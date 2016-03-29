Tuy không phải là bệnh nghiêm trọng nhưng ho gây mệt mỏi và ảnh hưởng đến cuộc sống ngưởi bệnh. Dưới đây là những cách trị bệnh ho hiệu quả từ thiên nhiên bạn có thể áp dụng.

Những bài thuốc trị bệnh ho từ thiên nhiên

Cắt cơn ho với mật ong

Mật ong là nguyên liệu trị bệnh ho hiệu quả từ thiên nhiên ban tặng, và bài thuốc trị ho với mật ong đã có từ rất lâu đời. Có khá nhiều cách dùng mật ong trị ho như mật ong hấp tỏi, hấp lá hẹ hay hấp quất cho người mắc bệnh ho uống.

- Mật ong hấp quất: Rửa sạch vài trái quất, cắt làm đôi, loại bỏ hạt rồi thái thành lát mỏng. Cho quất vào bát rồi đổ mật ong vào sao cho mật vừa ngập quất. Dùng đũa trộn đều hỗn hợp rồi đem chưng cách thủy khoảng 15 phút là được. Khi dùng, tán nhuyễn quất với mật ong sao cho hỗn hợp sánh mịn vào nhau. Mỗi lần uống chừng 1-2 muỗng cà phê, ngày uống 3 lần là đỡ ho và các triệu chứng đau rát họng.

- Mật ong hấp hẹ lá chữa ho: Dùng chừng 5 nhánh lá hẹ, rửa sạch rồi thái nhỏ cho vào bát. Cho mật ong vào sao cho mật vừa ngập lá hẹ, đem hấp cách thủy đến khi lá hẹ mềm nhũn. Uống ngày 3 lần, mỗi lần 2 muỗng cà phê, bệnh ho sẽ khỏi sau vài ngày.

Vỏ cam và tỏi trị ho

- Chữa ho với tỏi: Đây là cách trị bệnh ho hiệu quả từ thiên nhiên mà nhiều người biết đến. Hơn nữa, phương pháp này cũng thực hiện khá đơn giản tại nhà. Chỉ cần dùng khoảng 3 tép tỏi, bóc vỏ rồi cho vào chén cùng với 1 muỗng đường và ½ chén nước. Cho hỗn hợp vào nồi đun trên bếp lửa thật nhỏ trong vòng 15 phút thì tắt bếp. Ăn tỏi khi còn ấm, ngày ăn 2-3 lần, sau 1 tuần thực hiện cơn ho sẽ dứt hẳn.

- Chữa ho với vỏ trái cam: Cam là loại quả chứa nhiều vitamin C tốt cho sức khỏe, dùng vỏ cam trị ho cũng là một trong những cách trị bệnh ho hiệu quả tại nhà. Chỉ cần rửa sạch cam (ngâm với nước muối loãng). Sau bữa ăn, đem nướng vỏ cam rồi ăn khi còn nóng. Nếu ho lâu ngày, bạn có thể ăn 2-3 vỏ trái cam nướng mỗi ngày.

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