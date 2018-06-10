Nhanh chóng sở hữu mặt V-line thon gọn nhờ bí quyết giảm mỡ cằm cực đơn giản này

Nếu bạn đang đau đầu tìm cách tống khứ lũ mỡ cằm “cứng đầu” thì hãy thử áp dụng những bí quyết cực đơn giản dưới đây để nhanh chóng có được gương mặt thon gọn hằng mơ ước nhé!

Chắc hẳn mọi cô gái đều mong muốn sở hữu khuôn mặt thon gọn với những đường nét thanh tú cùng cằm V-line nhỏ xinh. Thế nhưng, mỡ thừa tích tụ vùng cằm và má lại khiến gương mặt bạn trở nên tròn trịa, kém sắc.

Áp dụng những bài tập đơn giản cho vùng mặt sẽ giúp loại bỏ mỡ thừa tích tụ tại cằm và hai bên má nhanh chóng. Cách thực hiện rất đơn giản, bạn chỉ cần dành vài phút mỗi ngày để luyện tập những động tác như phồng má, đẩy khí từ má này sang má kia, ngẩng mặt, chu môi, tạo khẩu hình miệng…

Cũng giống như các bộ phận khác trên cơ thể, vùng mặt cũng cần được luyện tập thường xuyên để săn chắc hơn, đồng thời ngăn ngừa nguy cơ lão hóa chảy xệ.

Theo các nghiên cứu, thường xuyên thực hiện những bài tập vùng mặt 2 lần mỗi ngày sẽ giúp tăng khả năng đàn hồi và làm trẻ hóa làn da hiệu quả.

Thường xuyên thực hiện những bài tập vùng mặt - Ảnh minh họa: Internet

Uống nhiều nước

Cơ thể thiếu nước sẽ ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất, từ đó làm giảm khả năng đào thải mỡ thừa. Việc bổ sung đủ nước cho cơ thể sẽ giúp tăng cường sức khỏe tổng thể, đồng thời làm giảm mỡ cằm nhanh chóng nhờ khả năng hạn chế lượng calo nạp vào và tăng cường quá trình trao đổi chất.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, uống nước vào bữa sáng giúp làm giảm lượng calo tiêu thụ khoảng 13% và tăng cường hoạt động trao đổi chất lên đến 24%.

Bên cạnh đó, hiện tượng đầy hơi và sưng phù mặt có thể xảy ra nếu bạn không cung cấp đủ nước cho cơ thể. Chính vì vậy, mỗi ngày bạn nên uống ít nhất 2 lít nước.

Bổ sung đủ nước cho cơ thể để loại bỏ mỡ thừa nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Ngủ đủ giấc

Ngủ đủ giấc không chỉ khiến tinh thần tỉnh táo, tăng cường sức khỏe mà còn là bí quyết đơn giản và hiệu quả nhất để giảm lượng mỡ trên khuôn mặt. Nguyên nhân là do khi thiếu ngủ, nồng độ cortisol - một loại hormone căng thẳng sẽ tăng cao, dẫn đến tăng cân mất kiểm soát.

Bên cạnh đó, nồng độ cortisol cao do mất ngủ còn có thể làm tăng cảm giác thèm ăn và ảnh hưởng tới sự trao đổi chất, dẫn đến việc chất béo tích tụ trong cơ thể.

Tốt nhất bạn nên dành thời gian nghỉ ngơi hợp lý, đảm bảo giấc ngủ mỗi ngày từ 7-8 tiếng để kiểm soát cân nặng và giảm mỡ mặt hiệu quả.

Ngủ không đủ giấc là nguyên nhân khiến mỡ thừa tích tụ vùng mặt - Ảnh minh họa: Internet

Tránh xa tinh bột tinh chế

Tinh bột đã qua tinh chế như bánh quy, bánh mì… là “thủ phạm” gây tăng cân và tích tụ mỡ thừa vùng mặt. Những thực phẩm này đều bị loại bỏ chất dinh dưỡng và chất xơ có lợi cho cơ thể, chỉ còn lại lượng đường cùng calo đáng kể.

Sử dụng thực phẩm tinh bột đã tinh chế càng nhiều thì khả năng tích mỡ vùng mặt càng cao. Thay vào đó, bạn nên sử dụng những loại ngũ cốc nguyên hạt sẽ tốt hơn rất nhiều.

Hạn chế ăn tinh bột tinh chế - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những bí quyết giúp giảm mỡ cằm nhanh chóng, bạn hãy thử áp dụng để nhanh chóng sở hữu khuôn mặt thon gọn như sao Hàn nhé!