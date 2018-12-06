Nếu gặp phải những dấu hiệu này thì hãy đến bệnh viện ngay, rất có thể bạn đang mắc bệnh ung thư trực tràng nguy hiểm

Sống khỏe 06/12/2018 15:52

Đừng chủ quan trước bất kỳ hiện tượng khác lạ nào của cơ thể vì nó có thể là dấu hiệu cảnh báo tình trạng sức khỏe của bạn, thậm chí là ung thư nguy hiểm.

Ung thư trực tràng là căn bệnh nguy hiểm có thể dẫn đến tử vong. Người bệnh thường phát hiện ung thư khi đã ở giai đoạn muộn, gây khó khăn trong việc điều trị. Chính vì vậy, việc phát hiện sớm các dấu hiệu của bệnh là yếu tố quyết định tỷ lệ điều trị thành công.

Tuy nhiên, những dấu hiệu ban đầu của bệnh thường rất dễ bị bỏ qua do chủ quan hoặc nhầm lẫn với những bệnh thông thường khác như táo bón. Dưới đây là những dấu hiệu cảnh báo nguy cơ mắc bệnh ung thư trực tràng mà bạn cần lưu ý:

Những dấu hiệu cảnh báo ung thư trực tràng

Chảy máu ở hậu môn

Một trong những dấu hiệu sớm của ung thư trực tràng là tình trạng chảy máu hậu môn khi đại tiện. Nguyên nhân là do khi phân đi qua những khối u sẽ gây ra tình trạng nóng rát, chảy máu hoặc đau nhức. Vì vậy, đừng nhầm lẫn dấu hiệu này với tình trạng nứt hậu môn do táo bón.

Nếu gặp phải những dấu hiệu này thì hãy đến bệnh viện ngay, rất có thể bạn đang mắc bệnh ung thư trực tràng nguy hiểm - Ảnh 1
Một trong những dấu hiệu sớm của ung thư trực tràng là tình trạng chảy máu hậu môn khi đại tiện - Ảnh minh họa: Internet

Đi đại tiện ra phân nhỏ

Thường xuyên đi đại tiện ra phân nhỏ thì tuyệt đối đừng chủ quan vì nó có thể là một triệu chứng cảnh báo bệnh ung thư trực tràng. Những khối u phát triển có thể  gây cản trở trong quá trình bài tiết làm hình dạng của chất thải trong cơ thể bị biến đổi. Những vật cản này có thể là các khối u sưng hình thành từ phần cuối ruột già. Tốt nhất bạn nên đi khám càng sớm càng tốt để được kiểm tra và chẩn đoán chính xác.

Chảy dịch bất thường ở hậu môn

Khi bệnh ung thư trực tràng tiến triển đến giai đoạn nặng sẽ gây ra hiện tượng chảy dịch bất thường ở khu vực hậu môn. Chính những khối u phát triển đã chèn ép lên những mạch máu xung quanh, gây ứ đọng chất tại khu vực này. Sau đó, những chất dịch ứ đọng sẽ tìm cách tự thoát ra ngoài thông qua đường hậu môn.

Nếu gặp phải những dấu hiệu này thì hãy đến bệnh viện ngay, rất có thể bạn đang mắc bệnh ung thư trực tràng nguy hiểm - Ảnh 2
Đừng chủ quan trước bất kỳ dấu hiệu nào - Ảnh minh họa: Internet

Nôn mửa

Nhiều người thường nhầm lẫn dấu hiệu này với các bệnh liên quan đến đường tiêu hóa. Nhưng trong một số trường hợp, nó có thể là triệu chứng cảnh báo bệnh nguy hiểm, cụ thể là ung thư trực tràng. Nguyên nhân là do khối u trực tràng chèn ép các bộ phận xung quanh gây rối loạn tiêu hóa, từ đó khiến bạn nôn mửa. Bên cạnh đó, hiện tượng này còn đi kèm với tình trạng khó chịu ở khoang bụng.

Cân nặng giảm đột ngột

Cân nặng giảm đột ngột, chán ăn, mất cảm giác ngon miệng là dấu hiệu thường thấy của nhiều bệnh ung thư. Khi các khối u trong ruột già hình thành sẽ dẫn đến rối loạn nội tiết tố và các chất trong cơ thể, từ đó ảnh hưởng đến cân nặng của bạn.

Nếu gặp phải những dấu hiệu này thì hãy đến bệnh viện ngay, rất có thể bạn đang mắc bệnh ung thư trực tràng nguy hiểm - Ảnh 3
Cân nặng giảm đột ngột không rõ nguyên nhân là dấu hiệu thường thấy của nhiều bệnh ung thư - Ảnh minh họa: Internet

Nếu nghi ngờ trước bất kỳ dấu hiệu nào trên đây, hãy đến ngay bệnh viện kiểm tra ngay để nắm rõ tình trạng của bản thân, từ đó có hướng điều trị đúng cách.

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Từ khóa:   ung thư trực tràng

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