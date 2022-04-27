Có giấc ngủ đầy đủ và tinh thần lạc quan chính là chìa khóa để tránh béo phì

Theo một khảo sát, hơn một phần ba người lớn ở Mỹ thường xuyên không ngủ đủ giấc , một phần là vì công việc thay đổi, nguyên nhân khác là do các thiết bị điện tử thông minh đã ‘điều khiển’ chúng ta ngay cả khi chúng ta buồn ngủ. Ngoài ra, mọi người có xu hướng ăn nhiều hơn trong khi thức dậy lâu hơn mà không có một hoạt động thể chất lành mạnh nào cả!

Việc ngủ không đủ giấc kết hợp với việc quá thả ga trong việc sử dụng các loại thực phẩm càng làm tăng mức tiêu thụ calo và tích lũy chất béo - đặc biệt là chất béo không lành mạnh bên trong bụng. Đây là những phát hiện từ một nghiên cứu từ Phòng khám Mayo ở Rochester, Minnesota, ở Hoa Kỳ. Không có một giấc ngủ đầy đủ là điều dẫn đến sự gia tăng đến 90% trong tổng diện tích mỡ bụng và tăng 11 % chất béo nội tạng bụng – các chất béo lắng xuống sâu bên trong bụng xung quanh các cơ quan nội tạng có liên quan chặt chẽ với các bệnh về tim và chuyển hóa. Những phát hiện đã được công bố trên Tạp chí của Đại học Tim mạch Hoa Kỳ. Ngày nay, tình trạng thiếu ngủ gần như đang là một xu hướng mang tính tiêu cực và chúng đang tăng lên một cách đáng báo động.

Somalia nói rằng: thông thường, chất béo được lắng đọng dưới da, nhưng chính bởi vì những giấc ngủ không đủ dường như chuyển hướng chúng đến khoang nội tạng nguy hiểm hơn.

“Những phát hiện của các nhà nghiên cứu cho thấy rằng giấc ngủ rút ngắn - ngay cả ở những đối tượng trẻ, khỏe mạnh hay là ‘cò hương’ - có liên quan đến sự gia tăng lượng calo, sự thay đổi nhỏ ở lượng cân và sự gia tăng đáng kể về tích lũy chất béo bên trong bụng” , một giáo sư về y học tim mạch và điều tra viên chính của nghiên cứu có những chia sẻ.

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Quan trọng, mặc dù trong khi ngủ trong giấc ngủ đã tiêu hao bớt một số lượng calo và cân nặng, chất béo nội tạng vẫn có thể tiếp tục tăng. Điều này cho thấy rằng giấc ngủ không đủ là một tác nhân không được công nhận trước đây cho sự lắng đọng chất béo nội tạng, và những giấc ngủ bù sau đó, ít nhất là trong thời gian ngắn hạn, không làm thay đổi được sự tích lũy chất béo nội tạng. Về lâu dài, những phát hiện này cho thấy giấc ngủ không đầy đủ như một tác nhân chính gây nên căn bệnh béo phì, bệnh tim mạch và chuyển hóa, ông Somalia nói.

Mười hai người khỏe mạnh và không béo phì đã trải qua hai phiên 21 ngày tham gia nghiên cứu. Họ được chỉ định ngẫu nhiên vào nhóm ngủ bình thường (nhóm kiểm soát) hoặc nhóm ngủ bị hạn chế trong một phiên và ngược lại trong phiên tiếp theo, sau khoảng thời gian ba tháng giữa những nhóm người đó.

Chất béo nội tạng bụng là chất béo lắng xuống sâu bên trong bụng xung quanh các cơ quan nội tạng có liên quan chặt chẽ với các bệnh về tim và chuyển hóa. Ảnh: Shutterstock

Mỗi nhóm có quyền lựa chọn thoải mái những loại thức ăn mà họ muốn trong suốt nghiên cứu. Các nhà nghiên cứu đã theo dõi và đo lượng calo họ đã ăn và uống, chi tiêu năng lượng, trọng lượng cơ thể, thành phần cơ thể, phân phối chất béo, bao gồm chất béo nội tạng hoặc chất béo bên trong bụng, và sự thèm ăn sinh học. Trong thời gian thích nghi ở bốn ngày đầu tiên, tất cả những người tham gia được phép ở trên giường 9 tiếng. Trong hai tuần sau đó, nhóm ngủ bị hạn chế ngủ ở mức 4 tiếng và nhóm kiểm soát tiếp tục với mức 9 tiếng. Điều này được theo sau bởi ba ngày và đêm phục hồi với 9 tiếng trên giường cho cả hai nhóm.

Bác sĩ Virend Somalia, giáo sư y học tim mạch tại Phòng khám Mayo và điều tra viên chính của nghiên cứu.

Những người tham gia đã tiêu thụ thêm 300 calo mỗi ngày trong khi hạn chế giấc ngủ, ăn nhiều protein hơn khoảng 13% và nhiều chất béo hơn 17%, so với giai đoạn thích nghi.

Sự gia tăng tiêu thụ đó là ngưỡng cao nhất trong những ngày đầu bị thiếu ngủ và sau đó giảm dần đến mức bắt đầu trong thời gian phục hồi. Chi tiêu năng lượng vẫn giữ nguyên trong suốt quãng thời gian nghiên cứu. Nhà nghiên cứu y học tim mạch Naima Covassin, người dẫn đầu nghiên cứu cho biết, sự tích lũy chất béo nội tạng chỉ được phát hiện bằng cách quét CAT, nếu không chúng sẽ bị bỏ lỡ, đặc biệt là vì sự gia tăng trọng lượng khá khiêm tốn - chỉ khoảng một pound [0,45kg].

Việc chỉ đo lường cân nặng sẽ chắc chắn một lần nữa về hậu quả sức khỏe của giấc ngủ không đủ. Theo đó là những tác động tiềm tàng của các giai đoạn ngủ không đầy đủ về tiến trình và sự tăng lên việc tích lũy chất béo nội tạng trong vài năm.

Naima Covassin là một nhà nghiên cứu y học tim mạch.

Somalia nói rằng các can thiệp hành vi, chẳng hạn như tập thể dục và lựa chọn thực phẩm lành mạnh, cần được xem xét kĩ lưỡng cho những người không có khả năng ngủ đủ giấc theo đúng như khuyến cáo, chẳng hạn như nhân viên làm theo ca. Do đó, cần có nhiều nghiên cứu hơn để xác định được những phát hiện này ở những người trẻ khỏe mạnh liên quan đến những người có nguy cơ cao hơn, chẳng hạn như những người đã béo phì hoặc mắc hội chứng chuyển hóa hoặc tiểu đường.