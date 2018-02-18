Nếu ‘ngày đèn đỏ’ đến đúng vào dịp Tết, đừng lo lắng mà hãy làm ngay những điều này để tha hồ du xuân

Bạn ngại ngần vì chẳng thể thoái mái mặc những bộ quần áo lộng lẫy, cơ thể dễ mệt mỏi khiến tâm trạng bạn trở nên cáu gắt vô cớ làm cho những chuyến du xuân chẳng mấy vui vẻ.

Ngày Tết chính là cơ hội để bạn tụ họp cùng gia đình, bạn bè, người thân trong những buổi tiệc hoặc dành thời gian cho những chuyến du lịch ngắn ngày. Tuy nhiên, phải làm sao khi chẳng may “ ngày đèn đỏ ” lại đến đúng lúc này, mọi dự định ban đầu gần như sẽ bị trì hoãn.

Gừng không chỉ là loại gia vị quen thuộc mà còn là vị thuốc giúp làm giảm các triệu chứng khó chịu trong kỳ kinh nguyệt. Đây là loại thực phẩm lành tính, tốt cho sức khỏe , có đặc tính chống viêm và giúp bạn chấm dứt sớm “ngày đèn đỏ”.

Để cải thiện tình trạng này, bạn nên thực hiện ngay những điều dưới đây để giúp “ngày đèn đỏ” trở nên thoải mái hơn trong những ngày Tết.

Nước gừng nóng sẽ giúp làm giảm các triệu chứng 'ngày đèn đỏ' - Ảnh: Internet

Cách dùng rất đơn giản, bạn chỉ cần lấy 1 ít gừng đem cạo sạch vỏ rồi đập dập hoặc thái lát mỏng. Sau đó cho vào ly nước nóng khoảng vài phút, dùng nước này uống khi còn ấm sẽ làm giảm chứng đau bụng kinh hiệu quả. Bên cạnh đó, bạn có thể nướng gừng rồi ngậm trong miệng.

Ăn nhiều đậu que

Những dưỡng chất trong đậu que có tác dụng rất tốt đối với chu kỳ kinh nguyệt. Chính vì vậy, việc bổ sung thêm đậu que vào chế độ ăn uống trong những “ngày đèn đỏ” sẽ giúp điều hòa kinh nguyệt, đồng thời giảm chứng đau bụng kinh nhanh chóng.

Hãy bổ sung thêm đậu que vào thực đơn hàng ngày nhé! - Ảnh: Internet

Sử dụng cần tây

Hàm lượng lớn chất apiol trong cần tây có khả năng kích thích cổ tử cung co thắt, đẩy kinh nguyệt ra ngoài một cách dễ dàng. Ngoài ra, loại thực phẩm này còn chứa nhiều athenol phytochemical – chất có khả năng hạ những cơn nóng trong cơ thể, giúp bạn thoải mái hơn trong những ngày có kinh.

Ăn thêm các loại cá

Không chỉ là thực phẩm rất tốt cho sức khỏe, cá còn chữa nhiều axit béo đóng vai trò quan trọng trong việc sản sinh ra hoóc-môn. Những loại cá như cá hồi, cá mòi… là những thực phẩm giàu omega-3, giúp điều hòa lượng kinh nguyệt, giảm các triệu chứng khó chịu trong chu kỳ.

Những dưỡng chất trong các loại cá giúp điều hòa kinh nguyệt - Ảnh: Internet

Mát xa bụng và thực hiện các bài tập nhẹ nhàng

Đây là phương pháp tuyệt vời giúp giảm mệt mỏi, thư giãn cơ thể bạn có thể áp dụng ngay trong ngày kinh nguyệt. Dùng bàn tay (có thể sử dụng thêm tinh dầu để mát xa) xoa đều bụng, hít thở sâu và kết hợp với vài động tác yoga nhẹ nhàng. Bạn sẽ thấy cơ thể thoải mái hơn rất nhiều đấy!

Trên đây là những điều bạn nên làm trong “ngày đèn đỏ” để thoái mái, tự tin trong những chuyến du xuân.