Nếu bạn ngần ngại ăn đồ cay nóng thì đây 5 lý do khiến bạn thay đổi suy nghĩ bởi những công dụng thần thánh của chúng

Sống khỏe 12/04/2022 17:43

Nhiều người e ngại ăn đồ cay nóng vì sợ loét dạ dày hay nổi mụn. Tuy nhiên các loại gia vị như quế, nghệ, tỏi, gừng và thìa là, đặc biệt là ớt, lại mang đến nhiều lợi ích cho cơ thể.

Dưới đây là 5 lý do thuyết phục để bạn cân nhắc lại việc thêm một chút gia vị vào bữa ăn của mình. Đồng thời, bạn cũng nên bỏ đường và thêm một số gia vị khác như ớt, tiêu để cải thiện sức khỏe một cách lành mạnh hơn. 

Thức ăn cay có lợi cho tuổi thọ

Theo một nghiên cứu lớn vào năm 2015 của Harvard và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Quốc gia Trung Quốc, ăn đồ cay trong 6 hoặc 7 ngày hoặc  một lần mỗi ngày đã giúp giảm tỷ lệ tử vong xuống 14%. 

Thức ăn cay tăng tốc độ trao đổi chất 

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng một số loại gia vị như thìa là, quế, nghệ, ớt có thể nâng cao tốc độ trao đổi chất và làm chậm sự thèm ăn của bạn. Một nghiên cứu khác cũng cho thấy nghệ ngăn chặn sự phát triển mô mỡ ở chuột.

Nếu bạn ngần ngại ăn đồ cay nóng thì đây 5 lý do khiến bạn thay đổi suy nghĩ bởi những công dụng thần thánh của chúng - Ảnh 1

Chống lại chứng viêm

Curcumin là một hợp chất trong nghệ có tác dụng làm giảm viêm trong cơ thể. Trong y học Ayurvedic, các đặc tính chống viêm của gừng và tỏi đã được sử dụng trong nhiều thế kỷ để điều trị một số bệnh như viêm khớp, rối loạn tự miễn dịch, đau đầu và buồn nôn.

Có thể giúp chống lại các tế bào ung thư

Capsaicin là hợp chất khiến ớt có vị cay, đã được chứng minh là có tác dụng làm chậm và tiêu diệt các tế bào ung thư. Một nghiên cứu của trường đại học UCLA cho thấy capsaicin ức chế sự phát triển của các tế bào ung thư tuyến tiền liệt ở chuột trong khi các tế bào khỏe mạnh không bị ảnh hưởng.

Capsaicin có thể gây ra các triệu chứng dữ dội trong thời gian ngắn, như đau dạ dày, tiêu chảy và nôn mửa nếu tiêu thụ quá nhiều. Điều này xảy ra do hệ thần kinh bị kích thích quá mức, tuy nhiên hợp chất này không gây ra tổn thương vĩnh viễn nào đối với niêm mạc ruột.

Giúp diệt khuẩn

Thì là và nghệ đã được chứng minh là có đặc tính chống oxy hóa và kháng khuẩn mạnh mẽ. Do đó, chúng có thể được sử dụng để chống lại vi khuẩn có hại trong cơ thể.

Lời kết

Mặc dù trước đây người ta tin rằng thức ăn cay có thể dẫn đến loét, nhưng nhiều bằng chứng hiện tại đã xác nhận rằng capsaicin giúp tăng khả năng bảo vệ chống lại mầm bệnh loét và hoạt động như một loại thuốc giảm đau. Vì vậy, nếu bạn chưa quen với việc ăn thức ăn cay, hãy tăng lượng ăn cay từ từ để cơ thể làm quen.

Thực phẩm cay nhìn chung không gây loét, nhưng nếu bạn bị hội chứng ruột kích thích, khó tiêu hoặc bệnh viêm ruột (IBD) thì bạn nên suy nghĩ kĩ trước khi ăn.

Theo Healthline

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