Không lo đầy bụng dịp Tết nhờ những thực phẩm giúp ‘giải ngán’ lại cực thơm ngon này

Chuyên gia nói gì 18/02/2018 12:46

Bên cạnh những món ăn đặc trưng ngày Tết như bánh chưng, dưa hành… bạn có thể bổ sung thêm những thực phẩm dưới đây vào thực đơn hàng ngày để “giải ngán” cũng như giảm đầy bụng vô cùng hiệu quả.

Những bữa tiệc ngày Tết với nhiều món ăn thơm ngon, lạ miệng dễ khiến bạn ăn quá nhiều và dễ gặp phải tình trạng đầy bụng, khó tiêu. Bên cạnh đó, chế độ ăn uống thiếu cân bằng còn gây ra các vấn đề như táo bón, nóng trong gây nhiệt miệng…

Chính vì vậy, bạn hãy bổ sung ngay những thực phẩm chứa nhiều chất xơ và vitamin vào thực đơn hàng ngày. Chúng vừa giúp "giải ngán", hạn chế tình trạng đầy bụng vừa có lợi cho sức khỏe.

Những thực phẩm “giải ngán”, chống đầy bụng ngày Tết

Rau cần tây

Rau cần tây chứa rất nhiều dưỡng chất cần thiết cho cơ thể, giúp thải độc nhanh chóng và hỗ trợ kiểm soát lượng khí đường ruột, giảm ứ dịch. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, bạn nên bổ sung thực phẩm này trong những ngày Tết để giảm đầy bụng, khó tiêu, đồng thời thúc đẩy hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn.

Không lo đầy bụng dịp Tết nhờ những thực phẩm giúp ‘giải ngán’ lại cực thơm ngon này - Ảnh 1
Rau cần tây giúp cải thiện chứng đầy bụng ngày Tết hiệu quả - Ảnh: Internet

Dưa chuột

Theo Đông y, dưa chuột có vị ngọt, tính lạnh, có tác dụng thanh nhiệt, giải khát, lợi tiểu, làm tan axit uric ngăn ngừa bệnh gút....

Hàm lượng chất xơ, vitamin và flavonoid trong dưa chuột có tác dụng kháng viêm, thanh lọc cơ thể, thải độc tố tích tụ nhanh chóng. Bạn có thể ăn sống dưa chuột hoặc chế biến thành nước ép để giảm chứng đầy bụng, chướng hơi hiệu quả.

Sữa chua

Sữa chua là thực phẩm giúp “giải ngán” và làm giảm tình trạng đầy bụng hiệu quả. Các vi khuẩn có lợi trong sữa chua sẽ thúc đẩy quá trình tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn, đồng thời giảm sự tích lũy chất lỏng trong dạ dày, từ đó làm giảm đầy bụng.

Không lo đầy bụng dịp Tết nhờ những thực phẩm giúp ‘giải ngán’ lại cực thơm ngon này - Ảnh 2
Sữa chua mang lại rất nhiều tác dụng cho sức khỏe - Ảnh: Internet

Chính vì vậy, loại thực phẩm này sẽ là lựa chọn hoàn hảo để tăng cường miễn dịch cho cơ thể và bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình ngày Tết.

Đu đủ

Đu đủ là một trong những loại trái cây chứa rất nhiều vitamin giúp ngăn ngừa táo bón, chướng bụng, đầy hơi. Theo Đông y, đu đủ có tính hàn, vị ngọt, có tác dụng thanh nhiệt, bổ tỳ, làm mát gan, nhuận tràng, giải độc, tiêu thũng…

Chất men papain trong đu đủ có tác dụng như một men pepsin của dạ dày giúp hỗ trợ tiêu hóa thức ăn, làm giảm lượng vi khuẩn xấu trong đường ruột và bảo vệ hệ tiêu hóa.

Không lo đầy bụng dịp Tết nhờ những thực phẩm giúp ‘giải ngán’ lại cực thơm ngon này - Ảnh 3
Thường xuyên dùng đu đủ sẽ giúp bảo vệ hệ tiêu hóa - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, đu đủ còn giàu các nguyên tố vi lượng rất tốt cho sức khỏe. Thường xuyên ăn loại quả này sẽ giúp bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây bệnh từ bên ngoài.

Trên đây là những loại thực phẩm giúp “giải ngán” và chống đầy bụng hiệu quả trong những ngày Tết. Bạn có thể bổ sung ngay vào thực đơn hàng ngày để bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình.

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Thực hiện ngay các biện pháp phòng tránh táo bón để không làm ảnh hưởng đến không khí vui vẻ ngày Tết nhé!

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