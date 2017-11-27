Nếu thấy đau ở những vùng này trên cơ thể thì lập tức đến bệnh viện ngay kẻo hối không kịp

Sống khỏe 27/11/2017 15:50

Những cơn đau nhức trên cơ thể có thể là dấu hiệu cảnh báo một căn bệnh nguy hiểm nào đó mà bạn đang mắc phải, tuyệt đối không được chủ quan.

Những cơn đau nhức thường xuất hiện khi thời tiết chuyển mùa nên dễ khiến nhiều người lầm tưởng và chủ quan. Tuy  nhiên, nếu cơn đau xảy ra ở những vị trí này trên cơ thể thì bạn cần cảnh giác. Bởi lẽ nó có thể là dấu hiệu cảnh báo sức khỏe của bạn đang gặp vấn đề nghiêm trọng.

Để bảo vệ sức khỏe, bạn nên đến bệnh viện ngay nếu thấy đau nhức ở những vùng này trên cơ thể:

Đau vùng xương chậu thấp ở phía trước và sau

Những cơn đau tại vùng xương chậu thấp ở cả phía trước và phía sau có thể là dấu hiệu của các bệnh liên quan đến bàng quang. Đặc biệt, trong trường hợp bạn đang gặp một vài vấn đề về tiết niệu kèm theo đau thắt vùng xương chậu thì nên đến bệnh viện để kiểm tra càng sớm càng tốt.

Nếu thấy đau ở những vùng này trên cơ thể thì lập tức đến bệnh viện ngay kẻo hối không kịp - Ảnh 1
Đừng chủ quan trước các cơn đau ở vùng xương chậu - Ảnh: Internet

Đau nhức giữa các xương vai

Có khoảng 30% người lên cơn đau tim cảm thấy đau nhói ở các xương vai. Nếu cơn đau này kèm theo các triệu chứng như đau hàm, khó thở và buồn nôn thì bạn nên đến bệnh viện ngay để được điều trị kịp thời.

Đau đột ngột ở đỉnh đầu

Những cơn đau đầu dễ bị nhầm lẫn với viêm xoang hoặc do căng thẳng, nhiều người thường lựa chọn cách uống thuốc để giảm đau tức thời. Tuy nhiên, nếu cơn đau này xuất hiện ở đỉnh đầu và đau dữ dội, bạn không nên tự ý uống thuốc mà hãy đi khám bác sĩ.

Trong một vài trường hợp, đau đột ngột ở đỉnh đầu có thể cảnh báo chứng xuất huyết não do phình mạch thoát vị. Nếu không xử lý kịp thời, bệnh nhân có thể bị xuất huyết não, dẫn đến tử vong.

Nếu thấy đau ở những vùng này trên cơ thể thì lập tức đến bệnh viện ngay kẻo hối không kịp - Ảnh 2
Đau đầu có thể là dấu hiệu cảnh báo chứng xuất huyết não - Ảnh: Internet

Đau vùng giữa lưng

Nếu bạn gặp trường hợp đau vùng giữa lưng kèm theo sốt thì đừng chủ quan vì đây có thể là dấu hiệu nhiễm trùng đường tiết niệu hoặc chức năng thận đang gặp vấn đề.

Đau vùng cổ, vai

Những cơn đau xuất hiện ở vùng cổ, vai hoặc phía dưới núm vú có thể là dấu hiệu cảnh báo gan và túi mật của bạn đang hoạt động không tốt. Đừng chịu đựng những cơn đau này mà hãy đến bệnh viện kiểm tra để được chẩn đoán chính xác nhất.

Nếu thấy đau ở những vùng này trên cơ thể thì lập tức đến bệnh viện ngay kẻo hối không kịp - Ảnh 3
Nếu bạn thường xuyên đau vùng cổ, vai thì gan và túi mật của bạn có thể đang gặp vấn đề - Ảnh: Internet

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