghì chặt con người chúng ta đi xuống.

Hầu hết chúng ta đều muốn được hạnh phúc , nhưng làm thế nào? Chúng ta luôn ước rằng có một phép ‘thần kỳ’ nào đó hay là thực tế hơn là một giải pháp hữu ích để đảm bảo rằng chúng sẽ luôn giữ chúng ta ở một trạng thái hạnh phúc, nhưng điều đó là không thể. Một phần của vấn đề nằm ở cách chúng ta xác định hạnh phúc.

Trách nhiệm: Nhiều người trong chúng ta đang cố gắng tìm người hoặc thứ nào đó để khiến chúng ta hạnh phúc – chính điều đó càng làm ta thụt tùi trên con đường tới đích đến ấy. Kết quả là, chúng ta thường cảm thấy thất vọng hoặc buồn bã khi một mối quan hệ hoặc công việc mới không giúp chúng ta có một tinh thần tốt hơn.

Thay vào đó, những điều đó hướng đến việc quản lý năng lượng của chúng ta và lựa chọn cách tiếp cận đối với sự hiện diện của ta để có thể mang lại cảm giác thỏa mãn, tràn đầy hạnh phúc. Hạnh phúc đến từ việc tự nhận thức, chịu trách nhiệm, đưa ra quyết định, làm điều gì đó có ý nghĩa và kết nối với chính chúng ta và những người khác.

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Quyết định

Chúng ta không thể tự quyết định cảm thấy hạnh phúc, nhưng chúng ta có thể đưa ra quyết định mà điều ấy khiến chúng ta ‘nở một nụ cười’ hạnh phúc. Hạnh phúc là sự phản ánh cách chúng ta chọn sống cuộc sống của mình. Nó không phải là một ‘sự kiện’ duy nhất mà là kết quả của tất cả các quyết định trước đó chúng ta đã làm – dù là lớn hay nhỏ.

Ý nghĩa

Sẽ rất khó để tìm thấy hạnh phúc nếu không có ý nghĩa gì - một ‘chứng nhận’ với những gì ta và cuộc đời của chúng ta đã làm để trở nên có giá trị và có mục đích. Việc làm điều gì đó có ý nghĩa vào mỗi ngày thường có thể dẫn chúng ta đến cảm giác của hạnh phúc.

Ảnh minh họa: Internet

Chúng ta không nên nhầm lẫn giữa 2 từ ‘có ý nghĩa’ và ‘có năng suất’ . Việc hạnh phúc không đồng nghĩa với việc chúng ta phải luôn cảm thấy ‘năng suất’ mỗi ngày, mà thật sự hạnh phúc là việc những điều mà chúng ta làm sẽ mang lại cho chúng ta những ‘giá trị’ nhất định. Điều đó cũng có thể đơn giản như’ cân đường hộp sữa’, nhưng cũng có thể bạn sẽ nhầm lẫn với ý nghĩa thực sự của việc làm sao để hạnh phúc. Không phải ‘làm càng nhiều’ thì chúng ta sẽ hạnh phúc, đơn giản chỉ là chúng ta làm những điều ‘thật sự’ khiến chúng ta biết được mình là ai mà thôi!

Nhận thức

Bí quyết để hạnh phúc chính là tự nhận thức được mình là ai. Thật khó để cho chúng ta thứ mà chúng ta muốn hoặc là cần mà không có được sự nhận thức đúng đắn về điều đó là gì. Và, nếu chúng ta không hòa hợp được với chính mình, chúng ta thậm chí còn không thể có được trải nghiệm của niềm vui, sự phấn khích và sự hài lòng một cách thật sự hoàn toàn.

Ảnh minh họa: Internet

Lời khuyên thực tế để tìm kiếm hạnh phúc

Hãy trở nên có ích

Con người có xu hướng cảm thấy hạnh phúc khi họ cảm thấy hữu ích hoặc thấy công việc của họ có ý nghĩa. Việc giúp bà của bạn đi mua sắm tạp hóa, làm công việc tình nguyện tại một nơi trú ẩn của chó hoặc yêu cầu được đưa vào các dự án tại nơi làm việc mà bạn tin rằng chúng tạo nên sức ảnh hưởng thật sự sẽ giúp chúng ta tiến gần hơn trên con đường tìm kiếm hạnh phúc.

Sống vì hiện tại

Chúng ta thường bị cướp đi hạnh phúc của chính mình vì quá tập trung vào quá khứ (mà chúng ta biết chắc rằng điều ấy hoàn toàn không thể thay đổi được) hoặc tương lai của chúng ta (mà chúng ta không thể kiểm soát được).

Đặt mục tiêu

Mọi người thấy rất khó để hạnh phúc nếu họ không có một hướng đi phù hợp cho bản thân. Việc có một cái gì đó để khiến ta hướng tới, cho dù mục đích ấy có thực sự hữu ích hay không, hay chỉ đơn giản là uống đủ nước mỗi ngày cũng có thể giúp ta cảm thấy hạnh phúc hơn.

Thực hành lòng biết ơn

Ngày nay, cuộc sống của chúng ta bận rộn đến nỗi chúng ta khước từ đi những điều tốt đẹp đang xảy ra xung quanh mà chỉ chăm chăm vào những điều tiêu cực (hoặc là những đòi hỏi hằng ngày của cuộc sống). Việc tìm những khoảnh khắc để biết ơn có thể giúp ta dẫn đến hạnh phúc. Điều này không có nghĩa rằng chúng ta phải ‘buộc lòng’ biết ơn, mà chỉ đơn giản là thừa nhận nó khi nó đến.

Cứ việc ăn mừng

Điều quan trọng là cho phép bản thân chúng ta ăn mừng những khoảnh khắc kể cả khi đó là nỗ lực nhỏ hay là những cột mốc lớn. Chúng ta có thể trải nghiệm rất nhiều hạnh phúc trong những điều nhỏ nhặt nếu chúng ta dành một chút thời gian dù nhỏ thôi để đánh giá cao họ.

Thực hành việc chấp nhận

Chấp nhận những điều chúng ta không thể kiểm soát hoặc thay đổi là một bước quan trọng trong việc học hỏi để hạnh phúc với cuộc sống của chúng ta. Nếu chúng ta liên tục nghĩ rằng mọi thứ có thể hoặc chắc chăn khác đi nếu không có chúng ta, điều đó sẽ ngăn chúng ta biết ơn những gì mình đã làm.

Bảo vệ công sức về thời gian và nỗ lực của bạn

Tìm hiểu những điều gì bạn nên dành thời gian vào, cách bảo vệ năng lượng của bạn và cách nạp lại khi chúng bị hao hụt. Thật khó để hạnh phúc nếu chúng ta liên tục chạy khi năng lượng trong ta không còn. Đây là nơi thiết lập ranh giới xuất hiện - nếu chúng ta đặt ra một số ranh giới nhất định nào đó, chúng ta có thể tìm thấy được hạnh phúc!